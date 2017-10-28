В жилом доме Балашихи нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки. Что известно?

Вечером 25 октября в подмосковной Балашихе медики госпитализировали мужчину, получившего травмы руки и лица после взрыва самодельной петарды. В рюкзаке пострадавшего нашли другие «компоненты взрывчатых веществ», а при обыске его квартиры — целую лабораторию по их производству. В квартире задержали и двоих мужчин, один из которых, по всей видимости, был членом неонацистской банды несовершеннолетнего Ивана Калиниченко, ответственной за 2 убийства и серию нападений.

Что известно о пострадавшем

По словам источника РБК в подмосковной полиции, пострадавшего зовут Антон Зыбайло, ему 31 год. В результате взрыва он лишился большого пальца на левой руке, получил ожоги глаз и лица, а также перелом кисти. Его положили в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Как пишет «МК», Антон работал в типографии и «любил мастерить разные вещи». Друзьям в тот вечер он якобы предложил продемонстрировать самодельные бомбы. Для этого мужчина спустился в овраг, раздался сильный хлопок, а затем Антон стал звать на помощь. Друзья вызвали «скорую», описав характер травм: лицо было обожжено, оторвало один из пальцев, глаза «странно выглядели» (сообщается, что Зыбайло может потерять зрение). Вместе со «скорой» на место происшествия приехала полиция.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило: в рюкзаке у Зыбайло полицейские обнаружили «две неустановленные детали взрывного устройства», колбу с сыпучим веществом кремового цвета и шприц с серебристым сыпучим веществом. После исследования свойств «сыпучего вещества серебристого цвета» и по факту взрыва самодельной петарды было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К делу подключилась ФСБ: сотрудники спецслужбы выехали на адрес, где проживал Антон Зыбайло.

Что нашли при обыске в квартире Зыбайло

На квартире Зыбайло в доме №7 по Речной улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, была обнаружена целая лаборатория по производству взрывчатых веществ. Как сообщает телеканал «РЕН», кухня квартиры была «завалена химическими веществами».

Из подъезда эвакуировали жильцов, на месте работали сотрудники экстренных служб. Найденную взрывчатку сначала собирались обезвреживать на месте, но потом погрузили в специальный взрывоустойчивый контейнер, вручную спустили вниз по пандусам и погрузили в автомобиль взрывотехников. После этого жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

В квартире были и двое друзей Зыбайло — Павел Германов и Алексей Шаховский (встречается написание Шаховской) — обоим по 26 лет. Оба были задержаны.

След националистов

Быстро вспомнили, что Алексей Шаховский — фигурант дела банды Калиниченко.

Участники этой банды убили якутского шахматиста Сергея Николаева и 23-летнего Ованеса Айрумяна, а еще десяти людям нанесли телесные повреждения разной степени тяжести. Нападения на граждан неславянской национальности скинхеды снимали на видео и распространяли в интернете. Лишь один из представших перед судом 13 неонацистов на момент совершения преступлений был совершеннолетним.

Осужденный по тому же делу Иван Кощеев в 2015 году в разговоре с «Медиазоной» упоминал фамилию Шаховского: того якобы избивали на допросах и сломали ему палец.

«РЕН» подтвердил, ссылаясь на результаты проверки, что задержанный на квартире Зыбайло Шаховский — тот самый, из банды националистов.

Что рассказали очевидцы

Фото: «Новая газета»

Сотрудница «Новой газеты» проживает в соседнем доме на Речной улице. Она рассказала, как выглядела эвакуация людей, когда правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки.

— В ночь с 26 на 27 октября рядом с домом №7 появились две полицейские машины и микроавтобус инженерно-саперного отдела МВД. Около 9 утра 27 октября я увидела во дворе уже множество машин: микроавтобус ФСБ, черный джип с мигалкой, две «скорые», автомобиль инжерно-саперной службы, микроавтобус спасателей и еще две пожарные машины. Полицейских легковых машин и микроавтобусов в общей сложности было штуки четыре. Я видела людей, которые выходили из здания с подушками, одеялами и переносками, но массовой эвакуация не выглядела. Больше похоже было, что людей обходили по квартирам, и лишь те, кто открыл, собирались и выходили.

Полицейские вывели двух молодых людей из подъезда. Один из двух точно был в наручниках. Они сели в микроавтобус и уехали, после чего пожарные начали разворачивать шланги. Последнее, что я увидела перед тем, как идти на работу — это, как они присоединили к раструбу еще одну трубу и зашли в подъезд.

Взрыв, Речная улица, Балашиха: это уже было!

Действительно. Год назад, 7 октября в доме №3 на той самой Речной улице взрывом был убит молодой человек 1997 года рождения. Погибший работал консьержем в этом доме. По словам соседей погибшего, он нашел где-то пакет с самодельным взрывным устройством и принес к себе в комнату, где оно и сработало. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пока нет официальных данных о том, что инцидент 2016 года на Речной, 3, связан с деятельностью лаборатории по изготовлению самодельной взрывчатки, найденной на Речной, 7.

Роман Королев