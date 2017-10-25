Как затыкают «Фонтанку»

В августе «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера». Наш журналист Денис Коротков собрал доказательства того, что в Сирии существует частная военная компания. Существует и несет потери. ЧВК, которая, по нашей информации, имеет отношение к серьезному петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Сразу же после выхода этих публикаций на десятках неизвестных сайтов и блогов Коротков был обвинен в предательстве родины, связях с запрещенным в России ИГИЛ и заодно в пособничестве СБУ Украины. Там же и в той же стилистике прозвучали предложения о расправе. Это продолжается до сих пор.

22 сентября «Фонтанка» рассказала о фееричной краже сейфа с драгоценностями из полпредства в СЗФО, а затем – о поимке незадачливых жуликов.

28 сентября администрация губернатора Петербурга выпустила необычное заявление, где осудила автора историй о сейфе Евгения Вышенкова за «самопиар» и подрыв «сложившейся системы общественных отношений».

Еще раз: журналист получил выволочку за историю, к Смольному никакого отношения не имеющую.

Евгений Вышенков извинился перед полпредом Николаем Николаевичем Цукановым. Хотя последний вроде как ни о чем не просил. По нашим данным, заявление Смольного появилось после того, как большие люди доложили в Москву, что рассказ «Фонтанки» о краже сейфа — «заказ» против полпредства.

30 сентября телеканал «78», а 1 октября – РенТВ и снова «78» (оба входят в «Национальную медиа группу») посвятили «Фонтанке» и Вышенкову десятиминутные сюжеты. Нас обвинили в том, что «об оперативных мероприятиях, проводимых федералами, «Фонтанка» узнает первой», в публикации «хвалебных материалов в адрес губернатора Петербурга и одного известного вице-губернатора Игоря Албина». И еще оказалось, что «Фонтанка» вообще не замечает ни проблем в сфере ЖКХ, ни ям и провалов на дорогах, только и делает, что взахлеб хвалит питерские власти».

2 октября объявился Роскомнадзор. Ведомство срочно потребовало от нас документы, раскрывающие собственников «Фонтанки», под предлогом проверки соблюдения закона об ограничении иностранных акционеров во владении отечественными СМИ. Разумеется, все эти данные были отправлены, когда требовалось, то есть более полутора лет назад, но мы еще раз выслали. Кстати, чуть позже нам в Москве сообщили причину – наши оппоненты надеялись, что среди учредителей издания есть иностранцы. Врагов не нашли. Но это мы о Роскомнадзоре. К нему у нас вообще никаких вопросов, как к сотруднику ДПС, которому поступил сигнал — не пьяный ли за рулем.

И сразу же — новая волна публикаций на интернет-помойках. Противник начал брать числом. Через пару недель на двух сотнях каких-то диких сайтов и страничек разместили сотни заметок. Трудно все это обобщить, но если кратко, то так: «Фонтанка» защищает коррупцию в Смольном, «Фонтанка» кошмарит бизнес Петербурга, директор АЖУРа Андрей Константинов неспроста советник губернатора, а его друг Евгений Вышенков — гей, уголовник и «ночной губернатор» одновременно. Можно продолжить, но ограничимся апофеозом — именно «Фонтанка» вскрыла панамские офшоры, а враждует она с Ротенбергами.

Некоторые помойки второй и первой волны совпадали. И это не случайность. Не то чтобы мы анализировали, но, по сравнению с прошлыми DDoS-атаками на нас, попыткой вербовать наших журналистов и установками маячков слежения на машину Вышенкова, выглядело это не зажигательно. Мы смиренно ждали: «Что дальше?».

24 октября атака на наш сервер.

Мы уверены, что между всеми этими событиями есть связь. Что их интересантами являются одни и те же лица. Вы спросите, при чем здесь «Интерфакс», серверы которого также атаковали сегодня? Вспомним, как четыре с лишним года назад, в мае 2013 года, подверглась атакам инфраструктура ряда городских и федеральных СМИ. В том числе «Фонтанки», «Эха Москвы», «Новой газеты», «Форбса». И ответственность за ту акцию взял на себя мальчонка, связанный с людьми, работавшими на Пригожина.

После публикаций на «Фонтанке» о ЧВК Вагнера мы думали, что к нам могут прийти, к нам зайдут, допустим, из налоговой, а нашего журналиста на сетевых помойках обвинили в связях с террористами. После фельетонов о таинственной краже сейфа из полпредства мы полагали, что читателей повеселит этот казус, но оказалось, что кто-то впал в бешенство, а интернет-тролли и те же интернет-помойки захлебнулись в ахинее. Опять все исполнено по Салтыкову-Щедрину: «От него ждали великих злодейств, а он чижика съел».

То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, — не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку». Поверьте, захлопнуть нас — это полдела. Основная задача другая — заставить вас читать и смотреть их, с позволения сказать, ресурсы. Потому что вы, уважаемые читатели, по доброй воле делать этого не хотите.

Да, и еще: на взломе сервера эта история не кончится.

«Плохо вы этих мадьяр знаете», — говорил Швейку старый сапер Водичка.

Александр Горшков, «Фонтанка.ру»