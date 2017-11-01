«Требуем прекратить насилие против журналистов»

заявление

Заниматься журналистикой во всем мире становится все опаснее. Настал момент, когда мы, медиа, должны обратиться к помощи своей аудитории и изменить печальную статистику:

каждые пять дней в мире погибает журналист.

количество журналистов в тюрьмах рекордно высоко.

журналисты во всем мире регулярно подвергаются запугиваниям и преследованию.

больше всего рискуют региональные журналисты, но преступления в отношении них редко получают огласку.

Это далеко не полный список насильственных действий против наших коллег, единственная «вина» которых заключается в том, что они продолжают делать свою работу. Это недопустимо.

Журналистика — основа демократии, она поддерживает ответственность перед обществом и стимулирует общественную дискуссию. Журналистика предоставляет площадку для выражения различных мнений и является лекарством против цензуры. Безопасность журналистов является необходимым условием для качественной журналистики, которая служит обществу. Если безопасность журналистов не будет обеспечена, общество останется без доступа к надежной информации.

Общество и власти должны защищать журналистов и других работников СМИ. Однако, несмотря на все международные заявления и резолюции об обязанности государств защищать журналистов, за последние десять лет в этой сфере не произошло значительных улучшений. Насилие в отношении наших коллег продолжается. При этом наблюдаются и нападки на медиа со стороны политических лидеров, которые не уважают критическую роль журналистики, если та не соответствует их интересам.

Что мы можем сделать?

Мы убеждены, что солидарность медиасообщества является ключевым фактором в борьбе с безнаказанностью в отношении преступлений против журналистов.

Поэтому мы заявляем о готовности обратиться к своим аудиториям и попросить их оказывать давление на институты, правительства и другие организации, демонизирующие журналистов и легитимизирующие нанесение им вреда.

Мы будем:

