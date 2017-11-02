Им всех надо знать в лицо

Российские регионы осваивают новые методы борьбы с оппозиционно настроенными активистами. В конце октября губернатор Владимирской области Светлана Орлова дала поручение разобраться с теми, кто не согласен с действующим режимом. В первую очередь это относится к молодежи, и пока ее будут только фиксировать — все это будет проходить «в целях поддержания стабильной и контролируемой обстановки в образовательных организациях муниципального образования по обеспечению общественно-политической стабильности во время избирательной кампании 2018 года». Соответствующее распоряжение появилось за подписью заместителя директора департамента образования области Елены Запрудновой, а его подлинность подтвердили активистам Алексея Навального во Владимире в самом департаменте. Причем, как сообщается, такие документы отправлены даже в детские сады региона: в яслях бунты не нужны.

Самое интересное — метод фиксации активистов. Предполагается, что работники образовательных учреждений будут обеспечивать гигапиксельную съемку участников протестного движения, а затем размещать их на сайте Je Suis Maidan. Отчитываться нужно до 15-го числа последнего месяца каждого квартала: адская смесь новых технологий и бюрократии.

обновление от 2.11.2017 Чиновников Владимирской области проверят после рекомендаций выкладывать в интернет фото участников протестных акций. Подробнее

Скриншот с сайта Jesuismaidan

Сам сайт Je Suis Maidan стал широко известен после акций Алексея Навального 12 июня. Страница, на которой написано, что «ни о какой анонимности на уличных акциях речи быть не может», предупреждает: «Оставьте надежды — вас тоже найдут!» По сути, это хранилище ссылок на аккаунты «ВКонтакте» тех, кто так или иначе попал на митинги оппозиции за последнее время. После июньских событий сайт вроде бы закрылся, однако позже его расчехлили снова: свежая партия портретов и ссылок, судя по привязанным к сайту страницам в соцсетях, была закинута 29 сентября.

Система работает следующим образом: на митингах делается суперчеткий снимок мероприятия — гигарама (активно используется сайтом life.ru), после чего администраторы Je Suis Maidan, «добровольцы» и теперь, как выясняется, работники образования через технологию FindFace идентифицируют пользователей и выкладывают их координаты в сети на сайте. Видит это хранилище не очень много людей — число дневных просмотров пока исчисляется тысячами, однако, по сути, это прямая наводка на политических оппонентов для радикально настроенных противников.

Скриншот с сайта Jesuismaidan

При этом в кадр могут попасть и дети, но для администраторов сайта это не является моральной дилеммой.

«Новая» в череде анкет нашла как минимум один аккаунт несовершеннолетнего. Кроме того, попадают и случайные люди. Москвичка Александра Алехина увидела свое фото на сайте после того, как «тысячи людей» написали ей об этом, — хотя на акции, утверждает девушка, она оказалась случайно и «Навального не поддерживает в принципе».

Те, кто на митинги ходит целенаправленно, к тому, что их данные выставляют на всеобщее обозрение, относятся по-разному. Бывший волонтер штаба Навального Мария Антоненко уверена, что пока сайт работает, скорее, от «противного».

«Я вижу в этом даже плюс, теперь это что-то вроде «сайта знакомств» по интересам, — говорит она «Новой». — Много людей написало со словами поддержки и желанием в следующий раз вместе пойти на акцию. А заявление губернатора — это очередные пугалки для тех, кто не уверен в своей позиции». Для Антоненко очевидно, что сайт «замешан с Кремлем», но давления именно из-за публикации своего фото там она лично не испытывала.

В свою очередь, москвичка Татьяна Штейн, чье фото попало в список Je Suis Maidan после акции 12 июня, с агрессией в свой адрес все-таки столкнулась. «Мне написал пользователь: «Скажите, а вы, правда, тот самый … (глупый человек. — Ред.) вот с этого сайта, который берет деньги у Навального и призывает к госперевороту? Вас скоро всех найдем!» Тем не менее я не нахожу этот сайт опасным, так как участие в акциях — это право любого гражданина России», — говорит Татьяна.

«Новая» нашла этого пользователя: он зарегистрирован как Sergey Menfromussr, работает в городе Чехове радиоведущим и позиционирует себя как «космический миротворец». В комментарии «Новой» он заявил, что фраза о том, что он кому-то «угрожал», «ему льстит». «Я только спрашивал, правда ли они те мрази, что хотят устроить госпереворот в Российской Федерации. И знают ли они, что это уголовно наказуемо», — заявил «миротворец».

Анонимусы в Maidan

К публикации своего фото Штейн относится «крайне отрицательно», однако «сделать ничего нельзя». Формально это не совсем так. «Человек имеет право на собственное изображение, и его использование возможно только с личного согласия, — говорит председатель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Исключением являются фотографии с мест общего пользования, с сайтов, где есть фото публичных мероприятий. И эти требования распространяются не только на СМИ. Роскомнадзор, например, отслеживает соблюдение законодательства всеми интернет-ресурсами. Изображение человека, сведения о нем — это персональные данные, которые можно обрабатывать только с согласия лица. То есть это подпадает под требование федерального закона о персональных данных. Любой человек может обратиться в прокуратуру или Роскомнадзор на основании федерального закона о персональных данных».

Другая проблема, что нужно установить авторство сайта Je Suis Maidan, чтобы было кому предъявлять претензии, а это сделать крайне сложно: кем бы ни были разработчики, они постарались максимально скрыть свои личности. Известно, что сайт базируется на использовании технологии распознавания лиц FindFace. Однако основатель сервиса Максим Перлин публично заявил, что ни он, ни его соратники к сайту отношения не имеют. Хотя, уточнил Перлин, «если бы нам не понравилось капитально, мы бы попросили это убрать».

Сам сайт прошел регистрацию через китайский сайт bizcn.com, зеркало Je Suis Maidan — через Германию. Ресурс зарегистрирован Иваном Петровым (ну а кто ждал чего-то другого?), индекс и телефон фирмы, как и ее название, поддельные.

На «Петрова» записано владение еще несколькими доменами — это музыкальные сайты, сайты о здоровье и сайты-опросники в Болгарии, Казахстане и других странах. Страницы Je Suis Maidan в соцсетях малоактивны, а записанный администратором группы сайта «ВКонтакте» Сергей Калачев заявил «Новой», что страница с его фотографией — это фейк. «Можно было бы ее убрать, но не очень хочется отправлять для запроса копию своего паспорта. И вообще, это все шизофрения какая-то», — сказал он.

Был бы человек, а методы найдутся

Почему во Владимирской области решили использовать именно этот сайт для «фиксации» оппозиционеров — в принципе понятно: это готовое хранилище для неугодных по типу украинского «Миротворца». Правда, не совсем понятно, от кого шла команда: лично от губернатора Орловой или от кого-то выше. В управлении образования Владимирской области на эту тему разговаривать отказались, сказав «Новой», что «все, что можно было, вы уже и так прочитали в интернете».

Активисты, которым попал в руки документ об использовании Je Suis Maidan, говорили, что в управлении образования «сетовали» на «протечку» информации.

Пока неясно также, возьмут ли другие регионы такой метод борьбы с оппозиционерами на вооружение. Арсенал против неугодных достаточен и без этого. В Иркутске, например, на неделе к офису бизнесмена Дмитрия Толмачева, который предоставил площадку для выступления Алексею Навальному, подкинули свиную голову с пентаграммой. А в Кузбассе начали оказывать давление не на сторонников оппозиционера, а на их родственников и близких. Мать главы штаба Навального в Кузбассе Ксении Пахомовой уволили с должности директора школы, а ее парня-отличника отчислили из университета за то, что он якобы не отчитался об учебной практике. После поднявшегося шума в СМИ молодого человека пока восстановили, что случилось очень вовремя: вслед за известием об отчислении ему мгновенно пришла повестка в военкомат. Сейчас говорят даже о возможном увольнении бабушки Пахомовой с должности смотрителя Кемеровского областного музея.

В том, что началась новая волна давления на активистов, и в том, что для их нейтрализации ищут новые методы, политолог Дмитрий Орешкин видит не какой-то сигнал из центра, а его следствие.

Дмитрий Орешкин политолог

— Все региональные начальники держат «ушки на макушке» развернутыми в сторону Москвы. До определенного момента им было мучительно трудно понять, как в Москве относятся к Навальному. Есть ли у него группа поддержки, какая-то башня из Кремля. Поэтому они, не имея четкой ориентировки, предпочитали воздерживаться. Поэтому без особых скандалов (или, по крайней мере, с умеренными скандалами) проходили собрания Навального в крупных городах.

Теперь, с появлением Ксении Собчак, стало очевидно, что пришел сигнал о том, что «Навальный нам не нужен». И это стало включателем нового маховика репрессий.

Это называется «дана команда — рви на части». Вот они и начали рвать в меру своих способностей. А для Навального это означает: принято окончательное и бесповоротное решение его не регистрировать, вытеснять на периферию, дискредитировать, давить на сторонников, уничтожать и так далее.