Новая газета
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Владимир Путин открыл мемориал «Стена скорби» жертвам Большого террора в центре Москвы

Фотография

Общество

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Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

30 октября президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала «Стена скорби» (автор — скульптор Георгий Франгулян), посвященного жертвам Большого террора в СССР.

Церемония была приурочена ко дню памяти жертв политрепрессий.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Мемориал «Стена скорби» создавался в том числе и на частные средтва, пожертвования россиян. «Новая газета» подробно освещала историю создания первого в стране монумента, посвященного жертвам массовых репрессий.

Скульптор «Стены скорби» Георгий Франгулян. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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