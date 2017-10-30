Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» жертвам Большого террора в центре Москвы

Мемориал «Стена скорби» создавался в том числе и на частные средтва, пожертвования россиян. «Новая газета» подробно освещала историю создания первого в стране монумента, посвященного жертвам массовых репрессий.

30 октября президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала «Стена скорби» (автор — скульптор Георгий Франгулян), посвященного жертвам Большого террора в СССР.

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