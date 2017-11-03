Налоги в банках не горят

Налогоплательщики не должны нести ответственность за непоступление налогов в бюджет из-за финансовых проблем банков — соответствующее решение, вынесенное 20 октября Верховным судом (ВС), Федеральная налоговая служба официально довела до территориальных инспекций. Ранее налогоплательщики (чаще всего — ИП или юрлица) сталкивались с претензиями со стороны ФНС, если банк, через который был осуществлен авансовый платеж, вскоре после этого лишался лицензии, из-за чего уплаченные средства не доходили до бюджета.

Конфликты налоговой с предпринимателями участились на фоне расчистки Центральным банком финансового сектора: за три года с рынка ушли более 300 кредитных организаций. Последний раз похожая ситуация наблюдалась во время банковского кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам тоже нередко приходилось доказывать, что они не были осведомлены о предстоящем падении банков.

В своих претензиях ФНС исходит из того, что досрочная уплата налогов и негативный новостной фон вокруг банка, включая «обсуждения в интернете», являются достаточными основаниями для того, чтобы признать налогоплательщика недобросовестным и обвинить его в желании уклониться от выполнения своих обязательств. Между тем в разбирательстве, дошедшем до ВС, речь шла о банке «Город», занимавшем 201-е место по размеру активов, а авансовый платеж потерпевший предприниматель объяснил поступлением выручки.

«Такие кейсы (когда компании направляют на уплату налогов зависшие на счетах проблемных банков средства, заранее понимая, что они не дойдут до бюджета. — А.Х.) могут иметь место, но для большинства людей отзыв лицензии у банка происходит внезапно. Сэкономить могут только те, кто тесно связан с ЦБ и имеет какую-то инсайдерскую информацию», — говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Экономическая коллегия ВС сочла аргументы налоговиков неубедительными и встала на сторону бизнеса, запретив ФНС требовать повторных платежей в похожих ситуациях. В своем решении суд опирался на постановление Конституционного суда, из которого следует, что обязанности налогоплательщика считаются выполненными в момент списания банком соответствующих средств с расчетного счета, а за перечисление платежа в бюджет отвечают кредитные учреждения.

«В Налоговом кодексе есть простая и понятная норма: налогоплательщик должен иметь необходимые средства на счету, прийти в банк и дать ему поручение о платеже, — говорит адвокат бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь Шиков. — У нас же получается, что налоговая возлагает на плательщика риск неплатежеспособности банка, а потом обвиняет его в том, что он смухлевал, чтобы не исполнять свои обязанности». Налоговая фактически презюмирует недобросовестность налогоплательщиков, причем критерии для такого решения в каждом конкретном случае определяет самостоятельно, добавляет эксперт. ФНС всегда может найти возможность доказать недобросовестность плательщиков, используя понятийный аппарат, не имеющий никакого отношения к закону, соглашается Захаров.

Пока что юристы не могут сказать, насколько окончательной будет занятая ФНС позиция, — до сегодняшнего дня в судебной практике так и не сформировалось единого и исчерпывающего решения по однотипным делам, а апелляционный и кассационный суды до сих пор выступают не на стороне налогоплательщиков. В прошлом году в похожей ситуации и сам ВС принял противоположное решение, пояснив, что нормы НК распространяются только на добросовестных плательщиков, и позволив ФНС еще раз взыскать налог с компании (дело УК «Спектр-Капитал»).

«Сам этот кейс показывает, что налогоплательщик почти полностью лишился адекватной судебной защиты — надежда привлечь внимание ВС крайне эфемерна», — говорит Шиков. Из-за профискальной позиции судебных органов ФНС выигрывает налоговые споры в суде в подавляющем большинстве случаев.

Более того, не факт, что письмо вышестоящего органа заставит конкретные инспекции исполнять решение ВС — в каждом случае могут быть найдены дополнительные оговорки. «Данный судебный акт не является прецедентом, не меняет устоявшуюся судебную практику», — цитировал «Коммерсантъ» комментарий пресс-службы ФНС в конце сентября. «Вероятно, теперь налогоплательщикам будет проще защищать свои интересы в досудебном порядке, но радикально ничего не изменится», — говорит Шиков.

В то же время инструктаж территориальных инспекций, безусловно, является позитивным сигналом. «Рассылка налоговой указаний по инспекциям дает основания считать, что практика изменилась, — если, конечно, не случится новых творческих порывов», — говорит Захаров.