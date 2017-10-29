Кампанейское

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В сентябре мы провели опрос на сайте газеты: предвыборное поведение каких политиков представляет собой наибольший интерес? Из почти семи тысяч проголосовавших 77% указали на Алексея Навального. Для нас это означало, среди прочего, что ориентироваться исключительно на официальных кандидатов в президенты, утвержденных ЦИК, в рамках освещения нынешней кампании (и, по всей видимости, параллельной контркампании оппозиции) невозможно. При этом список участников электорального шоу 2018 года, на которых делают ставку в Кремле, в сентябре был еще далеко не очевиден.

Вместе с обнаружением у Ксении Собчак президентских амбиций многое стало ясно. О значении фигуры Собчак для российского электорального авторитаризма мы писали в одной из недавних редакционных заметок. Повторное голосование об интересе к предвыборному поведению, проведенное нами в последних числах октября, показало, что Навальный потерял 17% читательского интереса, его рейтинг упал до 60%, а Собчак мгновенно взлетела до второго места с 18%. Кажется, кремлевская ставка удалась — про политика Собчак нам всем придется говорить вплоть до марта следующего года (но, впрочем, вряд ли кто-то вспомнит об этих жарких дискуссиях в 2024 году).

При этом более 5% наших читателей интересуются кампаниями «других» кандидатов, не входящих в политический мейнстрим, поэтому, следуя пожеланиям аудитории, мы будем рассказывать и о них.

Накануне парламентских выборов мы также проводили опрос в редакции, и большинство коллег высказались в поддержку «Яблока». Поэтому президентская кампания Григория Явлинского будет для нас одним из приоритетов.

Под вопросом остается кандидатура от ультрапатриотов, слухи о политической карьере Никиты Михалкова, кажется, сошли на нет. Но как мы писали, эту роль — спарринг-партнера справа — всегда готов исполнить Жириновский.

Вне зависимости от того, появятся ли новые кандидаты, сезон предвыборных обещаний уже, очевидно, открыт. Например, Владимир Путин сделал традиционное заявление о готовности правительства отказаться от призывной армии. Не допущенный до участия в кампании Алексей Навальный параллельно, по всей видимости, готовит тактику, связанную с делегитимацией результатов голосования.

Мы считаем, что кампания или скорее кампании начались и намерены подробно освещать ее ход, руководствуясь следующими принципами.

«Новая газета» будет информировать своих читателей об избирательных кампаниях всех кандидатов, деятельность которых имеет общественное значение и/или отвечает запросу нашей аудитории.

Список кандидатов в президенты для нас определяется запросами аудитории, а не только решениями ЦИК. Если один или несколько кандидатов, пользующихся поддержкой заметной части российского общества, не будет допущен к выборам по формальным причинам, но будет продолжать вести кампанию, редакция продолжит освещение этой кампании.

«Новая газета» предоставляет равные возможности для ведения предвыборных дискуссий для различных кандидатов.

«Новая газета» будет стремиться опубликовать предвыборные интервью со всеми кандидатами.

При необходимости редакция предоставит кандидатам возможность для ведения дебатов на площадке газеты.