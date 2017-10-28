Заклятые союзники

Последние две недели Казахстан и Кыргызстан активно обмениваются дипломатическими и экономическими уколами после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев публично «проехался» по Нурсултану Назарбаеву. Он не только обвинил его в фактическом вмешательстве в президентские выборы в Кыргызстане, которые состоялись 15 октября, но и припомнил, что Назарбаев старый и у власти уже 27 лет. «Так кому нужен молодой президент?» — сыронизировал Атамбаев во время своей гневной речи.

После этого Казахстан фактически сузил свободную границу между странами до уровня бутылочного горлышка: люди и товары стояли на таможенных постах по несколько суток. Впрочем, тогда эксперты предполагали, что после выборов конфликт сойдет на нет. Тем более и новоизбранный кыргызский президент Сооронбай Жээнбеков первым делом сказал, что Казахстан — «богом данный сосед», а в Астане благосклонно отметили, что новое руководство страны вполне себе договороспособное (хоть Жээнбеков и пролоббирован Атамбаевым).

Но что-то пошло не так. Во-первых, действующий до 1 декабря в роли президента Атамбаев увеличил обороты критики: он заявил, что, «возможно, был неправ», когда говорил плохие слова о Назарбаеве. Но дальше сделал еще хуже.

«Президент Казахстана верит своему окружению, а окружение президента — это олигархи. Он, наверное, такой же доверчивый, как и я», — 18 октября Атамбаев применил классическую формулу «извинился, оскорбив».

Во-вторых, 20 октября Кыргызстан инициировал законопроект по денонсации соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов на помощь в приведении в соответствие с нормами Евразийского союза границ страны. Эти деньги Казахстан, по словам Атамбаева, обещал дать уже давно — минимум три года назад, и сейчас «нам такая помощь не нужна». Отказ проходит согласования в комиссиях и одобрение в парламенте со свистом, и это, мягко говоря, обидный щелчок по носу Астаны, которая открыто заявила ровно перед отказом Кыргызстана от денег о том, что эти деньги как раз таки выделила. Мол, вы неблагодарные, но мы вам все равно поможем.

Теперь уже Астана обиделась на такой публичный демарш Бишкека и обвинила соседей в том, что с их стороны в Казахстан и вообще в Евразийский союз изо всех щелей лезет контрабанда. «По данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из КНР в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов. Тогда как по данным статистики Кыргызстана, импорт составил один миллиард долларов. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов. Расхождение в 2016 году составило 4,1 миллиарда долларов», — забросал Бишкек цифрами премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

В ответ уже Кыргызстан заявил, что вы, мол, считаете неправильно, и у вас самих, если так посмотреть, ровно такие же проблемы. «Проблема неучтенного импорта касается не только Кыргызстана, такая проблема есть во всех странах Евразийского экономического союза. Поэтому неправильно считать, что такая проблема есть только в Кыргызстане. Если посмотреть данные по сопоставимой статистике Республики Казахстан, там точно такая же ситуация. Например, Китай показывает объем экспорта в Казахстан по итогам 2015 года на уровне 8,5 миллиарда долларов, а Казахстан показывал импорт в 2015 году около 5 миллиардов долларов», — парировал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

В итоге стороны так ни к чему и не пришли: «дорожная карта» по решению вопроса на границе не подписана (а даже если бы и была подписана, казахстанские чиновники, по словам Новикова, предупредили коллег, что ничего не изменится); машины стоят по 12-14 часов; Казахстан перекрыл доступ молочных продуктов и резко снизил количество ввозимых от соседей овощей.

«Молочку» в Казахстан тут же повезли россияне, а цены на овощи в Казахстане поднялись на 20-30%, хотя и не везде.

Сейчас ситуация дошла до такого момента, когда Кыргызстан напрямую заявляет о своем желании при необходимости выйти из Евразийского союза.

«Вот эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и слишком надеяться на ЕАЭС. Потому что, ну, не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — заявил Алмазбек Атамбаев 26 октября на церемонии принятия верительных грамот от послов разных стран.

«Самый великий человек» — это, конечно, ирония и не в адрес Путина (Россия для Кыргызстана, что особо подчеркивается, «братская»). А с Казахстаном вообще лучше не работать: есть «рынок 32-миллионного Узбекистана и полуторамиллиардный рынок Китая» для сельхозпродукции.

«Что касается промышленных товаров, я рекомендую предпринимателям и правительству, чтобы отныне промышленные товары отгружались в Россию железнодорожными вагонами, опломбированными. Потому что у нас была такая договоренность с президентом России, уважаемым Владимиром Путиным», — завершил очередной выпад в сторону Казахстана Атамбаев.

Пока в Казахстане думают над своим ответным шагом, Бишкек объявил, что 10 ноября планируется направить специальный доклад по ситуации с границей в ВТО. А еще Кыргызстан пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию, но там пока неясно, что делать. Ясно лишь, что у Евразийского экономического союза большие проблемы: к хроническому конфликту между Москвой и Минском добавился спор азиатских старейшин. «На ЕАЭС уже давно пора ставить крест, если даже его основатели в лице России, Казахстана и Белоруссии напоминают лебедя, рака и щуку, которые, исходя из постоянно меняющейся конъюнктуры, нарушают принципы этой организации», — констатирует политолог Досым Сатпаев.

С другой стороны, несмотря на то, что конфликт совсем далек от завершения, читать отходную над ЕАЭС рано, говорит «Новой» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов: выйти из Евразийского союза куда сложнее, чем в него войти. «Перспективы, конечно, нехорошие в силу прорвавшегося гнойника: внутренних противоречий, обид и недовольств, которые долго копились, — считает Дубнов. — Одна сторона только усугубляет яму, в которую все попали, а вторая не хочет быть старшим товарищем для «трудного подростка». Но в данном случае еще своего слова не сказала Москва, что очень важно». Нужно дождаться 1 декабря, когда уйдет Атамбаев, добавляет политолог. Тогда конфликт немного спадет, но не исчезнет совсем. Противоречия будут идти и дальше, поскольку они изначально заложены в структуре, в которой каждый ее член хочет чего-то своего, и других для этого можно ломать через колено. Иными словами, первое правило Евразийского союза – нет никакого союза.