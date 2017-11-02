«Товары для животных. Объемы любые»

В конце октября Роспотребнадзор в очередной раз продлил запрет на продажу спиртосодержащих бытовых жидкостей и пищевых добавок. Мораторий на фанфурики начал действовать в декабре прошлого года после трагедии в Иркутске, где от отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек. По подсчетам Росалкогольрегулирования, до введения запрета в России продавалось от 170 до 250 миллионов литров лосьонов и настоек в год, при этом объем легального рынка крепкого алкоголя составлял около 950 миллионов литров. По оценкам экспертов, количество потребителей разных видов «боярышника» достигало 12-15 миллионов человек. Вряд ли все они бросили пить. Заводы по производству фанфуриков продолжают работать.

Корреспондент «Новой» попыталась выяснить, каким образом продукт находит дорогу к покупателю.

Торжественное закрытие шинка

Саратовский дворик, где торгуют спиртосодержащими жидкостями

В 10.30 на улице Киселева намечено торжество закона. Полиция пригласила жителей на сход граждан по случаю закрытия местного шинка. Улица непривычно тиха — не видно и не слышно ни одного из помятых граждан, обычно подпирающих местные заборы по утрам. На тротуаре выстроилась делегация городского УВД в форменных куртках из черного кожзама. Напротив — несколько пенсионерок. Начальник управления полковник Андрей Чепурной призывает слушательниц «проявлять гражданскую позицию» и сообщать о случаях незаконной торговли алкоголем по телефону «02».

«Да к вам не дозвонишься! Либо трубку не берут, либо не приезжают», — отмахивается неблагодарная публика. По словам жительниц улицы, шинок в одном из местных домов открылся в начале кризиса — больше трех лет назад. Клиенты тянутся к заведению с пяти часов утра, шумят под окнами соседей, справляют нужду и попрошайничают. Жильцы писали жалобы в районный отдел полиции, оттуда отвечали: «Факты не подтвердились».

Полковник уверяет, что органы больше «не будут проходить мимо»: летом нынешнего года в Административном кодексе появилась статья 14.17.1 «Незаконная продажа спиртосодержащей продукции», предусматривающая штраф от 30 000 до 50 000 рублей (раньше наказание составляло от 500 до 1500 рублей). В Уголовный кодекс внесена статья 171.4, согласно которой за неоднократную незаконную продажу алкоголя полагается штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года. Шинок на Киселева должен стать одним из первых примеров применения законодательных новинок.

Полиция в сопровождении прессы направляется к заведению. Дом постройки позапрошлого века, квадратный дворик, квартира на первом этаже выглядит благополучно — окна с пластиковыми рамами, железная дверь. В кухне на столе — тарелка с мармеладом, на стене — календарь с петухами и иконка. Хозяйка Людмила Федоровна — седая дама в синей толстовке — наглядно демонстрирует, что профессия бутлегера подразумевает не только умение разбавлять спирт водой. Одним взглядом старуха задвигает в угол участкового с протоколом, выгоняет фотокорреспондента и объявляет, что намерена говорить с начальником. Кажется, полковник как-то оседает внутрь форменной кожанки.

«Ваши клиенты в туалет под окнами ходят, соседей беспокоят. Вы же пожилой человек, сделайте, пожалуйста, выводы», — уговаривает начальник УВД. «У меня пенсия 7 тысяч, вы на эти деньги проживете?» — наступает дама.

Шинок на улице Большой Горной работает так давно, что его пора заносить в путеводители по Саратову. «Новая» рассказывала о нем в марте 2010 года (см. № 21 от 1 марта 2010 года). Судя по всему, никакими законодательными новациями его не возьмешь.

Во дворе пусто. За 7 лет здесь ничего не изменилось. Направо ведет хорошо утоптанная тропинка. Для клиентов оборудован коридорчик, обшитый фанерой.

В конце — похожая на тюремную железная дверь с квадратным окошечком. Стучусь. В окошке появляется неожиданно милая девушка. «С вас 79 рублей», — она даже улыбается. Отсчитывает мелкими монетами сдачу с сотки и подает пол-литровую бутылку с этикеткой «Боржоми». Бутылка мокрая, холодная и воняет адски. «Не переживайте, — успокаивает продавщица, — спирт отличный!»

Полиция подтверждает, что в Саратове основная масса дел связана не с фанфуриками, а с алкоголем собственного розлива. Благодаря запрету «Боярышника» этот рынок вырос. По словам начальника городского УВД Андрея Чепурного, в прошлом году за незаконную торговлю спиртным было возбуждено около 500 административных дел, в нынешнем — более 750.

Аптека, улица, «пузырь»

Купить фанфурик в Саратове проще простого — достаточно зайти в аптеку. Аптечный пункт работает в тесном пластиковом павильоне на базаре у городской больницы. Под окошком на витрине прилеплен карман с визитками сообщества анонимных наркоманов. Прошу боярышник в большом пузырьке (согласно приказу Минздрава от 8 февраля нынешнего года, настойка плодов боярышника должна продаваться в таре объемом не больше 25 миллилитров). Фармацевт молча выдает зеленую коробочку с бутылкой 100 миллилитров.

Боярышник мне достался за 25 рублей, год назад саратовские журналисты покупали его в этой же аптеке за 27.

Как сказано на коробке, в составе —плоды боярышника и 70-процентный спирт. Два с половиной пузырька примерно равны бутылке магазинной водки, но обойдутся втрое дешевле.

справка По российской статистике, за время действия запрета на фанфурики количество алкогольных отравлений снизилось на 20 процентов: в январе-августе 2017 года погибли 4629 человек, за аналогичный период прошлого года — 5726. В Саратовской области цифры практически не меняются в течение последних лет. По подсчетам Роспотребнадзора, за первое полугодие 2015 года спиртным отравились 307 саратовцев, из них 193 умерли. В первой половине 2016-го отравились 305 человек, из них насмерть—148. В нынешнем году с января по июнь отравились 307 человек, умерли 147. Как сообщают СМИ со ссылкой на исследование агентства DSM Group, в первом полугодии прошлого года аптеки продали 48,6 миллиона упаковок спиртосодержащих лекарств, в нынешнем—на 12 процентов меньше. Средняя цена аптечных настоек выросла на 25 процентов, настойки боярышника—на 37,4%, а спрос на нее упал вдвое.

Чего не пьет Ален Делон

За два дня походов по саратовским базарам пузырьков с боярышником на этикетке я не видела, но других крепких жидкостей продается достаточно. На лотке с косметикой среди лаков для ногтей и кремов для бритья выставлен десяток пластиковых и стеклянных флаконов — «Шипр», «Огуречный», «Ромашковый», «Саша» и т.д. На клочках картонки от руки выведены цены от 40 до 95 рублей (в прошлом году средняя цена на «Тройной одеколон» на саратовских рынках составляла 30 рублей за 75-100 миллилитров).

«Вам какой запах — попроще или поприятней?» — интересуется продавщица и выдает самый дешевый пузырек с желтой жидкостью и этикеткой «Молодежный». Под изображением юноши в пиджаке указано, что содержимое объемом 80 миллилитров имеет крепость 60 градусов. На горлышке пузырька нет ни распылителя, ни ролика, использовать его по прямому (парфюмерному) назначению было бы неудобно.

За мной пристально наблюдает потертый мужичок с костылем. Одеколоном от него несет за версту, но не похоже, чтобы он заботился именно о запахе. «Дай денежку, я покушать куплю», —без лишних предисловий просит мужичок. Червонец его не устраивает, а вот 15 рублей — то, что надо. Спрашиваю, что же он будет кушать? «А всё, что горит», — и обладатель костыля с удивительной прытью скрывается в толпе.

Запрет Роспотребнадзора не означает, что спиртосодержащих непищевых жидкостей не должно быть на прилавках.

Как объясняет областное министерство экономического развития, торговать таким товаром можно «при условии обязательного декларирования объемов розничной продажи». То есть предприниматель должен отчитаться в ведомство, что продал одеколоны и лосьоны не дешевле минимальной розничной цены на алкоголь. Эта цена устанавливается приказом Минфина. Например, пол-литровая бутылка водки с НДС должна стоить не меньше 205 рублей. Цена для каждого лосьона определяется в зависимости от объема и крепости.

Предполагалось, что подорожание уменьшит спрос, а хлопоты с отчетами и проверяющими отобьют у ИП-шников охоту связываться с такой продукцией. По данным Росстата, производство непищевых спиртосодержащих жидкостей действительно рухнуло: за первый квартал 2017 года в стране было выпущено 3 тысячи декалитров лосьонов, жидкостей для ванн и т.д. — в 100 раз меньше, чем в прошлом году. Благодаря запрету Роспотребнадзора спиртовые лосьоны удалось серьезно потеснить — во всяком случае, в официальном обороте.

«Объемы? Какие хотите, такие и будут!»

Торговцы изобретают способы обойти мораторий. Например, в первом квартале 2017 года в 2,5 раза выросло производство спиртовых ароматизаторов и пищевых добавок, якобы предназначенных для хлебопечения. Весной Роспотребнадзор распространил действие запрета и на такую продукцию.

Зато на Avito в разделе «Товары для животных» можно найти саратовские объявления с предложением купить дезинфицирующее средство «Сотасепт». «Предназначено для обработки объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. Состав: антисептический раствор 70%, концентрат коллоидного серебра. Оптовые продажи, все сопроводительные документы, доставка, отправка в регионы».

По указанному на сайте телефону мне ответил молодой человек, представившийся Романом, и сообщил, что спрос на продукцию большой, поэтому цена, указанная в объявлении от 4 октября, за три недели выросла с 16 до 18 рублей плюс 50 копеек со 100-миллиметрового пузырька за доставку.

«Объемы поставок? Какие хотите, такие и будут! Документы? Какие надо, такие и сделаем!» — любезный торговец готов бросить мир к ногам клиента. На вопрос, не будет ли у меня неприятностей с проверяющими, Роман отвечает обстоятельно:

«В пятницу был кипиш: у нашей клиентки менты изъяли весь левый алкоголь, выдали на первый раз предупреждение, а нашу продукцию не тронули. И таких случаев за последние полгода было очень много. Можете не переживать. Если уж кто-то совсем наглый, непонятливый придет, наберите мне, порешаем».

Роман работает «с зарекомендовавшими себя поставщиками» — компаниями «Биомед» и «Гиппократ». «Раньше они занимались лекарствами, а в этом году купили новую франшизу — стали производить средства для животных и ушли из-под Роспотребнадзора». За качество товара Роман ручается: «Мы делали раскладку — это чистый люксовый спирт без примесей».

Как пояснил «Новой» источник, близкий к Россельхознадзору (ведомство надзирает за торговлей ветеринарными препаратами), розничные перепродавцы действительно ничем не рискуют. Как правило, такой торговлей занимается малый бизнес, а предприятия с годовой выручкой менее 800 миллионов рублей и количеством работников до 100 человек, согласно президентскому указу, в 2016-2018 годах освобождены от плановых проверок. Внеплановые могут проводиться по жалобам и должны быть согласованы с прокуратурой. В прошлом году региональное управление Россельхознадзора совместно с прокуратурой провело 13 таких проверок в отношении предпринимателей, продававших ветеринарные препараты без лицензии. Общая сумма штрафов составила 22 тысячи рублей. В нынешнем году внеплановых рейдов не было.

Саратов