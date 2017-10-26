Ложный прогноз

Группа поддержки, которая традиционно встречает Дмитриева аплодисментами, не пришла в Петрозаводский городской суд в среду, 25 октября. Друзья и коллеги были уверены, что заседание отменили. Об этом накануне сказал адвокат Виктор Ануфриев, а ему, в свою очередь, об отмене слушания сообщили из суда.

На заседание 25 октября, по словам дочери Дмитриева, хотела приехать актриса Ольга Сутулова, композитор Александр Маноцков и ученики московской международной киношколы. «Все остались дома. Какой смысл ехать, если нет заседания?» — написал накануне корреспонденту «Новой» преподаватель киношколы Юрий Михайлин.

25 октября Виктор Ануфриев пришел в СИЗО в Петрозаводске, где содержат Юрия Дмитриева. Подзащитного там не было. Оказалось, что Дмитриев в суде.

В итоге Дмитриева впервые за время процесса провели в зал заседаний по пустому коридору, а судья Марина Носова пришла в суд без охраны и не воспользовалась запасной лестницей, как бывало раньше. Дмитриева встретили лишь несколько журналистов. Адвокат добавил, что это была законная процедура, и суд ничего не нарушил.

Те, кто так и не приехал на заседание, ожидали, что 25 октября суд огласит результаты экспертизы. Но она не готова, так как у фирмы, которую наняли для оценки фотографий, нет своих специалистов: «Контора настолько левая, что у них вообще нет в штате экспертов. Они предоставили документ, что могут привлекать каких-то сторонних специалистов. Раз у них нет своих, они лихорадочно ищут экспертов. Я полагаю, что поставлена цель получить экспертизу, подтверждающую выводы первой экспертизы. Но сейчас, когда процесс получил такую огласку, найти экспертов, которые бы просто так подписались под это дело, очень сложно», — сказал Виктор Ануфриев.

Как ранее писала «Новая газета», офис частной конторы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрирован в обычной квартире на Средней Подьяческой улице в Санкт-Петербурге. Соседи говорят, что в квартире живут «обычные люди, которые работают на Апраксином рынке».

«Федеральный департамент независимой судебной экспертизы» был выбран судом после того, как адвокат Ануфриев настоял на повторном исследовании якобы порнографических фотографий, украденных из компьютера Юрия Дмитриева. Адвокат хотел, чтобы снимки посмотрели сотрудники одного из двух государственных экспертных учреждений: Центра имени Сербского или Центра судмедэкспертизы Минздрава России. Прокурор предложила «Агентство интеллектуальной собственности» в Москве. Судья удовлетворила ходатайство защиты только с четвертого раза и наказала сделать экспертизу фирме из Санкт-Петербурга.

Предыдущую экспертизу делал Центр социокультурных экспертиз — врач-педиатр, историк искусств и математик признали снимки порнографическими. Судья Марина Носова аннулировала ее результаты по просьбе защиты.

Новые эксперты не смогут оценить фотографии как «дневник здоровья» дочери, который вел Дмитриев. Они получили только 9 из 114 снимков. Сам подсудимый утверждает, что фотографировал девочку в медицинских целях. Чтобы следить за здоровьем приемной дочери, Дмитриев сделал более ста снимков, которые хранил в специальной компьютерной папке, к которой ни у кого не было доступа. Фотографии он делал еще и для органов опеки. Около двух лет назад Дмитриев перестал фотографировать приемную дочь, потому что она физически окрепла.

Двое специалистов из Москвы — Григорий Шаянов и Федор Катасонов — рассказали суду о том, что в России есть практика фотографирования детей в медицинских целях. Сексолог Лев Щеглов в интервью изданию «7х7» назвал первую экспертизу по делу Дмитриева «почти юмористическим документом». Заключение «Центра социокультурных экспертиз» опровергли и 11 профильных специалистов, которых привлек адвокат Юрия Дмитриева.

С декабря 2016 года Дмитриев находится в петрозаводском СИЗО. Его арестовали по анонимному доносу и обвинили в изготовлении порнографических снимков, а позже в хранении оружия. Родственники и коллеги уверены, что историка преследуют из-за резких высказываний о власти, войне на Украине, за выступления на Дне памяти в Сандармохе с участием сотен родственников жертв политических репрессий, похороненных на этом мемориальном кладбище.

11 октября Дмитриеву продлили срок содержания под стражей. Верховный суд Карелии 25 октября отклонил апелляцию адвоката, который попытался оспорить меру пресечения. Карельского историка могут держать в СИЗО до 27 января.

Следующее заседание суда назначено на 29 ноября.

Сергей МАРКЕЛОВ — специально для «Новой», Петрозаводск