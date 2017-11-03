Новая газета
Интервью

«Одинаково чураются и русских, и украинцев»

Продюсер Александр Чепарухин — о том, как действуют западные санкции на музыкальном рынке

Фото: РИА Новости

Этот материал вышел в № 123 от 3 ноября 2017
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Культура

Ян Шенкманспецкор

Досье «Новой»

Александр Чепарухин — основатель продюсерской компании GreenWave Arts. Знакомит мир с российскими музыкантами с 1985 года. Привозил в Россию King Crimson, Jethro Tull, Kraftwerk, Майкла Наймана, Ману Чао. Был арт-директором международных фестивалей «Сотворение мира» (Казань), «Движение» (Пермский край), «Музыка свободы» (Пермь), WOMAD (Петербург). В августе 2012 года Пол Маккартни передал Чепарухину письмо в поддержку группы Pussy Riot. С 2017-го — эксперт независимой инициативы RUSH, продвигающей наших музыкантов на мировые музыкальные рынки.

Александр Геннадьевич, какая аудитория сегодня у наших музыкантов на Западе?

— Смотря, о ком мы говорим. Русский рок, шансон и постсоветская эстрада интересны почти исключительно бывшей советской аудитории. А есть те, кого слушают независимо от страны происхождения, их меньше, но они есть. В прошлом году лучшим альбомом прогрессив-рока в Британии была названа работа питерской группы Iamthemorning. Очень популярны наши электронщики, они периодически выходят на первые строчки европейских чартов. Тут нет никаких преград.

— Хуже тем, кто пишет тексты.

— Да, мешает акцент, плохое знание языка. Но и это начинает меняться. Российские The Jack Wood, Motorama, Cheese People поют по-английски так, как будто родились в этом языковом пространстве. Промоутеры в Лондоне воспринимают The Jack Wood безо всяких скидок на их сибирское происхождение, не важно, откуда они приехали.

The Jack Wood. Фото: Наталья Мущинкина

Раньше музыканты из России были интересны тем, что несли что-то свое, уникальное, с этническим колоритом. Я работал с тувинским ансамблем «Хуун-Хуур Ту», их музыка действует почти на физиологическом уровне. Они дали тысячи концертов в 70 странах мира, сотрудничали с Фрэнком Заппой и Стиви Уандером. Собрали 16 тысяч человек в лос-анджелесском «Голливуд-боул», где выступают Маккартни, «Пинк Флойд» и другие звезды. Калифорнийские хиппаны потом массово приезжали в Туву — слушать там горловое пение.

Помню, как выглядел греческий хит-парад 2003 года: на первом месте «Хуун-Хуур Ту», на втором «Тату», на третьем еще одна песня «Тату», на четвертом опять «Хуун-Хуур Ту» и только на пятом Мадонна.

А The Jack Wood мало чем отличается от британцев и при этом успешно вписывается в западный музыкальный мир, играет на фестивале Glastonbury. Это новое явление, раньше такого не было. Когда Гребенщиков пел в Америке, было очевидно, что это русский. А про нынешних даже сложно понять, откуда они. Музыка стала универсальной, географические рамки перестали играть роль.

— Все-таки не совсем перестали. Отношение к нашей стране сейчас, мягко скажем, не лучшее. Санкции ведь действуют не только в экономике, но и в культуре. То визу артисту не дадут, то еще что-нибудь. А несколько музыкальных фестивалей нас просто забанили. Из принципа.

— Да, иногда бывает так, что хорошего исполнителя не возьмут на фестиваль, потому что не хотят, чтобы было написано — такой-то, такой-то, Россия. Но даже к русско-украинскому конфликту в этой среде отношение неоднозначное, разное. Многие западные арт-директора с удовольствием приглашают украинские группы, им нравится, что эти группы показывают украинский флаг и кричат «Долой Путина!». А есть другие директора, они одинаково чураются как русских, так и украинских групп, им в принципе эта ситуация не очень понятна, они испытывают неприятные ощущения от того, что льется кровь и происходит какая-то фигня. Полно людей левых взглядов, которые знают, что Америка за Украину, и им не хочется быть заодно с Америкой, но они понимают, что поддерживать Путина тоже не кул. В итоге не приглашают ни русских, ни украинцев.

— Некоторые наши звезды последнее время чаще играют за границей, чем дома, а многие и вообще осели на Западе. Нередки случаи, когда Россию представляют исполнители, живущие в Берлине или Лондоне. Это из-за политики?

— Иногда да, как в случае Федора Чистякова, уехавшего недавно в Штаты. Иногда нет или не напрямую. Просто атмосфера в стране стала гораздо менее приятной, чем раньше. Очень действуют на психику всякого рода запреты и отмены концертов. Помните, как чуть ли не с избиением изгоняли с Кубани американских панков Bloodhound Gang, а потом запретили фестиваль «Кубана»? А как отменяли концерты Мэрилина Мэнсона под давлением православной общественности? Музыканты смотрят на это, смотрят, а потом говорят: «Да ну его. Не хочется в этом быть, неприятно». И отчаливают туда, где не надо опасаться, что придет отряд казаков и высечет их нагайками.

Вы, помимо прочего, эксперт RUSH, недавно созданной инициативы по продвижению российских музыкантов за рубежом. Насколько своевременна эта затея? Нам действительно есть что предложить Западу, или это просто попытка улучшить имидж?

— Безусловно, есть. Среди артистов, которых продвигает RUSH, — пианист Кирилл Рихтер, группа Glintshake и уже упомянутый The Jack Wood, это музыка международного класса. А в попытках улучшить имидж не вижу ничего дурного. Тут важно, что RUSH — независимая инициатива, негосударственная. Хотя на месте госчиновников я бы вкладывал средства в такие вещи. Во многих европейских странах продвижением музыки за границей занимается именно государство. Да, сейчас Россия выглядит на мировой арене не очень привлекательно, к ней по понятным причинам относятся с подозрением. Так пусть она выглядит прилично хотя бы в области современной музыки, это вполне реально, и тут нет ничего зазорного.

Екатерина Шилоносова, Glintshake. Фото: РИА Новости

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RUSH — русские идут и играют


На первый взгляд они запустились в самый неудачный момент. О каком продвижении независимой музыки может идти речь, если само слово «Россия» в Европе воспринимается настороженно? Но Артем Троицкий, Александр Чепарухин, Олег Нестеров из «Мегаполиса» и Илья Лагутенко решили иначе. Еще в сентябре они представили первый пул музыкантов инициативы RUSH music, а недавно показали их на фестивале Reeperbahn Festival в Гамбурге. И вполне успешно. Дело не в мифической русофобии, считают эксперты RUSH, а в элементарном недостатке информации. Надо ехать, говорить, играть, и тогда получится.

Лагутенко уже сделал похожую вещь, организовав во Владивостоке фестиваль V-Rox, где русские группы рубятся наравне с китайцами, японцами, корейцами и американцами, а потом едут на гастроли по региону. Настал черед Европы. Артисты, которых RUSH предложил европейскому рынку, — не новички. В первый список вошли неоклассический пианист и композитор Кирилл Рихтер, певица Катя Шилоносова (группа Glintshake), The Jack Wood, московская данс-панк-группа Wet Red и базирующееся в Берлине российское электро-панк-кабаре Sado Opera. Это только первая пятерка, а дальше будут другие. Талантливых людей на независимой сцене много, мало тех, кто хочет и может помочь им продвинуться. Государство точно не хочет, хотя наверняка может. На сегодняшний день RUSH существует на средства спонсоров и культурных фондов. Министерство культуры в этой вполне патриотичной затее не принимает участия.

Wet Red. Фото: vk.com

 

Теги:
музыканты, музыка

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