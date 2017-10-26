Ходьба, плаванье, коньяк по чайной ложке

Виктор Тополянский кандидат медицинских наук

О прививках. И почему после них мы болеем

Вакцина против гриппа делается на основе чужеродного белка. Он способствует развитию аллергии. Если в прошлом была аллергия на что угодно, то нужно подумать, стоит ли делать прививку. Поступление чужеродного белка создает угрозу развития стойкой аллергии. Может быть любая реакция.

Вирус гриппа неоднородный. Под названием вирус гриппа имеют ввиду три типа вируса: А, В и С. У типа А огромное число подтипов. И когда вирус начинает передаваться среди людей, он мутирует. Если вы делали прививку против гриппа вида В, необязательно, что вы им заболеете. К вам может придти один из подтипов вируса А.

Вакцина не панацея. Если вы хотите быть устойчивыми к инфекции, нужны другие способы.

Закаливание, ходьба и плавание

Раньше педиатры говорили про детей: ребенка надо закаливать. Это верно не только для детей.

Под кожей у человека есть так называемые «тучные клетки», которые отвечают за иммунитет. При воздействии солнца на эти клетки вырабатываются медиаторы (гестамин, серотонин), а организм так «тренируется» не выбрасывать гистамин по любому поводу. Если человек летом загорает в движении, а не лежа пластом, у него меньше шансов заболеть. Движение вообще необходимо для человека.

Как закаляться осенью и зимой? С помощью физической нагрузки. Оптимальный вариант — плавание. Если можете, раз в неделю плавайте в бассейне по часу.

Второй вариант — ходьба. В ней участвуют все мышцы организма. Ходьба создает условия, которые повышают иммунную способность. Я не предлагаю бегать, достаточно ходьбы. В норме человек должен проходить 10 км в день. Возьмите кого-нибудь под руку и идите в парк. Ходьба необходима человеку от природы, ее не заменяет тренажерный зал. Зимой подходят лыжи. Два часа на лыжах — лучший способ закаливания.

О коньяке по чайной ложке

Дозировка сугубо индивидуальная, зависит от аппетита и веса. Методом проб и ошибок можно примериться. Например, после обеда на стакан чая 1 чайная ложка коньяка, рома или бальзама.

Малые дозы крепкого алкоголя почти мгновенно всасываются и поступают в кровоток. Алкоголь приходит в легкие, испаряется и фактически дезинфицирует дыхательные пути.

В чай вместо сахара можно добавлять мед. Но он может вызвать аллергию, поэтому его можно не всем. Мед нужно правильно выбирать, чтобы не был слишком засахаренным.

Об антибиотиках

Последняя просьба. Если у человека кашель, температура 37, доктора иногда выписывают антибиотики. Пожалуйста, не хватайтесь за них из-за ерунды!

Температура 37 — не основание пить антибиотики. Это очень серьезные препараты. Они, как и всякие вакцины способствуют развитию аллергии.

Гайморит тоже не всегда поддается лечению антибиотиками. Можно заменить промываниями морской водой. Гайморовые пазухи расположены так, что доза антибиотиков не всегда сможет быстро дойти до них. Лучше воспользоваться старыми способами.