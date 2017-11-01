Я не игроман, я спортсмен!

«Я не понимаю людей, которые смотрят на то, как кто-то играет в компьютерные игры»; «Нет, это совсем не спорт»; «Этого не должно быть на спортивных каналах». Обычно я слышу это от взрослых, когда говорю им о своем хобби. Хобби, которое стало для меня чем-то большим, чем просто компьютерные игры. Которое научило меня достигать поставленных целей.

О киберспорте многие слышали, но смысл этого движения понимают далеко не все. И не понимая, сразу же представляют его в черном цвете: тут вам и толстые, согнутые крючком очкарики, и прыщавые игроманы, и бездельники. И это неудивительно: все новое кажется людям пугающим и бессмысленным.

Зародившись в конце «лихих девяностых», киберспорт изначально был популярным досугом подростков. Все помнят компьютерные клубы, из которых родители чуть ли не силком забирали своих «обол­тусов». Именно в них все и началось. Сначала ребята соревновались друг с другом, потом стали появляться маленькие призовые фонды: например, турнир на ящик кока-колы. Не прошло и пяти лет, как стали организовываться крупные турниры. Сотни людей стягивались со всего света, чтобы побороться за уже солидный призовой фонд. Появлялись новые игровые дисциплины, все чаще проводились крупные турниры, в киберспорт стали вкладывать деньги, появлялись первые заинтересованные компании-спонсоры. И когда в 2011 году прошел международный чемпионат The International по игре Dota 2, где за первое место команде полагался 1 миллион долларов, — в киберспортивном сообществе произошел настоящий взрыв. Тогда многие поняли, что это уже не просто глупые компьютерные игры, это что-то большее.

В России киберспорт включили в реестр официальных видов спорта 25 июля 2001 года, а спустя пять лет его исключили. В 2016 году киберспорт вновь вернулся в реестр. Появилось множество крупных площадок для проведения турниров. Сейчас в России киберспорт транслируется на спортивном канале «Матч ТВ», и даже школьный портал Дневник.ру при поддержке Министерства образования провел первый турнир среди школьников в шести дисциплинах (самыми популярными стали Dota 2, World of Tanks и League of Legends).

Ведущие бизнесмены стали вкладывать деньги в киберспорт. Двадцать пять миллионов долларов было разыграно на последнем главном турнире по Dota 2. Популярность киберспорта растет не только среди игроков и спонсоров, но и среди зрителей: миллионы людей наблюдают за новым видом спорта уже не только в интернете, но и по телевизору.

Не все геймеры могут считаться киберспортсменами, да и не каждая игра подходит: всегда должна быть соревновательная составляющая и определенные правила для равных условий между игроками. Например, Counter-Strike, Dota 2 или World of Tanks — командные дисциплины. А Hearthstone и серия игр FIFA — одиночные.

Часто я слышу, как подростки говорят своим родителям: «Я не игроман, я киберспортсмен». Не важно, «кибер» ты или кто-то еще, но ты в первую очередь спортсмен. А если это так, то будь любезен составить программу тренировок. Но время тренировок не должно превышать более 5–6 часов в день. Правило «чем больше — тем лучше» здесь не работает. Дело не в количестве времени, проведенного за игрой, а в качестве. Можно бездумно провести в игре и сотню часов, и так ничему и не научиться. Во время тренировки нужно составить ее план: над каким элементом игры поработать сегодня, какую стратегию выбрать. Необходимо разобрать и проанализировать свои ошибки и ошибки противников.

С одной стороны, сейчас стать полупрофессиональным игроком намного легче, есть столько возможностей: турниры в интернете, в специальных киберспортивных клубах, но есть и обратная сторона медали — это конкуренция. Только два года назад я впервые установил Counter-Strike, а уже сейчас я полупрофессиональный комментатор в крупной киберспортивной студии и игрок-любитель. Каждый день появляются сотни новых команд и игроков. Стать успешным в этой сфере не так просто. Зачастую просто не хватает мотивации.

Киберспорт, как и любой другой спорт, имеет в себе любительскую и профессиональную составляющие. Профессионала от любителя будут отличать навыки, опытность, а также само отношение к своему делу. Если для любителя это зачастую лишь хобби, то для профессионала, который играет за крупную киберспортивную организацию, это — прибыльная работа.

Как комментатор я часто слежу за любительской сценой и подмечаю для себя талантливых ребят. Но проходит не больше месяца — и очередная талантливая команда разваливается, так ничего и не выиграв. Кто-то опускает руки, а кто-то поднимается и идет дальше, вступает в новые коллективы. В России очень много талантливых игроков, но они просто не умеют играть в команде.

Каждый найдет для себя свои плюсы в киберспорте. Лично для меня это невероятные эмоции, которые я испытываю, когда обыгрываю своих соперников. Одно дело, когда ты играешь в компьютерную игру у себя дома, один на один с монитором. И совсем другое — когда ты находишься в одном помещении со своей командой, командой соперников и болельщиками. На международных турнирах огромные толпы людей следят за каждым фрагом* своих кумиров и взрываются одобрительными криками и аплодисментами после каждого взятого раунда любимой команды.

Но главное — киберспорт объединяет. Какие бы политические конфликты ни происходили в мире, на крупных международных турнирах мы все — одна большая семья. Киберспорт по-настоящему объединяет людей. Он вне политики. Уважение друг к другу — вот что царит на киберспортивных площадках всего мира.

Егор Григорьев,

киберспортсмен-любитель, 17 лет,

г. Дедовск Московской области

*Фраг — внутриигровое убийство; очко, начисляемое за уничтожение противника.