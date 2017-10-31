Накануне Дня памяти жертв политических репрессий художник Хасан Бахаев выложил на своей личной страничке социальной сети FaceBook несколько фоторабот. В них он соединил фотографии из архивных дел молодых людей, расстрелянных в сталинскую эпоху, и цветные портреты современной молодежи.

«На странице «Бессмертного барака» натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой. Я так проникся их лицами, что решил переместить их в современность, чтобы все могли прочувствовать, как это близко... За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?», — написал Бахаев в комментарии, пообещал добавлять в серию новые фотографии и попросил о репосте.

Тамара Лицинская, 27 лет, студентка. Осуждена по обвинению в участии в антисоветской террористической организации. Расстреляна 25 августа 1937 года. Место захоронения – Новое Донское кладбище. Фото: Хасан Бахаев, «Бесмертный барак».

Скромная, не претендующая на художественное совершенство и законченность, личная публикация художника для своих друзей собрала 17 тысяч лайков. И 10 тысяч репостов.

Художник получил сотни комментариев и писем. Кто-то критиковал его за «нарушение этики в обращении с изображением убитых». А родственники присылали портреты своих расстрелянных родных с просьбой включить их в проект. Бахаев не предполагал, что его маленькое личное дело может стать большим и важным для очень многих.

«Я использовал портреты этих людей с одной лишь целью - донести до своих друзей красоту лиц и ужас их судеб. Я с любовью и уважением подбирал их современные воплощения, не допуская ни малейших двусмысленностей. Если я оскорбил чувства хоть кого-то из родственников тех, кто изображён на фотографиях, я со всей искренностью приношу им свои извинения. Но я рад, что огромное количество людей всколыхнулось и помянули души этих людей - осмысленно и многократно»

Мы решили сделать репост фотографий Хасана Бахаева. Потому что нас они тоже зацепили.

Козьма Григорьев, 21 год. Осужден по обвинению в антисоветской агитации. Расстрелян 19 декабря 1937 года. Место захоронения – Бутовский полигон. Фото: Хасан Бахаев, «Бесмертный барак».

Раиса Бочлен, 20 лет, машинистка. Осуждена по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Расстреляна 3 ноября 1937 года. Место захоронения – Бутовский полигон. Фото: Хасан Бахаев, «Бесмертный барак».

Израиль Ниссенбаум, 37 лет, фотограф-ретушер, член Общества глухонемых. Осужден по обвинению в антисоветской агитации и совершении террористических актов. Расстрелян 24 декабря 1937 года. Место захоронения – Левашовская пустошь. Фото: Хасан Бахаев, «Бесмертный барак».

Эти и другие фотографии из проекта – на странице художника Хасана Бахаева.

Некоторые комментарии пользователей Facebook под публикацией Хасана Бахаева:

Кузнец М.: Где-то, в каких-то далеких мирах сейчас мой расстреляный дед... Без могилы, без фото. Лишь опоздавшая справка о "приведении в исполнение"…Если найдется в кагэбэшных архивах фотография деда, я даю разрешение этому смелому и искреннему парню. Делай свое доброе дело, Хасан! Лишь бы нашлась...

Джамал Р.: Не могу пока сформулировать, но Вы нащупал что-то ОЧЕНЬ важное.

Александр В.: Шпионы, предатели, мародеры и т.д. Я прям разрыдался.

Юлия М.: Ребята с нашего двора....

Yelena Z.: Смешанные чувства. Так, наверное, и должно быть. Мне так страшнее и больнее смотреть однозначно. Спасибо за проект.

Ольга Р.: Непрожитая жизнь

Roman A.: Некромантия какая-то. Не нравится совсем.

Дарья Р.: Они такие же как мы...в этом то и вся боль и весь ужас. Это к возгласам тех, кто говорит: невиновных не сажали, лес рубят-щепки летят,ну меня б не коснулось и тд.

Женя М.: Крутая идея! А можно я пришлю фото своего деда? Только из личных архивов? Тоже арестован в 1937 без права переписки.

Гульнар У.: То, что трогает, то правильно!

Анжела К.: Допускаю, что Вы хотели почтить память этих людей, таким образом. Но при всем моем здоровом цинизме, то что Вы делаете кощунственно. Не хотела бы я, что бы головы обоих моих расстрелянных дедов приставляли вот так к неизвестно чьим телам. — Ответ Sasha A.: а мне кажется им было бы в кайф.

