«Одинаково чураются и русских, и украинцев»

Досье «Новой» Александр Чепарухин — основатель продюсерской компании GreenWave Arts. Знакомит мир с российскими музыкантами с 1985 года. Привозил в Россию King Crimson, Jethro Tull, Kraftwerk, Майкла Наймана, Ману Чао. Был арт-директором международных фестивалей «Сотворение мира» (Казань), «Движение» (Пермский край), «Музыка свободы» (Пермь), WOMAD (Петербург). В августе 2012 года Пол Маккартни передал Чепарухину письмо в поддержку группы Pussy Riot. С 2017-го — эксперт независимой инициативы RUSH, продвигающей наших музыкантов на мировые музыкальные рынки.

— Александр Геннадьевич, какая аудитория сегодня у наших музыкантов на Западе?

— Смотря, о ком мы говорим. Русский рок, шансон и постсоветская эстрада интересны почти исключительно бывшей советской аудитории. А есть те, кого слушают независимо от страны происхождения, их меньше, но они есть. В прошлом году лучшим альбомом прогрессив-рока в Британии была названа работа питерской группы Iamthemorning. Очень популярны наши электронщики, они периодически выходят на первые строчки европейских чартов. Тут нет никаких преград.

— Хуже тем, кто пишет тексты.

— Да, мешает акцент, плохое знание языка. Но и это начинает меняться. Российские The Jack Wood, Motorama, Cheese People поют по-английски так, как будто родились в этом языковом пространстве. Промоутеры в Лондоне воспринимают The Jack Wood безо всяких скидок на их сибирское происхождение, не важно, откуда они приехали.

The Jack Wood. Фото: Наталья Мущинкина

Раньше музыканты из России были интересны тем, что несли что-то свое, уникальное, с этническим колоритом. Я работал с тувинским ансамблем «Хуун-Хуур Ту», их музыка действует почти на физиологическом уровне. Они дали тысячи концертов в 70 странах мира, сотрудничали с Фрэнком Заппой и Стиви Уандером. Собрали 16 тысяч человек в лос-анджелесском «Голливуд-боул», где выступают Маккартни, «Пинк Флойд» и другие звезды. Калифорнийские хиппаны потом массово приезжали в Туву — слушать там горловое пение.

Помню, как выглядел греческий хит-парад 2003 года: на первом месте «Хуун-Хуур Ту», на втором «Тату», на третьем еще одна песня «Тату», на четвертом опять «Хуун-Хуур Ту» и только на пятом Мадонна.

А The Jack Wood мало чем отличается от британцев и при этом успешно вписывается в западный музыкальный мир, играет на фестивале Glastonbury. Это новое явление, раньше такого не было. Когда Гребенщиков пел в Америке, было очевидно, что это русский. А про нынешних даже сложно понять, откуда они. Музыка стала универсальной, географические рамки перестали играть роль.

— Все-таки не совсем перестали. Отношение к нашей стране сейчас, мягко скажем, не лучшее. Санкции ведь действуют не только в экономике, но и в культуре. То визу артисту не дадут, то еще что-нибудь. А несколько музыкальных фестивалей нас просто забанили. Из принципа.

— Да, иногда бывает так, что хорошего исполнителя не возьмут на фестиваль, потому что не хотят, чтобы было написано — такой-то, такой-то, Россия. Но даже к русско-украинскому конфликту в этой среде отношение неоднозначное, разное. Многие западные арт-директора с удовольствием приглашают украинские группы, им нравится, что эти группы показывают украинский флаг и кричат «Долой Путина!». А есть другие директора, они одинаково чураются как русских, так и украинских групп, им в принципе эта ситуация не очень понятна, они испытывают неприятные ощущения от того, что льется кровь и происходит какая-то фигня. Полно людей левых взглядов, которые знают, что Америка за Украину, и им не хочется быть заодно с Америкой, но они понимают, что поддерживать Путина тоже не кул. В итоге не приглашают ни русских, ни украинцев.

— Некоторые наши звезды последнее время чаще играют за границей, чем дома, а многие и вообще осели на Западе. Нередки случаи, когда Россию представляют исполнители, живущие в Берлине или Лондоне. Это из-за политики?

— Иногда да, как в случае Федора Чистякова, уехавшего недавно в Штаты. Иногда нет или не напрямую. Просто атмосфера в стране стала гораздо менее приятной, чем раньше. Очень действуют на психику всякого рода запреты и отмены концертов. Помните, как чуть ли не с избиением изгоняли с Кубани американских панков Bloodhound Gang, а потом запретили фестиваль «Кубана»? А как отменяли концерты Мэрилина Мэнсона под давлением православной общественности? Музыканты смотрят на это, смотрят, а потом говорят: «Да ну его. Не хочется в этом быть, неприятно». И отчаливают туда, где не надо опасаться, что придет отряд казаков и высечет их нагайками.

— Вы, помимо прочего, эксперт RUSH, недавно созданной инициативы по продвижению российских музыкантов за рубежом. Насколько своевременна эта затея? Нам действительно есть что предложить Западу, или это просто попытка улучшить имидж?

— Безусловно, есть. Среди артистов, которых продвигает RUSH, — пианист Кирилл Рихтер, группа Glintshake и уже упомянутый The Jack Wood, это музыка международного класса. А в попытках улучшить имидж не вижу ничего дурного. Тут важно, что RUSH — независимая инициатива, негосударственная. Хотя на месте госчиновников я бы вкладывал средства в такие вещи. Во многих европейских странах продвижением музыки за границей занимается именно государство. Да, сейчас Россия выглядит на мировой арене не очень привлекательно, к ней по понятным причинам относятся с подозрением. Так пусть она выглядит прилично хотя бы в области современной музыки, это вполне реально, и тут нет ничего зазорного.

Екатерина Шилоносова, Glintshake. Фото: РИА Новости

Под текст RUSH — русские идут и играют

На первый взгляд они запустились в самый неудачный момент. О каком продвижении независимой музыки может идти речь, если само слово «Россия» в Европе воспринимается настороженно? Но Артем Троицкий, Александр Чепарухин, Олег Нестеров из «Мегаполиса» и Илья Лагутенко решили иначе. Еще в сентябре они представили первый пул музыкантов инициативы RUSH music, а недавно показали их на фестивале Reeperbahn Festival в Гамбурге. И вполне успешно. Дело не в мифической русофобии, считают эксперты RUSH, а в элементарном недостатке информации. Надо ехать, говорить, играть, и тогда получится. Лагутенко уже сделал похожую вещь, организовав во Владивостоке фестиваль V-Rox, где русские группы рубятся наравне с китайцами, японцами, корейцами и американцами, а потом едут на гастроли по региону. Настал черед Европы. Артисты, которых RUSH предложил европейскому рынку, — не новички. В первый список вошли неоклассический пианист и композитор Кирилл Рихтер, певица Катя Шилоносова (группа Glintshake), The Jack Wood, московская данс-панк-группа Wet Red и базирующееся в Берлине российское электро-панк-кабаре Sado Opera. Это только первая пятерка, а дальше будут другие. Талантливых людей на независимой сцене много, мало тех, кто хочет и может помочь им продвинуться. Государство точно не хочет, хотя наверняка может. На сегодняшний день RUSH существует на средства спонсоров и культурных фондов. Министерство культуры в этой вполне патриотичной затее не принимает участия.