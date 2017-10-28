Заманили, обманули

* Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России

На прошлой неделе Советский суд Махачкалы вынес постановления об аресте 25-летней Муслимат Курбановой и 33-летней Загидат Абакаровой. Они обвиняются по 208 статье УК РФ — участие в незаконном вооруженном формировании.

Согласно постановлениям суда, обе уехали в Сирию и там, «пройдя военную подготовку, добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование (НВФ)», в составе которого воевали последние несколько лет. Арестованные свою вину не признают, заявляя, что их обманом увезли мужья и они не имели возможности выехать из зоны боевых действий — в том числе и из-за детей. У Абакаровой четверо детей от 12 лет до 8 месяцев, у Курбановой — трехмесячная дочь.

«У правоохранительных органов нет абсолютно никаких доказательств того, что Муслимат и Загидат там воевали или совершали какие-либо преступления, — говорит адвокат арестованных Джума Магомедова. — Они сами обратились к властям с просьбой о помощи, добровольно написали явку с повинной, ответили подробно на все вопросы. Согласно 208-й статье УК РФ, это их полностью освобождает от ответственности. В Чечне и других регионах, куда вернулись женщины, у них не возникает проблем с правоохранительными органами. Однако в МВД Дагестана решили не руководствоваться законом».

21 октября Курбанова и Абакарова прилетели в аэропорт Грозного с территории российской военной базы Хмеймим спецбортом Минобороны в рамках кампании по возвращению женщин и детей с освобожденных от отрядов ИГ территорий Сирии и Ирака.

«Мы встречали девочек в аэропорту, — говорит мать Муслимат Курбановой Аматулла. — Не успели толком поговорить, пока им оформляли документы, брали отпечатки пальцев, опрашивали сотрудники ФСБ, как тут приехали полицейские из Махачкалы и увезли их. Обещали отпустить через три дня. А вместо этого — арестовали».

У обеих женщин, напомню, грудные дети — в аэропорту их передали бабушкам.

«После того как мы вернулись в Махачкалу из Грозного, нам позвонили из Советского РОВД и сообщили, что наша дочь у них, и сказали, что мы можем принести ребенка для кормления, — говорит Аматулла Курбанова. — Три дня, утром и вечером, мы носили ребенка в райотдел, то же самое делала и мать Загидат. Теперь они в СИЗО. И нам не разрешают приносить им туда детей».

Кампания по вывозу женщин и детей из зоны боевых действий в Сирии и Ираке обрела государственный статус летом этого года. В августе 2017-го на родину вернулся 4-летний Тагир Билалов, тайно увезенный отцом в Сирию за несколько лет до этого. Ребенка с отцом обнаружили солдаты коалиции в развалинах здания во время штурма иракского Мосула. Возвращение мальчика в Грозный и его встречу с матерью и властями Чечни транслировали по всем телеканалам страны.

Непосредственным поиском женщин и детей в Сирии и Ираке занимается полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби.

При помощи российских военных и местной полиции в лагерях для беженцев, детских домах и приютах он разыскивает детей и вывозит женщин, обратившихся к властям с просьбой помочь им вернуться домой. Также активное участие в этом процессе принимает и омбудсмен по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, оказывая содействие в адаптации вернувшихся женщин и детей.

На сегодняшний момент в базе данных, которую ведут сотрудники ее аппарата, числится 445 детей из России, находящихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Также на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой уже поступило сто обращений россиянок с просьбой помочь им вернуться на родину. Всего в Сирии и Ираке, по официальным данным, озвученным недавно президентом Путиным, воюют на стороне «Исламского государства» «до четырех тысяч россиян».

Чеченские матери встречают борт Минобороны в аэропорту Грозного. Фото: РИА Новости

В начале этого лета в Чеченской Республике на базе общественной организации «Объектив» сформировалась группа активистов — матерей, которые разыскивают своих дочерей и внуков, оказавшихся на землях Халифата.

«Мы объединились спонтанно от отчаяния, — говорит одна из активисток, Малика Иноркаева. Ее дочь и внуки, предположительно, сейчас находятся в Ираке. — У нас у всех одинаковая история. Наших дочерей увезли в Сирию их мужья, кого угрозами, кого силой, кого обманом. Кто-то из нас имел возможность периодически получать сообщения от них. Девочки, как правило, очень хотят вернуться, но возможности, особенно если ты с детьми, нет никакой.

Сейчас в нашу организацию входят 594 матери со всей России. Мы формируем общую базу данных с документами и фотографиями и передаем их властям. Это кропотливая и сложная работа.

Большое счастье, когда хоть кого-то удается вернуть. Сейчас девочки, которые уже вернулись, придут в себя, и мы надеемся, расскажут свои истории публично, чтобы это послужило примером другим. Их истории — пример того, что можно и нужно возвращаться домой».

С августа 2017 года в Россию вернулись 46 человек, подавляющее большинство из которых дети, родители которых погибли в зоне боевых действий, а также женщины, которые сами обратились за помощью к властям. За три месяца проблем с правоохранительными органами не возникало ни у одной из них — до тех пор, пока среди вернувшихся на родину не оказались две дагестанки.

Советский суд Махачкалы арестовал Муслимат Курбанову и Загидат Абакарову на два месяца. Адвокат уже обжаловала арест в Верховном суде республики.