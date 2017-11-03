Новая газета
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Налоги в банках не горят

Верховный суд защитил бизнесменов, которые пострадали на фоне расчистки финансового сектора

Этот материал вышел в № 123 от 3 ноября 2017
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Экономика

Арнольд Хачатуровкорреспондент

Налогоплательщики не должны нести ответственность за непоступление налогов в бюджет из-за финансовых проблем банков — соответствующее решение, вынесенное 20 октября Верховным судом (ВС), Федеральная налоговая служба официально довела до территориальных инспекций. Ранее налогоплательщики (чаще всего — ИП или юрлица) сталкивались с претензиями со стороны ФНС, если банк, через который был осуществлен авансовый платеж, вскоре после этого лишался лицензии, из-за чего уплаченные средства не доходили до бюджета.

Конфликты налоговой с предпринимателями участились на фоне расчистки Центральным банком финансового сектора: за три года с рынка ушли более 300 кредитных организаций. Последний раз похожая ситуация наблюдалась во время банковского кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам тоже нередко приходилось доказывать, что они не были осведомлены о предстоящем падении банков.

В своих претензиях ФНС исходит из того, что досрочная уплата налогов и негативный новостной фон вокруг банка, включая «обсуждения в интернете», являются достаточными основаниями для того, чтобы признать налогоплательщика недобросовестным и обвинить его в желании уклониться от выполнения своих обязательств. Между тем в разбирательстве, дошедшем до ВС, речь шла о банке «Город», занимавшем 201-е место по размеру активов, а авансовый платеж потерпевший предприниматель объяснил поступлением выручки.

«Такие кейсы (когда компании направляют на уплату налогов зависшие на счетах проблемных банков средства, заранее понимая, что они не дойдут до бюджета.А.Х.) могут иметь место, но для большинства людей отзыв лицензии у банка происходит внезапно. Сэкономить могут только те, кто тесно связан с ЦБ и имеет какую-то инсайдерскую информацию», — говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Экономическая коллегия ВС сочла аргументы налоговиков неубедительными и встала на сторону бизнеса, запретив ФНС требовать повторных платежей в похожих ситуациях. В своем решении суд опирался на постановление Конституционного суда, из которого следует, что обязанности налогоплательщика считаются выполненными в момент списания банком соответствующих средств с расчетного счета, а за перечисление платежа в бюджет отвечают кредитные учреждения.

«В Налоговом кодексе есть простая и понятная норма: налогоплательщик должен иметь необходимые средства на счету, прийти в банк и дать ему поручение о платеже, — говорит адвокат бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь Шиков. — У нас же получается, что налоговая возлагает на плательщика риск неплатежеспособности банка, а потом обвиняет его в том, что он смухлевал, чтобы не исполнять свои обязанности». Налоговая фактически презюмирует недобросовестность налогоплательщиков, причем критерии для такого решения в каждом конкретном случае определяет самостоятельно, добавляет эксперт. ФНС всегда может найти возможность доказать недобросовестность плательщиков, используя понятийный аппарат, не имеющий никакого отношения к закону, соглашается Захаров.

Пока что юристы не могут сказать, насколько окончательной будет занятая ФНС позиция, — до сегодняшнего дня в судебной практике так и не сформировалось единого и исчерпывающего решения по однотипным делам, а апелляционный и кассационный суды до сих пор выступают не на стороне налогоплательщиков. В прошлом году в похожей ситуации и сам ВС принял противоположное решение, пояснив, что нормы НК распространяются только на добросовестных плательщиков, и позволив ФНС еще раз взыскать налог с компании (дело УК «Спектр-Капитал»).

«Сам этот кейс показывает, что налогоплательщик почти полностью лишился адекватной судебной защиты — надежда привлечь внимание ВС крайне эфемерна», — говорит Шиков. Из-за профискальной позиции судебных органов ФНС выигрывает налоговые споры в суде в подавляющем большинстве случаев.

Более того, не факт, что письмо вышестоящего органа заставит конкретные инспекции исполнять решение ВС — в каждом случае могут быть найдены дополнительные оговорки. «Данный судебный акт не является прецедентом, не меняет устоявшуюся судебную практику», — цитировал «Коммерсантъ» комментарий пресс-службы ФНС в конце сентября. «Вероятно, теперь налогоплательщикам будет проще защищать свои интересы в досудебном порядке, но радикально ничего не изменится», — говорит Шиков.

В то же время инструктаж территориальных инспекций, безусловно, является позитивным сигналом. «Рассылка налоговой указаний по инспекциям дает основания считать, что практика изменилась, — если, конечно, не случится новых творческих порывов», — говорит Захаров.

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