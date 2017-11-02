Вылет задерживается

Чемпион и вице-чемпион страны отправлялись на ответный раунд в Испанию и Швейцарию с боевым настроем. Ведь турнирный расклад был прост и понятен. Победа в жарком логове процентов на 90 обеспечивала бы «красно-белым» большие февральские гастроли. «Красно-синим» же на «Санкт-Якоб Парк» требовался нокаут, чтобы выжить и вернуться в гонку за выход в плей-офф

Предыдущий тур, как вы помните, получился историческим для «Спартака, красиво раздевшим при аншлаге на «Открытие Арена» андалусийцев, и грустным для армейцев, схлопотавшим по мягкому месту от «Базеля», которого после жеребьевки многие записали в поставщика очков. Однако именно бессменный чемпион Швейцарии пару недель назад без особых хлопот загнал армию Виктора Гончаренко, испытывающую гигантские проблемы в атаке, в угол и не оставил никаких ничейных вариантов на дальнейшие сражения.

…И после первого тайма в холодном Базеле все шло к четвертому безрадостному и нулевому подряд (учитывая встречи в первенстве страны) матчу ЦСКА. Поскольку Акинфеев в 43-й лигочемпионской игре к ряду вынул мяч из сетки, а его партнеры, еле передвигая ноги, за 45 минут не сделали ничего, чтобы огорчить Томаша Вацлика. Но в рукаве белорусского тренера, как выяснилось, был осетинский туз. Им оказался оправившийся от травмы Алан Дзагоев, вдохнувший своими умными действиями капельку жизни и азарта в тоскливо-сонных «кентавров». Конница, глядя на бодрого и креативного Алана, поверила в себя, дружно и агрессивно понеслась вперед и придавила хозяев поля. Почин положил сам Дзагоев, мастерски объегоривший голкипера. А затем и Понтус Вернблум, всю вторую половину игравший на позиции форварда, сделал свое шведское дело, с лета пробив в дальний угол, и поскакал к фанатскому сектору праздновать взятие ворот. Забавно, что ногу к армейским голам приложил бывший спартаковец Марек Сухи, устроивший два классных паса-рикошета. И бутылочку сухого капитану соперника, без сомнения, поставить надо. Как и сербскому судье Мажичу, не назначившему под занавес пенальти за снос Щенниковым Штеффена. В общем, Егений Гинер наверняка выдохнул с облегчением (и честь при небезупречной игре спасли, и денег заработали), а Виктор Гончаренко, улыбаясь, прокомментировал итог битвы коротко и ясно: «Команда показала, что с характером у нее все в порядке, поэтому мы и сохранили интригу».

Интрига же заключается в следующем: в двух оставшихся матчах с «Бенфикой» и «Манчестером» ЦСКА, занимающему третье место в группе, нужно набрать больше очков, чем опережающий его по результатам личных встреч «Базель», у которого в активе те же шесть баллов.

…Ну а «Спартаку» на плешивом газоне древнего стадиона «Рамон Санчес Писхуан», где «Севилья» давно не проигрывала российским клубам, для отличного настроения требовалось хотя бы в минимальном варианте повторить московский фокус. Но и ничья в стратегическом плане была неплоха: она позволяла сохранить статус-кво и удержаться на второй позиции. И подопечные Карреры, держа в уме эту задачу-минимум, начали бой так же вяло и трусливо, как и армейцы днем ранее. И закономерно пропустили в тот же срок — на исходе получаса. Вот только своего «Чапаева» в составе «красно-белых», лениво игравших две трети матча с соперником, не нашлось. Чемпионы спохватились лишь после того, как Банега фирменным ударом с левой удвоил преимущество «Севильи». Однако ничего путного, кроме навала, создать у ворот Серхи Рико им не удалось. Зе Луиш, конечно, один мяч отквитал, но радости это не принесло абсолютно. «Спартаку» не хватило в концовке изобретательности и наглости, которые проявили отдельные его фанаты, попавшие на трибуны, несмотря на запрет УЕФА (гостевой сектор был официально закрыт из-за идиота, запустившего ракетницу в Мариборе).

«Все по-прежнему в наших ногах, головах и силах…» — сказал Денис Глушаков после севильской схватки. Правда, с такими ногами и «реакцией» даже словенцев 21 ноября одолеть будет сложно. О «Ливерпуле» и вовсе молчу.