«Настало время вернуться к здравомыслию»

Общество все больше беспокоится о ядерной угрозе.

Хоть президент Трамп уже опроверг, что хотел «почти десятикратно» увеличить ядерный арсенал Америки, нет никаких сомнений в том, что в ходе его правления опасность ядерной катастрофы возрастает.

Решение президента об отмене иранской ядерной сделки безрассудно подрывает знаковое соглашение и нашу безопасность. Это также негативно сказывается на выстраивании дипломатических отношений с Северной Кореей, которая наращивает свою программу по испытанию ракет, заявляя своими действиями о том, что США нельзя доверять, потому что мы не держим свои обещания.

В ситуации, когда США и Россия вновь вовлечены в разворачивающуюся холодную войну, в прошлые выходные сообщили о том, что военно-воздушные силы США готовятся привести ядерные бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность впервые с 1991 года.

С учетом такого количества обстоятельств, вызывающих тревогу, со стороны Нобелевского комитета было разумно присудить в этом месяце премию мира Международной кампании за упразднение ядерного оружия (ICAN — International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Слишком долго американские лидеры и лидеры других стран мира не обращали внимания на предупреждения экспертов об эскалации ядерной угрозы. Как предупреждал еще в 2015 году бывший министр обороны Уильям Перри, «сейчас опасность ядерной катастрофы больше, чем во время холодной войны, и большинство людей находятся в блаженном неведении об этой опасности».

То, что общество, наконец, начало уделять серьезное внимание этой проблеме, является положительным первым шагом. Теперь, если мы хотим предотвратить катастрофу, настало время рассмотреть альтернативы тому гибельному пути, по которому мы идем сейчас.

Одна из таких альтернатив была недавно предложена в авторской статье, опубликованной в The Post и заслуживающей большего внимания. Она была написана, пожалуй, самым радикальным и решительным противником ядерного вооружения, когда-либо возглавлявшим ядерную державу, — бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым. Не питая никаких иллюзий относительно скорейшего преодоления трудностей в переговорах между США и Россией, Горбачев утверждает, что для предотвращения ядерного конфликта необходимо прибегнуть к помощи дипломатии. «Нужно искать выход, — пишет он. — И для достижения этого имеется одно хорошо проверенное средство: диалог, основанный на взаимном уважении».

Горбачев, биографическую книгу о котором пишет Уильям Таубман, прекрасно знает, о чем говорит. В декабре 1987 года он и президент Рональд Рейган подписали Договор о ядерных силах промежуточной дальности, который Горбачев охарактеризовал тогда как очень важный шаг «от угрозы катастрофы» к «миру, свободному от ядерного оружия». (В новой книге о своей жизни «Остаюсь оптимистом» Горбачев посвящает главу еще одному важному эпизоду в летописях ядерной истории — саммиту в Рейкьявике 1986 года, который помог проложить путь к подписанию Договора о ядерных силах промежуточной дальности.) Тридцать лет спустя соглашение, которое впервые за всю историю атомной энергии привело к ликвидации целого класса ядерного оружия, остается одним из величайших дипломатических достижений в истории США. Но, как сообщается, администрация Трампа обсуждает вопрос о том, следует ли отойти от него. «Ястребиное» лобби в Конгрессе требует такого «возмездия» против возможных нарушений со стороны России.

В своей статье Горбачев призывает США и российских лидеров к проведению «полномасштабного саммита для обсуждения целого ряда вопросов», в том числе вопроса о сохранении в силе Договора о ядерных силах промежуточной дальности. «Будет нелегко пробиться сквозь завалы вопросов, накопившихся с обеих сторон», — признает он. «Но и наш диалог не был легким три десятилетия назад. Были критики и недоброжелатели, которые пытались сорвать его. Решающую роль сыграла политическая воля лидеров двух государств. И это то, что нужно сейчас».

Существуют дополнительные шаги, которые можно и нужно немедленно рассмотреть для снижения риска ядерной войны.

Конгресс может принять закон, предложенный членом палаты представителей Тедом Лье (член Демократической партии от штата Калифорния) и сенатором Эдвардом Марки (член Демократической партии от штата Массачусетс), с требованием о том, что президент может нанести первый ядерный удар только после того, как Конгресс официально объявит войну. США и Россия могли бы отменить режим боевой готовности почти для двух тысяч единиц ядерного оружия. Обсуждение вопросов ядерного сдерживания также выиграло бы, если бы уделялось меньше внимания такому бесполезному вопросу, как повышение эффективности противоракетной обороны. И в конечном счете оказывается, что никто, кроме наших лидеров, не может сесть за стол переговоров и начать диалог по сложным вопросам, в том числе по угрозе со стороны Северной Кореи.

Скептики утверждают, что Трамп и президент России Владимир Путин не подходят для выполнения столь непростой работы, что они не способны вести переговоры в духе доброй воли. Но, как я уже писала раньше, в переговорах участвуют те правительства, которые мы имеем на настоящий момент, а не те, которые мы хотели бы видеть.

Несомненно, переговоры Рейгана и Горбачева тоже сталкивались с сопротивлением и скептицизмом. Более того, учитывая растущую вероятность военного конфликта между ядерными державами, какие еще варианты у нас есть? Горбачев никогда не сомневался, что альтернативы опасному статус-кво есть всегда. Сегодня нам нужно прислушаться к его мудрым словам: «Пришло время вернуться к здравомыслию».