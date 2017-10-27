«Царебожие» и монашество

Клерикальную экспансию в современной России можно уподобить газу, который, распространяясь в пространстве, занимает все свободные ниши. Речь тут не идет о духовном возрождении, проповеди веры и прочих религиозных категориях.

Программа застройки парков и скверов храмами, передача РПЦ движимого и недвижимого имущества, «воцерковление» школы и армии — все это происходит в рамках корпоративной логики, когда клерикальная корпорация тупо занимает пространства, не защищенные институтами гражданского общества. А поскольку с гражданским обществом в России сейчас тяжело, то и таких «зачищенных» пространств появляется все больше и больше.

Пять лет назад во всех школах России, несмотря на отсутствие подготовленных учителей и очевидного социального запроса, был в обязательном порядке внедрен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках этого предмета большинство российских школьников изучают «Основы православной культуры» (ОПК — отсюда термин «ОПКизация»). Предмет преподается пока только в 4-м и 5-м классах, но в течение всех последних лет патриархия не ослабевает в своей борьбе за его расширение. Причем чаще всего звучит предложение охватить предметом весь учебный процесс — с первого до последнего класса. И звучит оно из уст даже самых просвещенных представителей духовенства — например, митрополита Илариона (Алфеева). Однако отсутствие быстрых успехов в деле «ОПКизации» вынуждает искать обходные пути. В светской российской школе предлагается ввести еще один курс с религиозной составляющей — «Нравственные основы семейной жизни».

Он как бы призван реставрировать уже забытый советский курс «Этика и психология семейной жизни», позже частично влившийся в «Основы безопасности жизнедеятельности». Лоббистом нового курса, методические пособия по которому составлены в Екатеринбургской епархии РПЦ, выступила Ассоциация родительских комитетов и сообществ России. Именно встреча главы этой ассоциации с замминистра образования и науки в конце прошлой недели привлекла внимание общества к новому проекту. Сейчас, когда во главе Министерства образования утвердился близкий РПЦ человек — специалист по истории этой церкви — Ольга Васильева, наступил благоприятный момент для клерикальной экспансии в школу. Судьбу «Нравственных основ семейной жизни» предполагается решить быстро — на заседании учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования через две-три недели. Однако из-за утечки в СМИ министерство немного отыграло назад и выпустило заявление о готовности допустить к обсуждению педагогов и родителей.

Монахиня Нина

Авторами курса являются два кандидата: биологических наук — священник Дмитрий Моисеев и психологических наук — монахиня Нина (Крыгина). Ныне под именем Варвары она является игуменьей того самого Среднеуральского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», духовником которого состоит старец-схиархимандрит Сергий (Романов), известный также как духовник депутата Натальи Поклонской и покровитель «секты царебожников», проповедующей особое почитание царя-мученика Николая II. Сам монастырь является общепризнанным в РПЦ центром этого движения, и учебный курс, составленный его игуменьей, не может не содержать соответствующих коннотаций. В интернете нетрудно найти видеолекции матушки Нины (она же — Варвара) на темы семьи и брака, в том числе довольно деликатные для монахини. Красной нитью через все лекции проходит указание на семью Николая II как на идеальный образец православной семьи. Много говорится и о «ритуальном убийстве» этой семьи (сами-знаете-кем) ради разрушения государства Российского. Проповедь «царебожия»? Пожалуй, хотя и в осторожной форме. Но не всем же шашкой с думской трибуны махать!

На популярном педагогическом сайте «Открытый урок» можно найти осторожную критику курса, причем от имени православного педагога. Эта критика сводится к двум позициям: во-первых, курс слишком «тяжеловесен» для обычной школы и адресован скорее педагогам и родителям, во-вторых — «школа не призывает к воцерковлению — это дело семьи и лично каждого человека».

И еще два вопроса вызывает новый курс, в порядке эксперимента уже преподающийся в школах 60 «православных» регионов России. Считается, что РПЦ выступает категорически против полового просвещения школьников, чтобы «не подталкивать» их к добрачным половым связям (как известно, благодаря спорам вокруг «Матильды», глава идеальной семьи Николай II таких связей не имел и иметь не мог). Однако новый курс содержит «биологические» компоненты, а один из его авторов — профессиональный биолог. Получается, что РПЦ вслед за католической церковью признает-таки необходимость полового просвещения, но хочет аккуратно взять его под контроль. Другой вопрос — а столь ли однозначно вообще православное учение о семье, как полагают в Ассоциации родительских комитетов? Вот недавно упоминавшийся выше митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что человек, который не родил детей, не может рассчитывать на счастье (по-церковнославянски оно называется «блаженством»). Постойте: а что, у самого митрополита Илариона есть дети? Его официальная биография гласит, что в возрасте 20 лет, в 1987 году, он был пострижен в монашество, а до этого служил в армии и ни в каком браке не состоял. Патриарх Кирилл (Гундяев), также постоянно призывающий людей вступать в брак и рожать как можно больше детей, принял монашество в 22-летнем возрасте и тоже (официально) в браке не состоял. А между прочим, святые отцы православной церкви постоянно призывают пастырей не учить других тому, чего они не исполняют сами, и признают лучшим наставлением пример собственной жизни.

Вообще в православной традиции монашество считается более высоким, совершенным путем, чем семейная жизнь. Монахи полностью посвящают себя Богу и уже не должны отвлекаться на мирские попечения. Поэтому только из их числа избираются епископы, а значит, и патриархи. Такой взгляд на монашество восходит к Евангелию, где Иисус Христос одобрительно отвечает на реплику учеников «Лучше не жениться» — «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19:12). О превосходстве девства над браком постоянно пишет и апостол Павел, послания которого составляют большую часть Нового Завета: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7:32). А если взять любой православный календарь и посмотреть, какие святые там перечислены, то выяснится, что это либо мученики, казненные за веру во Христа, либо преподобные — отрекшиеся от мира и отказавшиеся от семьи и деторождения. Примеры святых семейств, подобных Петру и Февронии Муромским, найти в житиях святых очень сложно. Но даже Петр и Феврония, пропагандируемые в России как покровители семьи, постриглись в монашество!

Интересно, будут ли об этом честно говорить детям на уроках по «Нравственным основам семейной жизни», составленных игуменьей крупнейшего в России женского монастыря?