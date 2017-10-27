Кто роет долговую яму

Правительство России заявило о намерении искоренить практику, когда управляющие компании (УК) в сфере ЖКХ собирают деньги с людей, но сами не торопятся расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями за тепло, газ, воду. Накопив долги, зачастую УК банкротятся, а жильцы и поставщики ресурсов остаются без средств и с большими проблемами.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное готовности регионов к осенне-зимнему периоду Он заявил о необходимости принятия закона, который бы предусматривал возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании больше не «играли в игры» с деньгами граждан. Кроме того, правительство поручило Росфинмониторингу проверить деятельность управляющих компаний, которые имеют долги перед поставщиками ресурсов.

Изучая тему, поднятую на правительственном совещании, мы обратились в единую теплоснабжающую организацию столицы — Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК), в пресс-службе которой сослались на недавно опубликованный антирейтинг управляющих компаний-должников. Среди 32 фигурантов этого списка особняком стоят две компании, долги которых превышают 500 миллионов рублей. На первый взгляд совершенно непонятно, как могла сформироваться такая задолженность. По идее УК — это посредники, которые переводят полученные с подопечных жильцов деньги поставщикам ресурсов вроде МОЭК, Водоканала и т.д.

Можно обвинить во всем жильцов. Мол, они не платят по счетам, а управляющие компании, соответственно, накапливают долги перед поставщиками ресурсов. Но по словам директора Института региональных исследований и городского планирования Ирины Ильиной, большинство жителей регулярно оплачивают свои счета по ЖКХ. «Я не видела ни одного района Москвы, где уровень неплатежей жильцов по ЖКХ был бы больше 10 процентов», — утверждает эксперт.

Мы попытались разобраться, откуда же тогда такие долги у управляющих компаний и чем это грозит москвичам.

Для чистоты эксперимента взяли одного из лидеров антирейтинга, управляющую компанию ООО «Дом-Мастер». Долг у этой УК свыше пятисот миллионов, притом что обслуживает она более 350 домов, расположенных если не на «золотой миле», то уж точно на «позолоченных километрах» центра города. Улицы Покровка, Маросейка, Старая Басманная и прилегающие переулки, входящие в сферу обслуживания «Дом-Мастера», — мечта любого риелтора. То есть проблем с платежеспособностью жильцов у УК здесь быть не должно. Откуда же долг?

Вопрос очень непростой. С этим соглашается и эксперт Ирина Ильина. «Здесь нужно очень внимательно смотреть. Можно предположить, что в элитных районах велика доля жильцов, которые находятся в долговременном отъезде. Но мне кажется, здесь надо разбираться с самими компаниями. Неплатежи поставщикам — это часто повод для УК скрыть свои проблемы. Порой компании работают хуже, чем ЖЭКи из прошлого. Нерасторопные люди, нерациональное расходование средств».

Мы задали свои вопросы управляющей компании «Дом-Мастер» и получили официальный ответ, в котором говорится, что «ООО УК «Дом-Мастер» не признает задолженность за тепловую энергию в размере, заявленном ПАО «МОЭК», и считает ее виртуальной». Далее «Дом-Мастер» на двух страницах перечисляет претензии к единому поставщику и собственные иски к МОЭК, которые до сих пор рассматриваются в судах. Также в ответе управляющей компании есть и претензии к жильцам: «В настоящее время сумма задолженности населения и арендаторов за потребленные ЖКУ составляет почти 200 млн руб.».

«От себя» руководители компании «…хотели бы добавить, что наше предприятие, являясь объектом рискового предпринимательства в сфере ЖКХ, вправе рассчитывать на поддержку госорганов в вопросах создания для нас бизнес-климата, обеспечивающего наше стабильное развитие».

Итак, у «Дом-Мастера» проблемы с бизнес-климатом. По идее это никак не должно сказаться на климате в квартирах граждан.

Эксперт Ирина Ильина, напротив, утверждает, что «долги УК на самом деле касаются жильцов напрямую. Вам, во-первых, могут что-то отключить. И я знаю, что есть примеры в ряде регионов. Ну а во-вторых, это может сказаться на стоимости услуг, которые вы оплачиваете управляющей компании. Ведь есть расходы жильцов, а есть общедомовые. Управляющие компании элементарно не экономят или просто приписывают, а порой и другие манипуляции проводят».

В любом случае — жильцы должны быть правы. Ведь всегда именно они платят деньги — и потерпевшими могут оказаться тоже они.

Пока же получается, что на каждого жителя домов, которыми управляет «Дом-Мастер», приходится по 20 тысяч рублей долга за тепло. Причем сами жильцы про это даже не знают, ведь выставленные платежки подавляющее большинство из них оплачивает регулярно.

Руслан Хисанов,

для «Новой»