Давят, демоны!

Марина Ковтун. Фото: РИА Новости

Политическим заказом и травлей с целью вынудить уйти в отставку назвала губернатор Мурманской области Марина Ковтун расследование коррупционных преступлений, в которых подозреваются правительственные чиновники. Такое заявление она сделала в понедельник утром.

Пригласив в здание правительства журналистов своего пула, Ковтун произнесла монолог, который начинался с того, что глава субъекта не вправе комментировать действия правоохранительных органов, а заканчивался обвинением силовиков в ангажированности и угрозой пожаловаться «высшему руководству страны».

— Не имею права оставлять эти действия безнаказанными, — заявила губернатор. Не называя конкретного ведомства, к которому обращены претензии, Ковтун утверждает, что давление на нее выражается в «массированных запросах, проверках и других акциях устрашения». Немалая доля обвинений досталась также не названным СМИ и блогерам, которым якобы сливается «информация, замешанная на лжи», публикации становятся поводом для проверок, а «заказчики остаются безнаказанными».

Имена «заказчиков» Ковтун назвать не решилась, но намекнула, что это месть за ее «принципиальную позицию по вопросам приватизации имущества в Мурманске» и то, что ей якобы «не прощают наведения порядка на рынке ТЭК».

— Усиления давления на себя я не исключаю, — заявила Ковтун напоследок и удалилась.

Последние реплики явно указывают на вендетту, которую в свое время Ковтун объявила политическим конкурентам — нынешнему депутату Госдумы, а прежде — мэру Мурманска Алексею Веллеру: отсюда тема приватизации муниципального имущества, и местному бизнесмену Геннадию Шубину, который получил 12 лет колонии по обвинению в мошенничестве и заказчиком своей посадки называл Ковтун.

Пока Шубин судится с РФ в ЕСПЧ, контроль над мазутным рынком области вместо него получила учрежденная правительством компания, в которую ежегодно вливаются миллиарды из бюджета. Шубин, во время процесса эпически грозивший вернуться, в монологе Ковтун обрел черты тени отца Гамлета. А тема мести и загадочных угроз прозвучала как-то мелодраматически. Между тем в деле, возбужденном в отношении мурманских чиновников, — никакой мелодрамы, зато много документов.

Дело расследует Следственный комитет при оперативном сопровождении центрального аппарата ФСБ, оно возбуждено по статье «мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере», арестованы трое. Это бывшие замначальника управления по обеспечению деятельности правительства области Георгий Благодельский и замруководителя аппарата правительства Эдуард Никрашевский, а также бывший вице-губернатор Игорь Бабенко.

Вкратце, согласно обнародованным женой одного из фигурантов документам, кошельком чиновников стали благотворительные фонды, а также внебюджетный счет правительства, где аккумулировались взносы крупного бизнеса, а затем тратились на широкую жизнь первых лиц области. «Элементы сладкой жизни» — это подарки, обеды, дорогая экипировка для рыбалки, траты на прием чиновников рангом повыше. Многомиллионные взносы руководители предприятий делали, получив письма за личной подписью Марины Ковтун.

Ей самой обвинения в преступлениях не предъявлялись. Обвинения же со стороны Марины Ковтун в региональных управлениях ФСБ и СК не комментируют.