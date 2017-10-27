«В СССР в память о Кеннеди звонили церковные колокола»

В США по распоряжению президента Дональда Трампа рассекретили 2 891 документ по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году в Далласе, штате Техас. Документы опубликованы в базе Национального управления архивов и документации США. Среди этих документов есть информация о реакции Советского Союза на убийство Кеннеди, данные о возможной связи предполагаемого убийцы 35-го президента США с советскими и кубинскими спецслужбами, а также свидетельства о связи ЦРУ с покушениями на кубинского лидера Фиделя Кастро.

Почему США именно сейчас рассекретили часть документов по делу об убийстве Кеннеди?

По закону США о секретных данных, по истечении 25-летнего срока секретность с документов снимается. Это уже вторая часть документов, касающихся гибели Кеннеди, опубликованная Вашингтоном. Первая серия секретных файлов была обнародована в июле этого года.

При этом часть документов об убийстве Кеннеди по-прежнему остается засекреченной.

Публикацию некоторых документов приостановил сам президент Дональд Трамп.

Теперь американские спецслужбы должны в 180-днный срок проверить эти документы на наличие информации, чувствительной для госбезопасности США.

Справка Убийство Джона Кеннеди

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). По результатам расследования единственным исполнителем убийства был признан Ли Харви Освальд. При этом официально он не был осужден, поскольку через два дня после покушения на президента его застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби. Это произошло во время перевода Освальда из полицейского управления в окружную тюрьму Далласа.

Реакция Советского Союза на смерть Кеннеди

В справке 1966 года, отмеченной пометкой «совершенно секретно», говорится о реакции советских властей на сообщение об убийстве Кеннеди. Источник ФБР утверждал, что убийство американского президента потрясло руководство СССР. «В церквях звонили в колокола в память о президенте», — говорится в документе.

Фрагмент аналитической записки ФБР от 1966 года. Архив США

При этом в руководстве КПСС считали, что убийца действовал не в одиночку, а исполнял план группировки, сочувствующей ультраправым силам, намеревавшимся совершить госпереворот в США.

Связь Ли Харви Освальда с Советами

В руководстве Советского Союза отрицали, что стрелявший в Кеннеди Ли Харви Освальд мог быть советским агентом. Самого подозреваемого в убийстве Кеннеди в СССР считали «невротическим маньяком», говорится в справке.

Известный факт: Освальд жил в Советском союзе в течение двух лет: с 1960 — по 1962.

Справка Освальд: бегство в СССР и возвращение назад

В 1959 году Освальд получил в Хельсинки советскую визу, позволяющую совершить поездку в СССР длительностью не более 6 дней. Прибыв в Москву, Освальд заявил о желании остаться в СССР, но получил отказ. Тогда он вскрыл вены в ванне гостиничного номера и был госпитализирован. После выхода из больницы Освальд пришел в американское посольство в Москве и заявил, что желает отказаться от американского гражданства. 4 января 1960 года Освальду выдали документ для лиц без гражданства в СССР, удостоверяющий личность и направили его в Минск. Там Освальд жил с 1960 по 1962 годы, работая токарем на Минском радиозаводе имени В. Ленина. К началу 1961 года Освальд разочаровался в советском укладе жизни и в обратился в американское посольство с просьбой помочь ему вернуться. В апреле 1961 года он женился на гражданке СССР Марине Прусаковой, позднее у них родилась дочь Джун. В июне 1962 года, после получения всех необходимых документов семья Освальд покинула СССР.

В архивах есть упоминание о звонке Ли Харви Освальда 28 сентября 1963 года в посольство СССР в Мексике.

В справке, составленной в день убийства Кеннеди, также отмечается, что ЦРУ перехватило звонок Освальда в советское посольство в Мексике. Уточняется, что Освальд говорил с консулом Валерием Костиковым «на ломаном русском». В документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. Газета The Sun пишет, что Костиков работал в «13 управлении КГБ, которое было ответственным за убийства».

В свою очередь, тогдашний директор ФБР Эдгар Гувер утверждал, что у ФБР были доказательства вины Освальда в убийстве Кеннеди, а также свидетельства его связи с Кубой и Советским Союзом, говорится в рассекреченных файлах.

ФБР получили сообщения об угрозах в адрес Освальда за день до его убийства

Ли Харви Освальд задержан в день убийства Кеннеди. Фото: ZUMA / ТАСС

В документах, датированных 24 ноября 1963 года, есть заявление Эдгара Гувера, в котором он рассказывает, что за день до убийства Ли Харви Освальда в офис ФБР в Далласе поступил звонок с угрозой в его адрес. По словам Гувера, неизвестный представился членом «комитета по убийству Освальда».

ФБР тогда «надавило» на шефа полиции Далласа, чтобы тот усилил охрану Освальда. Несмотря на это владелец ночного клуба Джек Руби на следующий день сумел застрелить Освальда. Как позднее рассказал на допросе сам Руби, это тоже отражено в архиве, он сам не звонил в ФБР перед убийством Освальда и отрицал наличие у него сообщников.

Убийство Кеннеди — «ответочка» за убийство президента Вьетнама?

В документе 1975 года, помимо прочего, приводятся показания бывшего директора ЦРУ Ричарда Хелмса. По его словам, преемник Кеннеди Линдон Джонсон считал, что убийство Кеннеди — ответ на убийство первого президента Республики Вьетнама Нго Динь Зьема.

Напомним, Нго Динь был застрелен 2 ноября 1963 года в ходе военного переворота, проведенного при поддержке ЦРУ. Это произошло за три недели до смерти Кеннеди.

Что еще есть в архиве

Например, документы о связях ЦРУ с покушениями на Фиделя Кастро.

Среди архива ЦРУ по делу об убийстве Кеннеди оказались бумаги 1975 года, в которых говорится о связи ЦРУ с попытками убийства кубинского лидера Фиделя Кастро. Согласно архивным справкам, попытка убийства Кастро была предпринята в первые дни работы администрации Кеннеди. Для организации убийства ЦРУ якобы за 150 000 долларов наняло посредника в переговорах с американским мафиози сицилийского происхождения Сэмом Джанканом.