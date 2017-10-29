Где, кого, за что

Убийцы из кювета

Возобновился процесс по делу «банды ГТА», жестоко расправлявшейся с водителями на дорогах

Суд: Московский областной суд

Подсудимые: Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, братья Умар и Фазлитдин Хасановы (Хасанов, Субханов, Мамадчонов и Мирзошарипов погибли, дело в отношении них прекращено)

Статьи: ст. 105 УК (убийство), ст. 209 УК (бандитизм), ст. 162 УК (разбой), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 223 УК (незаконное изготовление оружия)

Стадия: судебное следствие

Грозит: от 12 лет до пожизненного лишения свободы

В Мособлсуде после долгого перерыва возобновился процесс по делу «банды ГТА».

По делу проходят девять человек — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, братья Умар и Фазлитдин Хасановы. Они уроженцы Таджикистана, Киргизии и Казахстана, имеют неполное или полное среднее образование, официально не работали, проживали в Московской и Тверской областях.

Фигуранты дела стали известны после серии нападений в районе трассы М4 «Дон» в 2012—2014 годах — число нападений варьируется от 9 до 23. Бандиты ночью на трассе разбрасывали самодельные шипы, чтобы у машин пробивало колеса, и водители останавливались в глухом месте. К ним пристало прозвище «банда ГТА» — по аналогии с компьютерной игрой, герои которой убивали жертв на дорогах с особой жестокостью. 6 ноября 2014 года были задержаны предполагаемые участники — всего 14 человек, предполагаемый лидер был убит. Затем всех отпустили, задержав только одного Мамадчонова. Через 10 дней СК заявил о задержании пятерых подозреваемых в причастности к банде, еще четверо были в розыске. В конце января 2015 года следствие сообщило о задержании оставшихся четверых. В октябре 2015 следствие было завершено, и дело передали в суд.

В августе пресса снова вспомнила о «банде ГТА»: пятеро подсудимых попытались сбежать и устроили перестрелку с конвоем. 1 августа пятеро членов банды — Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Хазратхон Додохонов и Умар Хасанов — напали на конвоиров в лифте. Остальные четверо были в зале и не участвовали в нападении.

В ходе перестрелки Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов были убиты, Хасанов умер в больнице, выжить после ранения удалось только Додохонову. После выписки из больницы его доставили в суд, где назначили экспертизу, согласно которой психическое состояние подсудимого не препятствует участию в процессе.

Сейчас подсудимых заводят в «аквариум» под усиленной охраной. Вместе с конвоирами в зале дежурят четыре автоматчика и три пристава, перед каждым заседанием обвиняемых тщательно обыскивают.

В «аквариуме» теперь пятеро обвиняемых. Ведут себя тихо, с адвокатами общаются через переводчика. В суд порой заглядывают родственники фигурантов дела. Родные говорят, что не верят гособвинению.

Прокуратура представила доказательства и допросила двух подсудимых по эпизоду с убийством, который произошел на трассе М4. В ночь со 2 на 3 мая 2014 года в автосервисе в районе деревни Радумля Московской области лидер банды Ибайдулло Субханов (членам банды он представлялся как Рустам Каримов, во время задержания был убит силовиками. — Ред.) предложил участникам банды поехать «на работу». На следствии обвиняемые говорили, что под «работой» Субханов имел в виду грабеж и убийство. В этом преступлении участвовали пятеро — Ибайдулло Субханов, Мирзошарипов, Кодиров, двоюродные братья Гулямов и Баир Гуломов.

Согласно показаниям Гулямова и Кодирова, они поехали на машине Баира Mitsubishi. Разместив самодельные шипы на дороге, они поджидали, когда одна из проезжающих машин получит повреждение. «На крючок» попалась Kia Ceed, в которой находились пожилые супруги Лебедевы. Субханов четыре раза выстрелил в Лебедева, Кодиров — в его супругу. Оба погибли на месте. Добычей преступников стал iPad за 25 тысяч рублей, серьги за 5 тысяч и 70 тысяч рублей наличными.

В суде Гулямов говорил, что Субханов забрал у всех пистолеты, они вернулись в автосервис, где тот всем раздал награбленные вещи. «Я не стал ничего себе брать», — сказал Гулямов, добавив, что позднее он поругался с Субхановым из-за того, что его привлекли к участию в убийстве. В ответ Субханов выгнал Гулямова из автосервиса, предупредив, чтобы тот никому не говорил о преступлении.

— Убийство не признаю. Я не знал, что мы едем убивать. Признаю вину частично. Только помогал таскать вещи и держал пистолет. Сам никого не убивал, — оправдывался Гулямов, добавив, что был зависим от Субханова, поскольку ему обещали сделать загранпаспорт.

Подсудимый Кодиров, участвовавший в этом эпизоде, рассказал свою версию. Согласно его показаниям, Субханов ему сказал, что они «едут грабить картежников». Он не отрицает, что стрелял из пистолета и добавил уже без переводчика, что раскаивается в содеянном.

На предварительном следствии Кодиров рассказывал, что ему из награбленного дали 10 тысяч рублей и еще он взял женские шорты — жене. В суде же Кодиров отказался от этих показаний. Он заявил, что его слова в протоколе исказили.

На одном из последних заседаний прокуратура показала видеозапись проверки показаний на месте. На камеру Кодиров, опустив голову, без переводчика, подробно рассказывает, как они готовились к преступлению.

Кодиров показал место, где они кидали шипы, и кювет, откуда он выскочил на дорогу после остановки машины. Вспомнил, что, когда они подошли к автомобилю, потерпевший Лебедев менял колесо. В этот момент мужчину застрелили. В конце видео Кодиров подтвердил, что давал показания добровольно.

— Это все ложь и сказка! Меня отводили и давали бумажки, чтобы я сказал на камеру. Я не знал, где М4, он сам [следователь] написал и показал.

— Когда вы успели выучить язык, если говорите, что не умели читать и писать на русском? — поинтересовалась судья.

— Я медленно читал.

Затем Кодиров внезапно заявил, что ему давали «какие-то таблетки» и сделали из него «зомби». В итоге он частично подтвердил проверку показаний, в той части, где произошло преступление и как производил выстрелы в машину.

Следующее заседание по делу — 31 октября.

Андрей Карев —

специально для «Новой»

«Это расследование дискредитирует весь СК»

Полковнику Максименко продлили арест

Суд: Московский городской суд

Подсудимый: начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко

Статья: 210 УК РФ ч. 2 (участие в организованном преступном сообществе), ст. 290 УК РФ ч. 5 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)

Стадия: досудебное следствие, продление ареста

Грозит: от пяти до десяти лет со штрафом, от 7 до 12 лет лишения свободы

Следственное управление ФСБ вменило начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко два эпизода взятки за одно и то же действие. Об этом заявил его адвокат Андрей Гривцов на заседании в Мосгорсуде по продлению ареста Максименко. Арест продлили еще на три месяца, до 19 января 2018 года. Всего в отношении Максименко за 15 месяцев следствия было возбуждено четыре уголовных дела, отметил защитник.

Первое — о взятке в 500 тыс. евро за освобождение из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Второе — о взятке в 1 млн руб. от предпринимателя Бадри Шенгелии за возбуждение дела против полицейских о незаконном изъятии его часов Hublot. Третье — о взятке от бизнесмена Дмитрия Смычковского в виде автомобиля Jeep. А четвертое — о том, что Максименко совместно с теми же самыми лицами, что и в первом эпизоде, получил уже другую сумму — 500 тыс. долларов — за те же самые действия, что и в первом эпизоде. Речь идет об освобождении из СИЗО Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова — членов банды Шакро Молодого. Кочуйков и Романов вышли на свободу, а через несколько дней вновь были задержаны сотрудниками ФСБ. Вскоре под арестом по обвинению в вымогательстве оказался сам Калашов. А 19 июля Лефортовский суд арестовал генералов СКР.

Сам Максименко заявил на заседании, что само расследование и негативные публикации в прессе направлены «на дискредитацию как всего Следственного комитета, так и его руководителя Александра Бастрыкина». «Следователям и оперативникам ФСБ нужно только одно — чтобы я признался в преступлениях, которые не совершал. Мне неоднократно называли конкретное наказание, к которому меня должен приговорить суд, — 22 года строгого режима в самой ужасной колонии в РФ. Но я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР, несмотря на угрозу сурового наказания, которое мне может назначить суд», — сказал генерал.

Вера Челищева

Где, кого, за что

Дело судьи

Фрунзенский районный суд города Иваново осудил мирового судью Дмитрия Лушпая за заведомо неправосудный приговор. В 2015 году на рассмотрение поступило дело о мелкой краже. Заседания по делу откладывались, пока не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Тогда Лушпай написал приговор, в котором указал, что провел открытое заседание с участием всех сторон и назначил подсудимому год колонии (с освобождением в зале суда из-за истечения срока давности). На апелляции защита доказала, что никакого заседания не было, приговор отменили, а против самого Лушпая завели дело о неправосудном приговоре. В итоге судью отправили в отставку, назначив штраф 150 тысяч руб.

Дело о стрельбе в отеле

Мировой судья судебного участка № 370 Тверского района Москвы оштрафовал экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в московском отеле Four Seasons, на 4 тысячи рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ). Джабраилов признал вину.

В отношении Джабраилова также возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство) — за сам факт стрельбы в гостинице 29 августа. Тогда Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок в своем номере. После этого его задержала полиция. Сам Джабраилов сначала объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью». Это дело пока не рассматривалось в суде.

Дело банды «чистильщиков»

Мосгорсуд 23 октября вынес приговор пяти членам «банды чистильщиков», как они себя называли, — Павлу Войтову, Елене Лобачевой, Владиславу Каратаеву, Артуру Нарциссову и Максиму Павлову. Ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По данным следствия, все они в составе группы нападали на бездомных и выпивших людей на улице в безлюдных местах в темное время суток. Убийства и избиения совершались «с особой жестокостью» с помощью ножей, молотков и кастетов.

Главарь банды Войтов получил пожизненное лишение свободы, подельник Каратаев — 16 лет, снимавшая их на видео Лобачева — 13 лет, Павлов и Нарциссов — по девять с половиной лет в колонии общего и строгого режима.

Число только доказанных эпизодов убийств, совершенных бандой, достигает 15. Они были совершены с июля 2014 года по февраль 2015 года. Мотивом своих преступлений они называли «ненависть к алкоголикам и бомжам».

Дело о карикатурах

Центральный районный суд Сочи 27 октября отменил приговор Виктору Ночевнову, который был ранее оштрафован на 50 тысяч рублей за репост семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских объектов в соцсети «ВКонтакте». Согласно материалам дела, репосты были сделаны в дни православных праздников. Свидетелями по делу выступили имам, настоятели православных храма и монастыря (один из них ссылался на Догмат о иконопочетании, принятый в 787 году Седьмым Вселенским собором). «Можно сказать, что суд прислушался к нашим доводам об абсурдности этого дела», — сказал адвокат Александр Попков. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Дело 26 марта

Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск организатора акции против коррупции 26 марта Марата Исмаилова в связи с воспрепятствованием ее проведению. Организатор подал иск к МВД, Министерству финансов, администрации Махачкалы и финансовому управлению администрации Махачкалы. Он требовал компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Судья постановил взыскать с МВД компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 рублей. На митинге 26 марта в Махачкале, по разным данным, было задержано от 40 до 100 человек.

Вера Челищева, «Новая»,

ОВД-Инфо,

Медиазона