Доступные жертвы

Допрос Бориса Грица, который сразу оказался в сети, прослушали многие. В том числе — Андрей Бильжо, который в прошлом на протяжении нескольких лет работал психиатром. Он разместил в социальной сети Фейсбук пост:

«Прослушал несколько раз, что говорит напавший на Таню Фельгенгауэр. Про телепатический контакт и про то, что она телепатически сексуально его изводила. Могу ошибаться. Ведь только несколько секунд говорит этот человек. Говорит спокойно. Нет психомоторного возбуждения. Он демонстрирует синдром Кандинского-Клерамбо. Псевдогаллюцинации. Психический автоматизм. Галлюцинаторно-параноидный синдром. Впрочем, это практически одно и то же. Такие больные не так часто агрессивны. И уж точно не так расчетливы. И не так логичны в подготовке своих поступков. Ощущение, что симулирует. Говорит заученный текст…»

В сети также оказался легкодоступным и дневник Бориса Грица. Все, кто его прочитал, не могли не увидеть, что автор неадекватен, явно болен. Но чем?

— Если мы берем за основу дневник Бориса Грица, то в записях я бы обратил внимание на резкие изменения в последнее время, а именно в сентябре, — говорит доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер. — До этого были бесконечные жалобы на то, что самые разные инстанции нарушают его право на работу. Он пишет: «…меня нигде не берут на работу, потому что израильское правительство против меня… по телефону меня собеседовала девушка с индийским именем, а значит, и индийское правительство ставит мне палки в колеса… автобус не остановился на моей остановке, водитель посмотрел мне в глаза и узнал меня, а значит, израильтяне отказывают мне в праве на общественный транспорт…»

Это сутяжный бред. В психиатрии есть понятие «сутяжный синдром», а сутяжный бред — один из основных симптомов этой болезни. И вот все у Грица на протяжении длительного времени идет в таком духе.

И вдруг появляется иная тема бреда, совершенно не связанная с предыдущей. Он начинает говорить, что на него воздействует журналистка «Эха Москвы». Это происходит неожиданно, вдруг, всего пару месяцев назад.

Если бы он в какой-то момент понял, что это из-за ее воздействия его не принимают нигде, нарушают, как ему кажется, все его права, это было бы вполне нормальной картиной бреда. Но когда идет на протяжении длительного времени упорядоченный, систематизированный, очень четкий бред сутяжничества, и он вдруг меняется на какой-то абсолютно другой… Это ни психиатрически, ни психологически нельзя объяснить.

Если только не предполагать, что кто-то, кто наткнулся в сети на его дневник, не взял автора на заметку, чтобы превратить в орудие преступления. Поработать с ним вполне можно было и через интернет.

Только так я могу объяснить ситуацию, когда длительный бред сутяжничества внезапно, буквально за два месяца, превращается в бред с другой логикой, с очень ярко выраженной темой воздействия. Это и есть синдром Кандинского-Клерамбо. Принципиальный момент — это псевдогаллюцинации: они не вовне, а в голове.

Такой больной, если совершает нечто подобное нападению на ведущую «Эха Москвы», то делает это не так, как Борис Гриц. Такому больному, когда он идет на преступление, голоса напрямую приказывают: надо убить!

— Может ли человек симулировать синдром Кандинского-Клерамбо?

— Это крайне затруднительно. Поэтому мы и видим некоторые нестыковки, — говорит президент Национального института сексологии, доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов. — Человек, который таким синдромом охвачен, невероятно страдает. Борис Гриц уже на первом допросе говорит, что радиоведущая телепатически, сексуально овладевала им. Это для обычного человека звучит дико и нелепо, но для страдальца, тяжелобольного — ужасающая вещь, она его потрясает точно так же, как если бы его пытали. Больной мучается невыразимо и обязательно при этом возбужден. Более того, он бывает возбужден чрезмерно. Это психомоторное возбуждение, которое охватывает не только мозговую сферу, но и мимику, жестикуляцию. Во всем его облике сквозит ужас неописуемый. И вот это колоссальное рассогласование, которое мы все увидели на видео первого допроса, нельзя не заметить.

В случае с Грицем мы не можем ни опровергать диагноз, ни ставить его, но его поведение вызывает большое сомнение у тех, кто хоть как-то профессионально прикасался к подобному. Не может человек, страдающий именно этим синдромом, совершенно спокойно, четко формулировать слова, не подкрепляя это ни интонацией, ни мимикой, ни жестикуляцией, ни телодвижением… Это очень и очень странно.

Я не говорю, что он симулирует. Я не могу это утверждать без прямого контакта, без наблюдения и детального изучения этого человека. Но я могу сказать, что у всех, кто профессионально соприкасался с такими больными, видео допроса вызвало настороженность и сомнения.

— Известен эксперимент Розенхана, он был проведен в 70-х годах в США. Там психически здоровые люди говорили врачам о том, что у них слуховые галлюцинации. И в 12 психиатрических больницах, расположенных в пяти американских штатах, больных от здоровых никто не отличил.

— Психиатрия — неточная наука, она имеет дело со сверхсложным и субъективным пониманием мозговой деятельности человека. Когда я был студентом, один из моих учителей на кафедре психиатрии говорил, что талантливо имитировать какую-то форму сумасшествия может человек с проблемной психикой.

Но есть другой вопрос: мы с вами говорили о сугубо клиническом аспекте, а в социальном варианте я бы немного снял противопоставление. Не важно, кто перед нами — безумец или симулянт с поставленной задачей. Если он душевнобольной именно с тем диагнозом, симптомы которого описывает, это совсем не значит, что внешние факторы на него не действуют. Даже совершенно разрушенная личность реагирует на сигналы, подаваемые окружающим миром. Если эти сигналы долбят мозг с регулярностью наших ТВ-пропагандистов, то больной мозг на это тоже реагирует.

Я личность Грица, его историю жизни и историю болезни не исследовал. Но знаю, что он жил в Израиле. В Израиле я сам бывал неоднократно и видел немало бывших соотечественников, которые говорят такие вещи и ведут себя так, будто они только что оторвались от Первого канала или от НТВ. Не важно, смотрел ли Гриц наши телеканалы. Важно, кого и что он слышал вокруг и как это преломилось в его сознании

Для меня вопрос о том, с кем мы имеем дело — с психопатом или с неадекватным человеком, которого разыгрывают, как карту, в социальном аспекте не имеет значения. Потому что атмосфера ненависти и агрессии меняет поведение всех — и условно психически здоровых, и не совсем здоровых.

— У нас несколько дней назад вышла публикация Юлии Латыниной, где она привела перечень преступлений, совершенных психически больными людьми. По отношению к ней самой преступления совершались людьми, очевидно не имеющими таких диагнозов. Но их действия — выброс фекалий, поджог машины — неотличимы от того, что могли бы сделать душевнобольные.

— Мне очень близка мысль о том, что эти вещи становятся неотличимы. Некий совершенно здоровый активист, который плещет какой- то смесью в лицо Навальному так, что слепнет глаз, или человек, который наливает в емкость фекалии, потом их выпрыскивает, — это один и тот же стиль. Как и нож в горло. Это расчеловечивание жертвы — полить дерьмом, воткнуть нож, брызнуть зеленкой в глаза можно тому, кого ты считаешь сверхврагом. Именно этот поведенческий стиль отражает атмосферу нетерпимости и так называемого бинарного сознания. Это теория, которую разрабатывал великий ученый Вячеслав Иванов: примитивное сознание всегда стремится к простейшим противопоставлениям. Это всегда результат специфики времени. Начинается поиск врагов, шпионов, и появляется право на разрушительное поведение.

Поэтому, действительно, поведение условно здоровых становится очень близко к поведению безумных. Люди, ответственные за эту атмосферу, должны это понимать.