Уют молчания

В Петрозаводске День памяти жертв политических репрессий 30 октября начался на Зарецком кладбище. Из года в год митинг открывал карельский историк Юрий Дмитриев. В 1991-м он предал земле на старинном погосте останки жертв сталинского террора, найденные под Петрозаводском. В 2017 году Дмитриев не смог участвовать в акции — он в тюрьме по обвинению в изготовлении детской порнографии («Новая газета» неоднократно писала об этом деле и абсурдности предъявленных обвинений. — Ред.).

Вместо Дмитриева на Зарецкое клад­бище пришла его дочь Екатерина Клодт. Официальная часть заняла не больше 20 минут: выступили чиновники и общественники, возложили цветы к мемориалу, представитель городской мэрии объявила минуту молчания. О Дмитриеве никто не вспомнил, а его дочь не позвали к микрофону. «Боль, обида, скорбь, непонимание, — сказала «Новой газете» Екатерина. — Ни одного слова про отца, о том, что он внес огромнейший вклад. Нашел, раскопал, восстановил эти имена. Близкие и родные, которых поминают на кладбищах, — они не нашлись сами собой. Их нашел папа. Но сегодня об этом не было сказано ни слова».

О Дмитриеве не говорили и на акции памяти в мемориальном комплексе Красный Бор под Петрозаводском. Митинг там начался с песни о святой Руси. Депутат Государственной думы от Карелии Валентина Пивненко напомнила о врагах внешних и внутренних, которые могут посеять смуту, как в «соседней с нами стране», и попросила прощения у сталинских палачей: «Сегодня я хочу сказать — простите те, кто покоится в этой земле, и простите те, кто исполнял те приговоры, которые вынужден был исполнять», — заявила Пивненко на митинге памяти жертв политических репрессий.

Известный карельский музыкант Арто Ринне хотел рассказать про своего деда, расстрелянного в Красном Бору, вспомнить Юрия Дмитриева. Ему ответили, что «к микрофону» нужно было записываться за месяц до мероприятия. Не дали закончить речь общественнику Анатолию Григорьеву — у него микрофон просто забрали. Один раз имя Дмитриева вскользь упомянул Сергей Чугунков, дед которого был свидетелем расстрелов в Красном Бору и чудом остался жив. Чугунков вместе с отцом обнаружил в этих местах расстрельные ямы, а в конце 90-х к поискам останков убитых подключился Юрий Дмитриев — он поднял из земли кости, черепа с дырками от пуль, составлял списки расстрелянных, установил памятник…

Рядом с этим памятником Екатерина Клодт 30 октября организовала акцию «Возвращение имен». Имена репрессированных по очереди читали основатель петрозаводского арт-пространства «Агрикалча» карельский журналист Наталья Севец-Ермолина, вокалист группы Sattuma Арто Ринне, сама Екатерина Клодт и другие. Старательно выговаривал фамилии убитых финский гость Кари Вити.

Финны приехали в Красный Бор, чтобы своими глазами увидеть место массовых захоронений жертв сталинщины. «Нас интересует Юрий Дмитриев. Он обнаружил все это, и нам интересно, почему он до сих пор арестован, — сказал Кари Вити. — Это место — точное описание русского юридического мышления. Как говорят у вас: был бы человек, а статья найдется. И вот есть Юрий Дмитриев, и есть статья. Вот и вся история».

Юрий Дмитриев много лет занимался поиском мест захоронений жертв Большого террора. Он участвовал в экспедициях на Соловецкие острова, обнаружил останки репрессированных на Секирной горе, вдоль шлюзов Беломорканала, в Красном Бору, открыл урочище Сандармох.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали по анонимному доносу. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и хранении оружия. Следующее судебное заседание по делу Дмитриева назначено на конец ноября — к этому времени специалисты должны подготовить вторую экспертизу девяти из 114 фотографий, которые, по словам Дмитриева, являются «дневником здоровья» его приемной дочери. Результаты первой экспертизы суд признал недействительными.

В поддержку Дмитриева выступили известные музыканты, режиссеры, писатели и актеры. На судебное заседание приезжала писательница Людмила Улицкая, которая после поездки направила открытое письмо прокурору Петрозаводска Елене Аскеровой и заместителю председателя Петрозаводского городского суда Марине Носовой, которая рассматривает дело Дмитриева.

Сергей Маркелов —

специально для «Новой»,

Петрозаводск