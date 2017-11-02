6 историй, объясняющих растущее влияние протестантов в Восточной Европе

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к двери собора в немецком городе Виттенберге 95 тезисов. Эта дата считается днём начала Реформации, которая в последующие столетия изменит континент до неузнаваемости. Раскол католической церкви положил начало кровопролитным войнам в Европе, но и дал миру новую протестантскую этику. 500 лет спустя протестантские течения продолжают расширять присутствие в постсоветских странах Восточной Европы, где их влияние заметно увеличилось после распада СССР.

Круглая дата выглядит в чем-то символично: проповедь монаха и богослова Мартина Лютера была направлена против косности церкви, ее вызывающего богатства и образа жизни, сращивания со светской властью.

Именно эти проблемы — симбиоз государства и руководства православных церквей, нарочитое богатство церковных иерархов — сегодня на повестке дня в странах Восточной Европы, от России и Украины до Грузии и Молдовы. Протестанты пытаются предложить альтернативу «правящим церквям» и нередко это у них получается.

К 500-летию Реформации русскоязычная «Медиасеть», к которой присоединилась и «Новая газета», объединили усилия журналистов из пяти стран Восточной Европы, чтобы рассказать, как живут протестанты и как растет их влияние в регионе.

Беларусь: протестанты и рабочая этика



В 70-е советская власть запрещала ольшанцам работать на себя — приходили коммунисты и разрушали парники. Поэтому мужчины вынуждены были ездить на «шабашку». Отец одного из самых известных фермеров — Ивана Гриба — 27 раз ездил на стройки в Красноярский край. Теперь у него самые современные теплицы в Беларуси.

В Брестском районе Беларуси проживает община пятидесятников, которая построила известное во всей стране фермерское сообщество.

Отличная от традиционной для здешних мест рабочая этика помогла в создании одного из самых крупных овощных производств в стране. Фермер Иван Гриб начинал свое предприятие с одного парника огурцов и толком ничего не знал о том, как выращивать овощи. Теперь его хозяйство поставляет на рынок до 1000 тонн огурцов ежедневно.

Украина: протестанты и война



«После допроса меня подняли, поставили к стенке. Глаза завязаны. Ткнули в спину автомат, передернули затвор и со словами «сдохни» нажали на спусковой крючок...»

Протестанты — одна из самых крупных и активных христианских общин Украины. За последние годы их число увеличилось почти в два раза. Война на Донбассе стала трагической главой в истории украинских протестантов, которые подверглись массовым гонениям со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

Тысячи из них были вынуждены бежать из региона во время первой со времен Второй мировой войны религиозной зачистки. Тем не менее, протестантские общины оказывают помощь населению: посещают пожилых людей, помогают отстраивать разрушенные дома, привозят продукты. Словом, в чем-то берут на себя функции государства.

Россия: протестанты и мусульманский Кавказ

Православная религия не кажется молодежи «модной». Смешно звучит, но для исправления ситуации на Кавказе необходимо придать церкви «крутизну», произвести ее «ребрендинг»

На российском преимущественно мусульманском Северном Кавказе, куда протестантизм проник во второй половине XIX века, протестанты выигрывают борьбу за умы молодежи у неповоротливой Русской православной церкви.

Как говорит эксперт, в отличие от протестантских и мусульманских проповедников, представители РПЦ «не ходят в народ» и не могут завоевать молодых: «Среди православных проповедников нет харизматичных молодых людей, которые зовут с собой в религию. Православные священники отказываются от прямых контактов — к примеру, от прямой, но непринужденной беседы за чашкой чая». Западные конфессии распространяются на Северном Кавказе несмотря на жесткое законодательство, ограничивающее миссионерскую деятельность в России.

Грузия: протестанты vs. православные

«Со стороны общества все еще налицо неприятие религиозных меньшинств, что представляет собой один из главных вызовов для страны. Например, в школах дети из семей баптистов часто подвергаются травле как со стороны учеников, так и учителей»

Грузинский обыватель и не задумывается о том, как часто представители религиозных меньшинств становятся предметом дискриминации. Она не всегда принимает такие прямолинейные формы, как травля учеников-баптистов в школе. Иногда дискриминация — это некорректно составленная статистика, по которой число протестантов получается сильно заниженным.

Вероятно, дальше всего православное сообщество Грузии расходится с протестантами в вопросе об отношении к западным ценностям.

Прихожанин грузинской православной церкви сильно удивится (если не ужаснется) словам епископа евангелистско-баптистской церкви: «У нас и вопрос так не стоял: могут ли женщины быть священнослужителями? Естественно, могут».

Молдова: протестанты и светское государство

«Бог не создал нас, чтобы мы были бедными и несчастными»

Протестантская община Молдовы продолжает расти быстрыми темпами и уже сегодня она — вторая по размеру в стране.

На границах дунайских княжеств первые протестанты появились ещё при жизни Мартина Лютера. Два года (с 1561 по 1563) государем Молдавского княжества был протестант Иоан Якоб Гераклид. Однако в 1563 году в ходе боярского восстания правитель был убит; протестанты из его окружения бежали из страны. Попытка проведения в Молдавии «Реформации сверху» оказалась безуспешной. Тем не менее, к моменту провозглашения независимости Молдовы каждая четвертая церковь в стране уже была протестантской. Баптисты, адвентисты и пятидесятники — самые популярные протестантские течения в Молдове.

Но это религиозное движение, когда-то революционное, сегодня придерживается весьма консервативных взглядов на острые вопросы, волнующие современное общество.

(Читайте историю о жизни нескольких протестантских семей Молдовы от ZDG)

Над проектом в рамках русскоязычной «Медиасети» работали: Евгений Савватеев, Богдан Кинащук, Заза Абашидзе, Давид Пипиа, Дмитрий Авалиани, Дарья Сапранецкая, Маша Колесникова, Виталий Ругайн, Алена Чуркэ, Катерина Александр, Олег Краснов, Александра Кузнецова, Тимур Исаев, Максим Эристави, Диана Петриашвили, Евгения Снежкина, Наталия Маршалкович, Злата Понировская