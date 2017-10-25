Митрополит ВРАЛ

В минувшие выходные был торжественно избран новый почетный академик ВРАЛ — престижной ВРунической академии лженаук, созданной в прошлом году рассерженными учеными. Год назад первым почетным академиком ВРАЛ стала Ирина Ермакова (та самая, которая считает, что мужчины произошли от амазонок-гермафродитов), а членкорами избраны проигравшие ей в финале Анатолий Фоменко и Михаил Задорнов.

Митрополит Григорий

В этом году в тройку финалистов по результатам всенародного голосования попали: лидер ВИЧ-диссидентов врач Ольга Ковех, телеведущий Игорь Прокопенко и митрополит Иларион (Григорий Алфеев, главный идеолог внедрения теологии в российские вузы и обязательного преподавания религии в школах с 1-го по 11-й классы). Кстати, ученые сердятся все сильней: в этом году в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек (в 10 раз больше, чем в прошлом году).

Церемония вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» прошла под занавес научно-просветительского форума «Ученые против мифов». Целый день около тысячи человек в зале и несколько тысяч по онлайн-трансляции слушали лекции блестящих популяризаторов науки (астрофизика Бориса Штерна, антрополога Станислава Дробышевского, автора «Диалогов о животных» Ивана Затевахина, генетика Олега Балановского, востоковеда Владимира Емельянова и других), а вечером на сцену вышло жюри премии.

Выбрать, кому же достанется диплом почетного академика ВРАЛ и статуэтка «Грустный рептилоид», было нелегко. Почти все 13 членов жюри признались позже, что колебались. Эмоциональный выбор был всем очевиден, ведь точка зрения ВИЧ-диссидентов в прямом смысле смертельна: люди, отказывающиеся от лечения, умирают. Но ученые — на то и ученые, чтоб голосовать не сердцем, а разумом. Главным аргументом против присуждения Ковех звания академика стало то, что она известна малому числу людей и потому не надо ее раскручивать с помощью премии.

При одной мысли об авторе фильма о том, что земля плоская, «руководителе главного бредогенератора страны», как его называют в ученых кругах, у членов жюри тоже возникали сильные эмоции, неприятные, естественно. «Прокопенко убивает разум», — эмоционально подытожили они.

«А Алфеев убивает образование» — это уже прозвучало как приговор. Не образованию — митрополиту. «Как меня учили на военном деле, — сказал один из членов жюри, биоинформатик Михаил Гельфанд, — надо выбирать ту цель, которой мы можем нанести наибольший ущерб». В отличие от телеведущего, которому любое упоминание — все пиар, церковному функционеру (считай — чиновнику) подобная награда (рептилоид, прости!) — это антипиар.

Члены жюри спорили прямо на сцене. Научный журналист Наталья Демина защищала Алфеева: «Я посмотрела его биографию. У него хорошее образование. Кандидатская в Оксфорде, преподавал в Кембридже, окончил Гнесинку… Не то что эти двое. Хватит критиковать людей за веру!» «Это никак не связано с верой, — отвечала генетик Светлана Боринская. — Кесарю кесарево. Не надо проповедовать в храмах науки. Не надо смешивать науку и религию».

По мнению президента просветительского фонда «Эволюция» Петра Талантова, «Алфеев — символ. Он олицетворяет идущее последние несколько лет наступление церковных чиновников на науку, образование и здравый смысл». Митрополит победил.

Кроме того, члены жюри отметили, что совершенно несправедливо среди кандидатов в академики отсутствует министр культуры, и единогласно проголосовали за то, чтоб присудить ему звание почетного профессора ВРАЛ. А у любого профессора, как мы знаем, есть шансы стать и членкором, и даже академиком.

Никто из этих троих на церемонию не пришел, хотя каждый был зван. Но если митрополит и телеведущий проигнорировали приглашения, то Ольга Ковех ответила организаторам форума «Ученые против мифов» гневным письмом. В нем она сравнила премию «Почетный академик ВРунической академии лженаук» с санкционными списками российских граждан, в которые попадают, на ее взгляд, истинные патриоты нашей страны. Тут-то ведущая церемонии Евгения Тимонова не удержалась и дала-таки Ольге Ковех прозвище Человек-хамон. Полный зал Дома культуры МИСиС хохотал.

Григорий Валерьевич, заберите рептилоида! Он грустит…