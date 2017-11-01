Несемейный «Спартак» и хитрый Семин

«Ахмат» хуже «Терека»

Команда из Грозного начала турнир с благословения самого Рональдиньо, который прилетел на первый домашний матч любимцев Рамзана Кадырова, поставившего перед коллективом задачу попасть в Лигу Европы. Но пока бригада бразильцев во главе с Лео Жаба, за которого было уплачено 3 миллиона евро, доверия главы Чечни и болельщиков, переставших заполнять «Ахмат-Арену», не оправдывает. Семь поражений, 21 пропущенный мяч, и ни одной волевой победы, и Олег Кононов, обещавший выстроить игру, отвечающую национальным традициям клуба, подал в отставку. Большинство фанатов уверены, что все беды от смены названия: «Мы 59 лет были «Тереком», и лучше бы мы им и оставались…»

«Локомотив» — первый

«Семина уволят первым…» — шептали в кулуарах специалисты перед стартом нынешнего сезона. Да и вообще железнодорожникам, заехавшим в прошлогоднем чемпионате в тупик, предрекали невеселое будущее и болтание в середине таблицы. Однако 70-летний Юрий Палыч махнул, видимо, какого-то живительного коктейля и приготовил из смутьяна Денисова, братьев Миранчуков и Фернандеша с Фарфаном чумовое топливо, позволившее паровозу с запасного пути примчаться к экватору с трехочковым отрывом от «Зенита», которого он лихо переехал в 15-м туре. «Мне надо шесть лет, чтобы сделать «Локо» чемпионом», — заявил Семин в 2016-м. Сейчас кажется, что ему вполне хватит и двух…

«Динамо» на вылет

Статистика «Динамо после первой части первенства поражает: три победы, пять ничьих и семь «баранок». Хуже дела обстоят только у «СКА-Хабаровска» и «Анжи». Но куда больше поражает то, что руководство клуба и общества в лице Владимира Стржалковского решать проблемы с накопившимися долгами и в целом выправлять ситуацию за пределами поля как-то не торопится. А тренерская рокировка (Калитвинцева сменил Хохлов) не вызвала у поклонников ничего, кроме грустной усмешки. «Картина все больше усугубляется. Вылет все более реален» — так считает ветеран «Динамо» Сергей Кирьяков. И вполне вероятно, что на новом стадионе в Петровском парке «бело-голубые» так и не сыграют…

Газзаев и Кубок президента

Отошедший от тренерской практики Валерий Газзаев когда-то был увлечен созданием объединенного чемпионата России и Украины. Но не сложилось. Однако Валерий Георгиевич по-прежнему жаждет реформ и беспокоится о судьбе некогда престижного Кубка страны. И после того как розыгрыш, не особо напрягаясь, покинули 12 команд премьер-лиги, депутат предложил следующее: «Надо сделать национальный Кубок имени президента страны, который лично вручал бы трофей. И проводить турнир только в «Лужниках». Вот тогда это будет значимое соревнование. Сто тысяч зрителей соберется, я гарантирую». Что ж, если гарантом Конституции станет Ксения Собчак, то народ на финал точно подтянется.

«Урал» по-тархановски

Фото: РИА Новости

Екатеринбургская бригада, которую журналисты не единожды подозревали в «договорняках», неожиданно заиграла в приятный глазу футбол. Уложить «шмелей» на лопатки удалось только «Спартаку» и «Локомотиву». Работу мэтра тренерского цеха Александра Тарханова, научившего неизвестных широкой публике ребят мощно атаковать и грамотно обороняться, его коллега Валерий Непомнящий уже сравнил с работой Клаудио Раньери в «Лестере». Шутка ли: от зоны Лиги чемпионов обладающих скромным бюджетом уральцев, занимающих пятую позицию, отделяют всего два очка. И болельщики уже требуют продолжения банкета в еврокубках.

Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС

Дальше — без Сарсания

Он был лучшим в своем деле, собирая команды, как принято говорить, «под ключ». Но «ключом» в его переговорах с клиентами являлись не деньги, а фирменная улыбка, понимание футбола и умение находить общий язык с каждым встречным. Он все делал в открытую, легко и стремительно и при этом совершенно не походил на агента: не обманывал, никогда ни с кем не конфликтовал, не отказывал в интервью и не скрывал, что всегда хотел работать тренером. Его мечта сбылась, хотя на данном поприще, будем честны, успехов и не достиг. «Сарсания был везде, а теперь его везде нет», — написал о нем его друг Илья Казаков. 7 октября Костя, как все его называли, умер от сердечной недостаточности в возрасте 49 лет.

Массимо Каррера. Фото: РИА Новости

Несемейный «Спартак»

После 5-го тура москвичи, сохранившие золотой состав, из главного претендента на трон превратились в «одного из». После 10-го, по сути, выключились из чемпионской гонки. Конспирологи утверждают, что в дружной спартаковской семье произошел разлад. Короче, пока в верхах Массимо Каррера боролся за власть и трансферный бюджет с вице-президентом Наилем Измайловым, из Тарасовки улетучился победный дух и пропал фарт. Король эндшпилей-2017 упустил в концовках, только вдумайтесь, шесть (!) викторий и дюжину очков. Причем случались такие проколы не только в дерби, но и в матчах с аутсайдерами. И теперь даже бронза будет для «Спартака» и Леонида Федуна чудом.

«Амкар» против Турции

В октябре туристическая фирма под названием AYT Medical Turizm LTD Golf Welness, зарегистрированная в Анталье, подала иск на пермяков за то, что клуб не выплатил ей деньги в полном объеме за организацию учебно-тренировочных сборов в Белеке в 2013 году. Заявитель хочет не только взыскать долг в размере 9,8 миллиона рублей, но и начислить проценты за просрочку и пользование чужими финансами. Пресс-служба «Амкара» ситуацию не комментирует. А суд Пермского края, куда поступила жалоба от турецкой стороны, поставил дело на паузу, поскольку бизнесмены не оплатили пошлину…