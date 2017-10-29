Смертельно опасны

В Москве засомневались в достоверности данных американской консалтинговой группы Soufan Group, опубликовавшей исследование Beyond the Caliphat («Вне границ халифата»). Но доклад посвящен не статистике, а тому, что делать с боевиками и их семьями, возвращающимися из Сирии и Ирака в свои страны.

Террористический интернационал

По данным этого года, в рядах джихадистов воюют 8717 человек из России и бывших советских республик. 5718 наемников представляют в ИГ Западную Европу. США и Канада в самом хвосте списка — «всего» 439 рекрутов.

Глава американского центра, опубликовавшего доклад, — человек «очень известный в узких кругах» специалистов по разведке. Али Соуфан, бывший агент ФБР, ливанец по происхождению, занимался расследованием терактов 11 сентября. Как пишут американские СМИ, если бы ЦРУ своевременно представило ему информацию о заговорщиках, Соуфан, возможно, смог бы предотвратить атаку на башни-близнецы 16 лет назад. Штаб-квартира его организации расположена в Нью-Йорке, а филиалы работают в Лондоне, Дохе и Сингапуре.

Американские эксперты отмечают, что при составлении подобного доклада неточности в цифрах неизбежны. Данные по России датируются мартом 2016 года, по большинству других стран представлены более свежие цифры. Например, в июне этого года власти Турции внесли в свою базу имена 53 781 человека из 146 стран — потенциальных добровольцев, которые через территорию страны могут направиться на «джихад» в Сирию и Ирак.

Что делать с теми, кто вернулся?

Главная часть доклада посвящена угрозе, которую представляют собой вернувшиеся в свои страны бойцы «террористического интернационала», их жены и дети. По оценкам американского центра, из Сирии и Ирака уже вернулось свыше 5600 граждан из 33 стран. В базе Интерпола содержатся имена 19 тысяч человек, в разное время воевавших под знаменами ИГ.

По данным Soufan Group, в Россию вернулись 400 человек, воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

В разных странах выработаны свои подходы к решению проблемы «возвращенцев». Например, в Дании, Бельгии и других европейских странах власти пошли путем адаптации («реабилитации и интеграции») бывших наемников. К тем, кто не был замечен непосредственно в боях, местные власти с помощью общественных организаций приставляли социальных работников, государство устраивало бывших «джихадистов» на профессиональные курсы и предоставляло им работу.

Во Франции власти уже признали, что эта программа потерпела неудачу. А в Британии нынешний министр по международному развитию Рори Стюарт сделал «убийственное признание»: «Мы должны серьезно относиться к тому, что эти люди (воевавшие в ИГ) представляют для нас смертельную опасность, и, к сожалению, единственный способ борьбы с ними почти в каждом случае — убивать их».

С января по сентябрь этого года во Франции отмечены 12 атак террористов, в Великобритании с апреля по июнь — три состоявшихся и пять раскрытых спецслужбами терактов, в Германии — 5 атак в прошлом году. Турция — 22 теракта в прошлом году и 14 — в этом. ИГ берет на себя ответственность за теракты в Афганистане, Бангладеш, Бельгии, Канаде, Египте, Индонезии, Иране, Иордании, Кении, Ливии, Пакистане, Филиппинах, России, Сомали, Швеции и Йемене. Во многих из них участвовали боевики, вернувшиеся из Сирии и Ирака. По признанию одного из британских наемников ИГ, несмотря на неудачи игиловцев, на территории Сирии продолжается обучение иностранных наемников с целью осуществления терактов в странах, куда они возвращаются.

«Невесты джихада» и «львята халифата»

Отдельную роль играют женщины и дети. По мере ухудшения боевой обстановки женщины из наложниц, медсестер и учителей «переквалифицировались» в снайперов и шахидов.

Для этого исламисты создали женский батальон аль-Хансаа, в котором первоначально было 35 представительниц из 9 стран, в том числе 9 чеченок. Численность женского подразделения, базировавшегося в Ракке, в этом году достигла 600 человек.

Военной подготовке детей в подразделениях ИГ британский телеканал BBC посвятил фильм «Обучение террору». Герой одного из сюжетов Мутассим — 16-летний подросток, прошедший ускоренный (всего 15 дней) курс молодого бойца в Сирии. Подъем в 4 утра с молитвой, боевая подготовка, изучение законов шариата. Подросток видел вблизи, как «неверным» отрубают головы. Когда один из иностранных наемников стал избивать сирийскую жену, в голове Мутассима что-то «щелкнуло»: он увидел, что слова и идеи боевиков ИГ расходятся с их поступками. Заплатив контрабандистам 3 тысячи евро, с фальшивым испанским паспортом подросток через Турцию и Грецию перебрался в Германию. Он признался журналистам, что боится, как бы немецкие власти не выслали его из страны.

По данным Soufan Group, на территории ИГ находится сейчас свыше 350 детей из России.

Опыт Гуантанамо

Как показал опыт центра на базе в Гуантанамо, судьба семи российских заключенных, захваченных американцами в Афганистане и в 2004 году без предъявления обвинений выданных российским властям, сложилась непросто.

Равиль Гумаров и Тимур Ишмурадов в апреле 2005 года были арестованы по обвинению в причастности к подрыву газопровода в Бугульме (Татарстан), получили 11 и 13 лет заключения соответственно.

Айрат Вахитов и Рустам Ахмяров в августе 2005 года были задержаны в Москве по подозрению в причастности к терактам в Татарстане. Их освободили за отсутствием улик. По данным СМИ, позже Вахитов взял себе имя «Салман Булгарский» и вербует боевиков для участия в сирийской войне.

Расул Кудаев был арестован 23 октября 2005 года в Кабардино-Балкарии по подозрению в участии в нападении боевиков на Нальчик, получил пожизненный срок.

Руслан Одижев был убит в 2007 году в ходе спецоперации в Нальчике. По данным силовиков, он был одним из лидеров кабардино-балкарского джамаата.

Шамиль Хажиев (в США его называют Алмасамом Шариповым) получил политическое убежище в Нидерландах, а вышедший на свободу только в январе этого года Равиль Мингазов, как сообщается, хочет получить убежище в Великобритании.

И 400 россиян, уже вернувшихся из Сирии и Ирака, могут стать как «бомбой замедленного действия», так и людьми, навсегда перечеркнувшими прошлое. Доклад Soufan Group — не о цифрах, он о не решенной до сих пор проблеме: что делать с теми, кто, окончив «школу террора», возвращается домой?

*Организация запрещена на территории РФ.