«Театр должен работать»

Софья Апфельбаум стала шестой фигуранткой «театрального дела». Кроме нее обвиняемыми числятся: основатель «Седьмой студии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (домашний арест), гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (домашний арест), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский (переведен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина»), главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (домашний арест) и продюсер Екатерина Воронова (заочный арест, потому что Воронова покинула Россию и объявлена в розыск). Из всех фигурантов только Масляева признала вину и дала устроившие следствие показания.

Кроме журналистов в Басманный суд 27 октября пришли близкие и друзья Апфельбаум: актеры, режиссеры, драматурги. Судебный пристав предупредил их «об ответственности за аплодисменты» — в прошлый раз соратники Кирилла Серебренникова встречали конвоируемого режиссера овациями.

— Ваша честь, мы ходатайствуем об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 декабря, — сообщил судье Артуру Карпову (арестовывал до этого Серебренникова) следователь Лавров, ведущий дело «Седьмой студии». Лавров проговорил уже известное: «Будучи директором Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум от имени министерства в 2011—2014 годах подписывала с «Седьмой студией» соглашения о предоставлении субсидий от государства более чем на 214 млн рублей и обеспечила согласование отчетов с завышенной стоимостью проведенных мероприятий». Софье Апфельбаум предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Свою вину она не признает.

Следователь напирал на то обстоятельство, что Апфельбаум «вступила» в мае этого года в переписку с Алексеем Малобродским и якобы обсуждала с ним «обналичивание бюджетных средств» в 2012—2013 годах. По мнению Лаврова, домашний арест необходим «на данном этапе следствия», чтобы подобных контактов больше не происходило. Выслушав все это спокойно, Софья Апфельбаум отметила, что действительно вела переписку с Малобродским, но она не касалась обстоятельств дела и методов обналичивания. Обвиняемая попросила Карпова избрать в отношении нее меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

— Ваша честь, я директор театра. Театр должен работать, — сказала она, подчеркнув, что не собирается давить на свидетелей или уничтожать доказательства (стандартные формулировки следствия). Софью уже допрашивали следователи в мае — и непонятно, что могло измениться за полгода.

Адвокат Поверинова попросила суд выпустить Апфельбаум под залог в один миллион рублей, обратив внимание на то, что директор РАМТа являлась на все допросы и не предпринимала попыток скрыться от следствия.

— Она не имеет никакого отношения ни к каким криминальным действиям, даже если такие и имели место в отношении проекта, — адвокат Поверинова подчеркнула, что ее подзащитная лишь «выполняла волю президента и занималась исполнением постановления правительства о распределении бюджетных средств». Следователь и прокурор возразили против залога, и судья Карпов после получасового раздумья санкционировал домашний арест до 26 декабря. Защита попросила разрешить прогулки, но судья не допустил — прогулки по тяжким преступлениям якобы не предусмотрены (при этом Серебренникову Карпов разрешал прогулки с 18.00 до 20.00 часов ежедневно).

— Софья — не министр, ни даже замминистра. Она сама ничего не распределяла. Контроль осуществляли другие люди. Вот пусть им обвинение и предъявляют, — по словам адвоката Повериновой, проверить было невозможно лишь бухгалтерскую документацию — там нужно специальное образование. Напоследок защитник добавила, что Софья Апфельбаум не теряет присутствия духа и ее домашний арест начнется с изучения документов: «Доказать невиновность в нашей стране, когда предъявлено обвинение, — из области фантастики. Но мы попробуем».