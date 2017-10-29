Где, кого, за что

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Громкие процессы недели

Этот материал вышел в № 121 от 30 октября 2017
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Общество

Андрей КаревВера Челищева«Новая газета»

Убийцы из кювета

Возобновился процесс по делу «банды ГТА», жестоко расправлявшейся с водителями на дорогах

Суд: Московский областной суд
Подсудимые: Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, братья Умар и Фазлитдин Хасановы (Хасанов, Субханов, Мамадчонов и Мирзошарипов погибли, дело в отношении них прекращено)
Статьи: ст. 105 УК (убийство), ст. 209 УК (бандитизм), ст. 162 УК (разбой), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 223 УК (незаконное изготовление оружия)
Стадия: судебное следствие
Грозит: от 12 лет до пожизненного лишения свободы

В Мособлсуде после долгого перерыва возобновился процесс по делу «банды ГТА».

По делу проходят девять человек — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, братья Умар и Фазлитдин Хасановы. Они уроженцы Таджикистана, Киргизии и Казахстана, имеют неполное или полное среднее образование, официально не работали, проживали в Московской и Тверской областях.

Фигуранты дела стали известны после серии нападений в районе трассы М4 «Дон» в 2012—2014 годах — число нападений варьируется от 9 до 23. Бандиты ночью на трассе разбрасывали самодельные шипы, чтобы у машин пробивало колеса, и водители останавливались в глухом месте. К ним пристало прозвище «банда ГТА» — по аналогии с компьютерной игрой, герои которой убивали жертв на дорогах с особой жестокостью. 6 ноября 2014 года были задержаны предполагаемые участники — всего 14 человек, предполагаемый лидер был убит. Затем всех отпустили, задержав только одного Мамадчонова. Через 10 дней СК заявил о задержании пятерых подозреваемых в причастности к банде, еще четверо были в розыске. В конце января 2015 года следствие сообщило о задержании оставшихся четверых. В октябре 2015 следствие было завершено, и дело передали в суд.

В августе пресса снова вспомнила о «банде ГТА»: пятеро подсудимых попытались сбежать и устроили перестрелку с конвоем. 1 августа пятеро членов банды — Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Хазратхон Додохонов и Умар Хасанов — напали на конвоиров в лифте. Остальные четверо были в зале и не участвовали в нападении.

В ходе перестрелки Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов были убиты, Хасанов умер в больнице, выжить после ранения удалось только Додохонову. После выписки из больницы его доставили в суд, где назначили экспертизу, согласно которой психическое состояние подсудимого не препятствует участию в процессе.

Сейчас подсудимых заводят в «аквариум» под усиленной охраной. Вместе с конвоирами в зале дежурят четыре автоматчика и три пристава, перед каждым заседанием обвиняемых тщательно обыскивают.

В «аквариуме» теперь пятеро обвиняемых. Ведут себя тихо, с адвокатами общаются через переводчика. В суд порой заглядывают родственники фигурантов дела. Родные говорят, что не верят гособвинению.

Прокуратура представила доказательства и допросила двух подсудимых по эпизоду с убийством, который произошел на трассе М4. В ночь со 2 на 3 мая 2014 года в автосервисе в районе деревни Радумля Московской области лидер банды Ибайдулло Субханов (членам банды он представлялся как Рустам Каримов, во время задержания был убит силовиками.Ред.) предложил участникам банды поехать «на работу». На следствии обвиняемые говорили, что под «работой» Субханов имел в виду грабеж и убийство. В этом преступлении участвовали пятеро — Ибайдулло Субханов, Мирзошарипов, Кодиров, двоюродные братья Гулямов и Баир Гуломов.

Согласно показаниям Гулямова и Кодирова, они поехали на машине Баира Mitsubishi. Разместив самодельные шипы на дороге, они поджидали, когда одна из проезжающих машин получит повреждение. «На крючок» попалась Kia Ceed, в которой находились пожилые супруги Лебедевы. Субханов четыре раза выстрелил в Лебедева, Кодиров — в его супругу. Оба погибли на месте. Добычей преступников стал iPad за 25 тысяч рублей, серьги за 5 тысяч и 70 тысяч рублей наличными.

В суде Гулямов говорил, что Субханов забрал у всех пистолеты, они вернулись в автосервис, где тот всем раздал награбленные вещи. «Я не стал ничего себе брать», — сказал Гулямов, добавив, что позднее он поругался с Субхановым из-за того, что его привлекли к участию в убийстве. В ответ Субханов выгнал Гулямова из автосервиса, предупредив, чтобы тот никому не говорил о преступлении.

— Убийство не признаю. Я не знал, что мы едем убивать. Признаю вину частично. Только помогал таскать вещи и держал пистолет. Сам никого не убивал, — оправдывался Гулямов, добавив, что был зависим от Субханова, поскольку ему обещали сделать загранпаспорт.

Подсудимый Кодиров, участвовавший в этом эпизоде, рассказал свою версию. Согласно его показаниям, Субханов ему сказал, что они «едут грабить картежников». Он не отрицает, что стрелял из пистолета и добавил уже без переводчика, что раскаивается в содеянном.

На предварительном следствии Кодиров рассказывал, что ему из награбленного дали 10 тысяч рублей и еще он взял женские шорты — жене. В суде же Кодиров отказался от этих показаний. Он заявил, что его слова в протоколе исказили.

На одном из последних заседаний прокуратура показала видеозапись проверки показаний на месте. На камеру Кодиров, опустив голову, без переводчика, подробно рассказывает, как они готовились к преступлению.

Кодиров показал место, где они кидали шипы, и кювет, откуда он выскочил на дорогу после остановки машины. Вспомнил, что, когда они подошли к автомобилю, потерпевший Лебедев менял колесо. В этот момент мужчину застрелили. В конце видео Кодиров подтвердил, что давал показания добровольно.

— Это все ложь и сказка! Меня отводили и давали бумажки, чтобы я сказал на камеру. Я не знал, где М4, он сам [следователь] написал и показал.

— Когда вы успели выучить язык, если говорите, что не умели читать и писать на русском? — поинтересовалась судья.

— Я медленно читал.

Затем Кодиров внезапно заявил, что ему давали «какие-то таблетки» и сделали из него «зомби». В итоге он частично подтвердил проверку показаний, в той части, где произошло преступление и как производил выстрелы в машину.

Следующее заседание по делу — 31 октября.

Андрей Карев —
специально для «Новой»

«Это расследование дискредитирует весь СК»

Полковнику Максименко продлили арест

Суд: Московский городской суд
Подсудимый: начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко
Статья: 210 УК РФ ч. 2 (участие в организованном преступном сообществе), ст. 290 УК РФ ч. 5 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)
Стадия: досудебное следствие, продление ареста
Грозит: от пяти до десяти лет со штрафом, от 7 до 12 лет лишения свободы

Следственное управление ФСБ вменило начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко два эпизода взятки за одно и то же действие. Об этом заявил его адвокат Андрей Гривцов на заседании в Мосгорсуде по продлению ареста Максименко. Арест продлили еще на три месяца, до 19 января 2018 года. Всего в отношении Максименко за 15 месяцев следствия было возбуждено четыре уголовных дела, отметил защитник.

Первое — о взятке в 500 тыс. евро за освобождение из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Второе — о взятке в 1 млн руб. от предпринимателя Бадри Шенгелии за возбуждение дела против полицейских о незаконном изъятии его часов Hublot. Третье — о взятке от бизнесмена Дмитрия Смычковского в виде автомобиля Jeep. А четвертое — о том, что Максименко совместно с теми же самыми лицами, что и в первом эпизоде, получил уже другую сумму — 500 тыс. долларов — за те же самые действия, что и в первом эпизоде. Речь идет об освобождении из СИЗО Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова — членов банды Шакро Молодого. Кочуйков и Романов вышли на свободу, а через несколько дней вновь были задержаны сотрудниками ФСБ. Вскоре под арестом по обвинению в вымогательстве оказался сам Калашов. А 19 июля Лефортовский суд арестовал генералов СКР.

Сам Максименко заявил на заседании, что само расследование и негативные публикации в прессе направлены «на дискредитацию как всего Следственного комитета, так и его руководителя Александра Бастрыкина». «Следователям и оперативникам ФСБ нужно только одно — чтобы я признался в преступлениях, которые не совершал. Мне неоднократно называли конкретное наказание, к которому меня должен приговорить суд, — 22 года строгого режима в самой ужасной колонии в РФ. Но я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР, несмотря на угрозу сурового наказания, которое мне может назначить суд», — сказал генерал.

Вера Челищева

Где, кого, за что

Дело судьи

Фрунзенский районный суд города Иваново осудил мирового судью Дмитрия Лушпая за заведомо неправосудный приговор. В 2015 году на рассмотрение поступило дело о мелкой краже. Заседания по делу откладывались, пока не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Тогда Лушпай написал приговор, в котором указал, что провел открытое заседание с участием всех сторон и назначил подсудимому год колонии (с освобождением в зале суда из-за истечения срока давности). На апелляции защита доказала, что никакого заседания не было, приговор отменили, а против самого Лушпая завели дело о неправосудном приговоре. В итоге судью отправили в отставку, назначив штраф 150 тысяч руб.

Дело о стрельбе в отеле

Мировой судья судебного участка № 370 Тверского района Москвы оштрафовал экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в московском отеле Four Seasons, на 4 тысячи рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ). Джабраилов признал вину.

В отношении Джабраилова также возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство) — за сам факт стрельбы в гостинице 29 августа. Тогда Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок в своем номере. После этого его задержала полиция. Сам Джабраилов сначала объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью». Это дело пока не рассматривалось в суде.

Дело банды «чистильщиков»

Мосгорсуд 23 октября вынес приговор пяти членам «банды чистильщиков», как они себя называли, — Павлу Войтову, Елене Лобачевой, Владиславу Каратаеву, Артуру Нарциссову и Максиму Павлову. Ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По данным следствия, все они в составе группы нападали на бездомных и выпивших людей на улице в безлюдных местах в темное время суток. Убийства и избиения совершались «с особой жестокостью» с помощью ножей, молотков и кастетов.

Главарь банды Войтов получил пожизненное лишение свободы, подельник Каратаев — 16 лет, снимавшая их на видео Лобачева — 13 лет, Павлов и Нарциссов — по девять с половиной лет в колонии общего и строгого режима.

Число только доказанных эпизодов убийств, совершенных бандой, достигает 15. Они были совершены с июля 2014 года по февраль 2015 года. Мотивом своих преступлений они называли «ненависть к алкоголикам и бомжам».

Дело о карикатурах

Центральный районный суд Сочи 27 октября отменил приговор Виктору Ночевнову, который был ранее оштрафован на 50 тысяч рублей за репост семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских объектов в соцсети «ВКонтакте». Согласно материалам дела, репосты были сделаны в дни православных праздников. Свидетелями по делу выступили имам, настоятели православных храма и монастыря (один из них ссылался на Догмат о иконопочетании, принятый в 787 году Седьмым Вселенским собором). «Можно сказать, что суд прислушался к нашим доводам об абсурдности этого дела», — сказал адвокат Александр Попков. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Дело 26 марта

Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск организатора акции против коррупции 26 марта Марата Исмаилова в связи с воспрепятствованием ее проведению. Организатор подал иск к МВД, Министерству финансов, администрации Махачкалы и финансовому управлению администрации Махачкалы. Он требовал компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Судья постановил взыскать с МВД компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 рублей. На митинге 26 марта в Махачкале, по разным данным, было задержано от 40 до 100 человек.

Вера Челищева, «Новая»,
ОВД-Инфо,
Медиазона

Теги:
суды

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