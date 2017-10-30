«Вторичные» санкции

Вашингтон предупредил американские и иностранные компании о том, что за сотрудничество с российскими фирмами из списка с конца января будущего года американское правительство будет наказывать их вводом санкций. Список из 39 российских фирм и организаций включает в себя ФСБ, ГРУ и Службу внешней разведки РФ, производителей автоматов («Калашников»), подводных лодок, зенитного оружия, гражданских и военных самолетов («Туполев» и «Сухой»), торговцев военной техникой («Рособоронэкспорт»). Речь идет не только о продукции оборонки и контактах с разведкой. В черный список вошел и Специальный технологический центр из Санкт-Петербурга, который попал под санкции еще в указе президента Обамы в декабре прошлого года — за хакерство и вмешательство в выборы в США. Обвинения были отвергнуты российской стороной.

Большинство фигурантов списка уже находится под американскими и европейскими санкциями. Однако среди них есть и те, кто в санкционных списках министерства финансов США до сих пор не значился. Например, «Адмиралтейские верфи», которые производят, в частности, подводные лодки и патрульные корабли, производитель различных ракетных и артиллерийских систем «Титан-Баррикады», производитель крылатых ракет «ОКБ Новатор».

Кто реально может пострадать?

Если это не новые санкции, то что это? Во-первых, это оценка американским правительством организаций или лиц, «которые являются частью или действуют от имени или под защитой оборонного сектора или разведки правительства Российской Федерации». И во-вторых — это предупреждение для американских компаний, их зарубежных филиалов, для граждан США и лиц, постоянно проживающих на американской территории, а также для иностранных компаний и граждан о том, что к 29 января они подпадут под действие санкций американского правительства, если продолжат «существенное сотрудничество» с российскими фирмами из черного списка. Все текущие сделки к этой дате должны быть завершены. Это — не новые санкции, это пока только угроза.

Возникает законный вопрос к Госдепу и Белому дому: как определить, какой контракт с тем же концерном «Калашников» является «существенным» и ставит покупателя АКМ под угрозу санкций, а какой таковым не является и не подпадает под санкции?

Как разъяснили на брифинге анонимные представители Госдепартамента (анонимность была условием предоставления информации журналистам), решения будут приниматься в каждом конкретном случае. Как отмечали представители прессы, некоторые союзники США — Турция или Катар — недавно подписали соглашения о закупке российской военной техники. Другие страны — Индия, Афганистан, государства НАТО из Восточной Европы исторически имеют на вооружении российскую (советскую) технику, им нужны запчасти и блоки — их всем скопом американцы тоже намереваются занести в санкционный список 29 января будущего года? Нет, так далеко Белый дом не пойдет. «Очевидно, что мы будем рассматривать совокупность обстоятельств в каждом отдельном случае при принятии решения, но я думаю, что мелкомасштабные вещи не приведут к принятию решения (о санкциях. — А. П.), особенно в тех случаях, когда речь идет о союзнике, с которым мы хотим иметь сильный военный потенциал для продолжения сотрудничества», — отметил на брифинге представитель Госдепа. С основными союзниками США — в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе на уровне ЕС прошли консультации, они будут продолжены. Американские чиновники встречались и с представителями частного бизнеса, которым нужны разъяснения по поводу контактов с 39 российскими компаниями из списка 27 октября. Каждый раз будут рассматриваться размер и масштаб сделки, ее влияние на национальную безопасность США, а также ее значение для российского военного сектора и разведки. Список может быть дополнен и расширен, отметил на брифинге один из дипломатов.

Напомним, что список Госдепа не является каким-то новым шагом, приуроченным к конкретным действиям Кремля. Это всего лишь исполнение закона от 2 августа, принятого почти единогласно Конгрессом с целью «наказать Москву за действия на Украине и вмешательство в президентские выборы 2016 года». Трамп не хотел этого закона и подписал его только потому, что Конгресс смог бы легко преодолеть его президентское вето. Кроме того, над президентом дамокловым мечом висят расследования связей его администрации с Кремлем. Над этим одновременно работают три комиссии Конгресса и команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Помимо санкций против российского оборонного сектора и разведки, закон от 2 августа предусматривает возможность введения санкций против энергетического, добывающего, железнодорожного и судоходного секторов. В нем также содержатся положения, которые дают право вводить санкции против лиц и предприятий, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека. Пока список 26 августа не имеет юридической силы, он должен быть утвержден Конгрессом. Но зная настроения американских законодателей, нет сомнений в том, что он будет принят.

Тихий саботаж?

Список российских компаний, с которыми американским и зарубежным партнерам под угрозой санкций будет запрещено сотрудничество с 29 января будущего года, «запоздал» как минимум на три недели. По закону список должен быть представлен Конгрессу к 1 октября. Задержку с публикацией официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт объяснила, сославшись на слова госсекретаря Рекса Тиллерсона, тем, что «этот вопрос является сложным и нужно время на то, чтобы сделать все правильно».

Сигналом того, что администрация Трампа не торопится вводить новые санкционные меры против РФ, стал роспуск специального отдела, занимавшегося координационной работой по санкциям и возглавлявшегося ветераном американской дипломатии Дэниелом Фридом. В отделе работали пять человек, осуществлявших связи с другими министерствами и агентствами по вопросу соблюдения режима санкций, отмечает издание Foreign Policy. Теперь функции отдела переданы чиновнику среднего звена — Дэвиду Тесслеру, замначальника офиса политического планирования.

Этот шаг усилил озабоченность как демократических, так и республиканских законодателей тем, что Белый дом Трампа «неправильно» управляет Государственным департаментом и «подрывает» роль дипломатии США. «Ликвидация координатора санкций, по-видимому, является частью более масштабного разгрома, произошедшего в Государственном департаменте», — завил представитель сенатора Бена Кардина, члена сенатского комитета по иностранным делам.

Пост координатора политики в области санкций был создан еще в первый срок администрации Обамы госсекретарем Хиллари Клинтон. Дэниел Фрид отметил изданию Foreign Policy, что пока он пребывал в должности, его офис работал рука об руку с министерством финансов США, чтобы подтолкнуть азиатских союзников принять санкции в отношении КНДР и выявить «отдельных россиян», пытающихся избежать санкций США. Эта тема становится все более актуальной по приближении окончания срока в 180 дней — начало февраля 2018 года, когда администрация должна представить Конгрессу подробный отчет о российских «олигархах» и высших должностных лицах, влияющих на внешнюю политику России и близких президенту Путину, в специальный комитет Конгресса США.

Закон указывает, что любой, чье имя попадает в список, может стать объектом персональных санкций, запрещающих въезжать на территорию США и вести дела с гражданами США и компаниями, замораживающих активы. Как пишут СМИ, россияне из списка «Форбса» предпринимают просто героические усилия через своих вашингтонских лоббистов, чтобы в этот список не попасть.

Чтобы санкции были эффективны, государству необходимо создать полноценное и постоянное бюро для координации вопросов, связанных с санкциями, убежден Эдвард Фишман — еще один бывший чиновник администрации Обамы, занимавшийся этим вопросом. В настоящее время вопросы санкций разбросаны по множеству офисов, включая Бюро экономических и деловых дел, Бюро международной безопасности и нераспространения и Бюро по международным делам. А у семи нянек, как известно, дитя без глазу. «Вы можете принять любые санкции, которые захотите, — отмечает Фишман. — Но если у вас нет дипломатов по всему миру, которые каждый день будут работать над тем, чтобы заполучить союзников в этом вопросе, санкции не будут эффективными».

В совместном заявлении сенаторы Маккейн и Кардин призвали Госдепартамент привлечь максимум ресурсов и людей для реализации закона, пообещали внимательно проверить то, «как администрация определяет понятие крупной сделки». «В случае необходимости» законодатели угрожают обратиться к пункту закона, который дает Конгрессу право пересмотреть и отменить решения Трампа по санкциям в том случае, если они «не будут соответствовать ожиданиям Конгресса и народа».

Так что Трамп в вопросе отношений с Россией находится под двойным колпаком: Мюллера — спецпрокурора, ведущего расследование, и Конгресса. «Тихий саботаж» — попытка отложить по времени исполнение закона от 2 августа, «Акта о сопротивлении настроенным враждебно к Америке странам путем санкций» — немедленно вызывал критику «второй» и «четвертой власти» — законодателей и прессы.