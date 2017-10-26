Деликатная миссия

Когда немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в среду вышел к немецкой прессе, он выглядел серьезным и сосредоточенным. Приятная часть его визита подходила к концу, предстояла сложная часть. Президент только что встретился с Михаилом Горбачевым, проконсультировался с ним по поводу улучшения отношений между Германией и Россией и, прежде всего, — о предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Горбачев посоветовал Штайнмайеру: «Нужно разговаривать даже о том, что сложно».

Визит Штайнмайера в Москву целиком проходил под лозунгом диалога: Штайнмайер, даже будучи министром иностранных дел, выступал за диалог с Россией. Сейчас, в качестве президента ФРГ, он хочет выяснить, интересно ли Путину сближение с Западом.

«Я пришел во времена, когда немецко-российские отношения стали трудными, — сказал Штайнмайер. — И считаю своей обязанностью сделать так, чтобы эта ситуация не длилась вечно».

В Кремле Путин встретил Штайнмайера тепло. «Херцлих виллкоммен» («Добро пожаловать»), — сказал Путин по-немецки.

Разговор и рабочий обед Штайнмайера и Путина шли довольно долго: они провели вместе три часа. В конце Путин сказал, что эта беседа была «конструктивной» и «с удовлетворением» отметил рост двусторонних торговых отношенний между двумя странами. Во время встречи обсуждалась и проблема диалога с Украиной. Путин и Штайнмайер вновь сошлись на том, что только реализация Минских договоренностей сможет решить конфликт.

Господин Штайнмайер — первый президент ФРГ, который посетил Россию с начала кризиса в Украине. Его предшественник, активист за гражданские права ГДР Йоахим Гаук, отказался от поездки в Россию и даже от присутствия на Олимпиаде в Сочи. Последний раз в Россию приезжал президент ФРГ Кристиан Вульф, это было семь лет назад.

Визит же Франка-Вальтера Штайнмайера оказался сдержан и практичен. Однодневнaя рабочая поездка — это самая низкая категория международного протокола.

Ее поводом послужила передача Евангелическо-лютеранской церкви Россией Кафедрального собора святых Петра и Павла в Москве. Штайнмайер назвал его красивым жестом по отношению к Германии. Именно этот жест сделал его визит возможным.

Собор Святого Петра и Павла был экспроприирован СССР в 1938 году. С тех пор церковь использовалась как концертный зал, кинотеатр и киностудия. С 2008 года протестантская церковь на правах аренды снова могла проводить богослужения в ее стенах. Еще будучи министром иностранных дел, Штайнмайер во многом способствовал возвращению этого собора евангелическо-лютеранской обшине.

В среду на торжественной церемонии церкви был передан символический ключ от собора. Штайнмайер в своей речи поблагодарил Путина за передачу собора в год юбилея Реформации. Он выразил надежду, что собор останется местом встречи православных и протестантов, русских и немцев. Эта церковь может послужить примером, что сходствa можно найти даже там, где видятся одни различия, дипломатично высказался он.

Штефани Унслебер, специально для «Новой газеты»