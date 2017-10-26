Мопед с «Акцентом»

25 октября, около десяти часов вечера, возле офиса телеканала «Эспрессо», который находится в Соломенском районе Киева, прогремел направленный взрыв. В этот момент из здания выходили после участия в эфире депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук со своим охранником и политолог Виталий Бала. Как сразу же передала пресс-служба Радикальной партии, взорвалась легковая машина, припаркованная возле входа.

В то же время начальник Главного следственного управления СБУ в Киеве и области Сергей Семочко сообщил на брифинге, что неустановленное взрывное устройство находилось на мопеде, который был оставлен рядом с «Эспрессо» примерно в 21:50.

Мосийчук и Бала получили серьезные ранения, были доставлены в 17 горбольницу, прооперированы, сейчас находятся в реанимации. Телохранитель Мосийчука, 31-летний сотрудник полка особого назначения Руслан Кушнир, скончался в «Скорой». У Руслана осталась беременная жена и маленькая дочка

Не смогли спасти врачи и случайного прохожего, 36-летнего Михаила Мормиля. Об этом человеке написал на своей странице в фейсбуке народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко: «До 2015 года полковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой. Вчера он просто проходил мимо телеканала…»

Еще двое пострадавших прохожих, мужчина и женщина, чьи фамилии следствие не сообщило, ранены, их состояние, по мнению медиков, не представляет опасности для жизни.

Взрыв квалифицировали как теракт.

«Эквивалент взрывного устройства, по предварительной информации, составлял 400-600 граммов тротила», — сказал прессе прокурор Киева Роман Говда. По словам Павла Кононенко, первого заместителя прокурора города, «адская машинка» могла быть сделана на основе автомобильной сигнализации и содержала 7-мм пульки, которые извлекли из тел погибших и раненных. Прокурор Говда подчеркнул, что более детальная информация не разглашается «с целью результативности расследования». Правоохранители изъяли обломки мопеда, достаточно поврежденный автомобиль «Хендай Акцент», исследуются металлические пульки со следами взрывной нагрузки, смывы из эпицентра взрыва, образцы крови и фрагменты электронных плат. Изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения.

Телеканал занимает часть обычного жилого многоэтажного дома, дверь в парадное общая, улица не слишком оживленная. Уже известно, что идет проверка офисов и частных компаний, расположенных неподалеку от места преступления, чтобы также получить записи видеокамер. Полиция проводит поквартирный обход, ищет возможных свидетелей преступления.

Следствие не категорично в заключении, что мишенью злоумышленников мог быть только «радикал» Мосийчук.

«Кто-то из политических или общественных деятелей, приезжавших на эфир «Эспрессо». Однозначно утверждать, что покушались именно на пана Мосийчука, нельзя», — сказал журналистам первый зам прокурора Киева Павел Кононенко.

С ним солидарен и прокурор Роман Говда:

«Приоритет — Мосийчук, но мы не отбрасываем мотивы преступления относительно других лиц, которые находились рядом с ним (имеет в виду политолога и политтехнолога Виталия Балу. — О.М.), либо журналистов».

Среди версий, кто и почему совершил преступление, приведшее к жертвам, прежде всего, говорят о политике. «Первая версия — покушение на убийство Мосийчука, организованное спецслужбами РФ. Вторая — политическая деятельность Мосийчука и его гражданская позиция внутри нашей страны, третья — покушение на убийство Мосийчука на личной почве», — считает Павел Кононенко.

Пока что с Игорем Мосийчуком не проводили никаких следственных действий — таковы пожелания медиков. В то же время хирург, оперировавший Виталия Балу, отказался говорить о состоянии своего пациента, якобы попросившего «засекретить эту информацию», — так, по крайней мере, объясняют ситуацию близкие друзья Балы в фейсбуке.