Мои каникулы на войне

До границы мы ехали на автобусе. Приехали в Изварино утром. Вначале прошли российскую границу — и на очереди непризнанная республика. Паспортный контроль и досмотр прошли нормально. Первое, что я заметил, — вывески на русском языке. Таксист по дороге показывал, где были «укропы» (местное название украинской армии). Но выгоревшая от солнца трава на полях казалась выжженной от снарядов: мы проезжали через территорию, где больше года назад шли боевые действия. Конечно же, мы видели разрушенные дома, но люди уже начали строить временное жилье. Под Луганском меня очень обеспокоили люди, шедшие с металлоискателями по обочине моста, который мы проезжали. Таксист предположил, что мост заминирован. На секунду мое сердце просто упало в пятки.

Заезжали мы с восточной стороны города. В центре много зданий, в которые попали снаряды. Дыры в стенах были и размером в руку, и огромные, как двухэтажный дом. В городе сразу чувствуется военное положение. Комендантский час наступает в 22.00. Если ты будешь находиться на улице после этого времени, то тебя могут забрать в участок, а выпустить утром, но это в лучшем случае. Я очень удивился, что в шесть часов вечера город практически пустой. Все магазины и другие заведения уже закрыты. Цены в магазинах практически не отличаются от московских. Лишь овощи, спиртное и табачные изделия там дешевле. Цены на бытовую технику очень большие, а средняя зарплата — пять тысяч рублей.

На мой взгляд, люди после войны очень изменились — по каждому видно, что война их коснулась. Мне на все это было смотреть немного тяжело. Но люди не теряют надежду, они пытаются жить дальше. Так же гуляют по городу, ходят на ярмарки и рынок. Люди пытаются жить так, как будто не было войны. Еще понимаешь, что у жителей города и всей республики нет ясного будущего. Они все живут одним днем, не зная, что будет дальше. Пообщавшись с родственниками, с другими людьми, я понял, что при Украине у людей была какая-то стабильность, а при новой власти не знаешь, что будет завтра.

Военное положение видно сразу. Ополченцы (военные «ЛНР») на каждом шагу. Все административные здания охраняются вооруженными людьми, и даже с одеждой все очень строго. Мужчинам строго-настрого нужно быть в брюках или в джинсах (не в шортах). Нам рассказывали, что танк, который стоял на восточной окраине города как памятник Великой Отечественной, снимали и использовали как боевой. Но сейчас, конечно, его поставили на место. За все время пребывания в Луганске я понимал, что война очень близка: линия соприкосновения была в семнадцати километрах от города. Страх за свою жизнь я испытывал все время пребывания там. Но когда возвращались обратно в Россию, страх исчез.

Хочу сказать напоследок — радуйтесь тому, что вы живете в мирной стране и городе.

Олег Евсюков,

11-й класс, Москва