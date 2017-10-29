Коммерческая банка

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Жизнь продолжается. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», первая партия воздуха отправилась из Кировской области в православные магазины Крыма. «Ура, товарищи!!! Крым действительно наш!» — ​сообщил на своей странице в Facebook отправитель банок с воздухом Александр Шустов. Находчивый вятский предприниматель смекнул, что воздух из села Великорецкое — ​не просто смесь кислорода, азота, углекислого газа и аромата полевой ромашки. Для кого-то это еще и атрибут местности, являющейся одним из центров православной жизни на Руси. Здесь комплекс храмов и колоколен, здесь регулярно совершается крестный ход… И вот сам собой нашелся ход коммерческий.

Сообщается, что бизнесмен решил запатентовать свою идею и уже обратился в Роспатент с соответствующей заявкой. То есть приехать в село и бесплатно подышать еще можно, но «любые действия с воздухом» из Великорецкого можно будет совершать только с согласия Шустова. А его собственные действия пока таковы: полулитровая банка с воздухом продается за 500 рублей, после литургии и молебна — ​наценка 25%, а после посещения села митрополитом Вятским и Слободским Марком воздух стал дороже на 50%.

Не будем ни осуждать, ни хвалить предпринимателя. Мало ли кто у нас делает деньги из воздуха. А все идет к тому, что скоро в цене будет не только святой воздух, но и самый обыкновенный. Православным жителям Крыма, вдоволь надышавшимся морским воздухом, наверное, заманчиво откупорить банку, прибывшую из российской глубинки. Это все же связь со страной, к которой они, как выяснилось, всегда неровно дышали. А окажись эта банка, допустим, в Челябинске, над ней сгрудились бы и мусульмане, и иудеи, и буддисты. А уж атеисты так и оттесняли бы локтями верующих.

Нечем дышать в Челябинске, и об этом в последнее время пишет вся местная пресса. К обычным выбросам предприятий тут давно привыкли. Утренняя доза какого-нибудь фенола или формальдегида обычно бодрит челябинца и весь день держит его в спортивной форме. Но вот атмосфера здесь стала такова, что воспетый поэтом дым отечества не радует даже жителей улицы Грибоедова. Надзорные ведомства ищут злополучную трубу, экологи проводят акцию «Здесь — ​труба!». Где та труба, выяснить не удается, и надежда только на то, что на нее случайно рухнет очередной челябинский метеорит.

Отправить чистый воздух в задыхающийся город — ​эта идея на поверхности. Сейчас наши читатели набросают адресов до востребования. Но мы дожили до того, что уже и в деревню впору контейнеры с банками отгружать. Так, жители поселка Клещевка Саратовской области с 2002 года борются за чистый воздух, поскольку живут они фактически на скотомогильнике. Информационное агентство «Стройсар» сообщает, что фермеры отходы от забоя скота и умерших животных не утилизируют, а просто свозят в лесополосу, которая находится поблизости от жилых домов. Здешние школьники, родившиеся уже в пору развития фермерства, провели исследование экологического состояния Клещевки. Работу детей украсили снимки черепов с рогами, копыт и хвостов, тлеющих возле березок, где когда-то гуляли с гармошками их дедушки и бабушки. Понятно, выслать жителям поселка кубометр-другой свежего воздуха — ​все равно что послать им воздушный поцелуй.