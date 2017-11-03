Новые ток-шоу в поисках дна

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

«На самом деле» — это новое революционное шоу. Очная ставка между людьми, которые когда-то были близки. «Ложь надломила эти отношения, но не смогла разорвать их до конца. И только правда может изменить ход этой личной истории» — так сказано в пресс-релизе программы, и каждый вечер по будням зрители Первого канала наблюдают, как некогда близкие и преимущественно знаменитые люди «в студии, в которой невозможно солгать», поливают друг друга грязью. После такой «правды», подтвержденной детектором лжи, ход личной истории может оборваться навсегда — если только знаменитости не участвуют в постановке с заранее оговоренным сценарием. Впрочем, это их личное дело, хотя в любом случае все это весьма дурно пахнет, но и к запаху, и к вкусу многих телепродуктов публика давно привыкла, разве что поражаясь время от времени пределам (или отсутствию таковых) человеческой низости и желанию иных «селебритис» любой ценой быть на виду, а также редкому умению телевизионщиков раз за разом пробивать дно.

Тема «Как убивали СССР», к которой обратилась программа «На самом деле» на минувшей неделе, несколько противоречит заявленным целям проекта. Какая же тут «личная история» и чьи отношения надломила ложь? Да и зачем вообще в бытовом шоу чисто политическая история, даже не привязанная ни к каким памятным датам?

Проверку на детекторе лжи проходят участники ГКЧП: бывший начальник охраны президентской дачи в Форосе Вячеслав Генералов, бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Бакланов, а также (с другой стороны) следователь по делу ГКЧП Леонид Прошкин и председатель ВГТРК Олег Попцов. Экспертами по теме выступают выдающиеся публицисты и патриоты Андрей Караулов и Александр Проханов.

Генералов и Бакланов утверждают: никакой изоляции Горбачева в Форосе не было, он в любой момент мог покинуть дачу и улететь в Москву, связь работала, транспорт стоял рядом «под парами», а он просто струсил. «Это правда!» — выкрикивает человек, расшифровывающий показания детектора лжи. Ведущий Дмитрий Шепелев изображает потрясение от открывшейся ему «исторической правды». Следователю Прошкину удается сказать лишь пару фраз, опровергающих сию «правду», основанную на материалах следствия по делу ГКЧП, но его правда присутствующих не интересует.

Зато Караулову и его откровениям — зеленая улица. И он возглашает: «В Форосе происходил страшный спектакль, жертвами которого стали СССР и Раиса Максимовна, получившая инсульт… Михаил Сергеевич боялся собственной страны и голода и задолго до августа 1991-го стал впрок закупать деликатесы — «дорогие коньяки, колбасы, консервы, которые не портятся…»

Писатель Проханов копает глубже: «Перестройка была спецоперацией по уничтожению Советского Союза… ГКЧП — это блистательная операция по передаче полномочий от Горбачева к Ельцину… Блистательная операция иностранной разведки, последний штрих к разрушению моей прекрасной Родины».

Генералов подтверждает: все это делалось под дудку наших североамериканских друзей… Агентом их влияния в ближайшем окружении Горбачева был Яковлев. Есть оперативные документы, которые подтверждают, что Яковлев, учась в США, был завербован ЦРУ.

«Чистая правда!» — с каким-то необъяснимым восторгом кричит «оператор» детектора лжи. Ведущий Шепелев со всей возможной почтительностью представляет члена ГКЧП Бакланова: «Вы историческая фигура и для нас большая честь узнать из ваших уст, как все это было».

Бакланов, в силу возраста находящийся в пограничном состоянии, лишь вяло осыпает ругательствами Горбачева с Ельциным.

Ближе к финалу высокую ноту берет все тот же Караулов. Отвечая на вопрос ведущего, почему Андропов выбрал в качестве преемника Горбачева (Черненко, как не заслуживающего внимания промежуточного генсека-преемника, он лихо пропускает), Караулов выдает ту самую «личную историю», от которой так далеко отклонилось самое правдивое на свете шоу: «Конечно, Андропов был в Раису Максимовну влюблен. Он никогда прежде не видел таких женщин. Андропов был поэт и любил ее на расстоянии. Но если такая женщина рядом с таким колхозником, значит, и он что-то из себя представляет…» Откуда взялась эта дикая версия, и главное — откуда сие знание у Караулова — ведущего не интересует. Детектор лжи тоже безмолвствует, поскольку Караулов как эксперт к нему не присоединен.

Дмитрий Шепелев прощается со зрителями, потрясенный внезапно открывшимися обстоятельствами, переворачивающими его представления об истории. Зрители, надо полагать, тоже чешут головы: «Вот оно что… А мы-то думали». Те же, кто во всем видит злые происки империалистов, напротив, получили подтверждение, что члены ГКЧП хотели спасти страну, да американцы не дали. А Горбачев с Ельциным, которые были с ними заодно, просто сдали страну чужеземцам (заранее закупив дефицитную колбасу на случай, если что-то пойдет не так).

Вообще-то место таким программам не на респектабельном (как он сам себя позиционирует) Первом канале, а на РЕН ТВ, где подобные «версии» исторических событий идут на ура. При этом куда более богатая фантазия авторов с РЕН ТВ не ограничивается злодеями-американцами, приплетая для пущей убедительности масонов, инопланетян, колдунов вуду и просто нечистую силу в качестве ответственных за те или иные катаклизмы в судьбе великой России. Но вот и Первый отметился, походя пнув Горбачева с Ельциным, дабы утвердить сомневающихся в мысли, что страшнее врагов у страны не было, а ГКЧП мог ее сохранить и спасти от разрушения. Актуально. Остро. Смело.

Меж тем полку ток-шоу прибыло: на НТВ недавно стартовал «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым: «Громкие истории, о которых говорит вся страна… честный разговор о самом важном, анализ новостной повестки дня и оперативное экспертное решение». Ого! Может, здесь наконец обратятся к наиважнейшим темам, которые умудряются обходить конкуренты, обсуждая черт знает что — лишь бы не по-настоящему важные для общества вопросы? «Секс под наркозом», «Непорочное зачатие», «Докажи, что не педофил» — вот то самое важное в новостной повестке дня, что теперь обсуждает ежевечерне серьезный прежде журналист Вадим Такменев со своими гостями. А вот и обещанное «оперативное экспертное решение»: «Мразь, гнида, педофил, сволочь, аферистка, скотина». Атмосфера добра буквально разлита в студии, как, впрочем, в студиях всех ток-шоу на всех каналах. Выбирай — не хочу.