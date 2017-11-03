Присмотритесь повнимательнее

Следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу отменило постановление об отказе в возбуждении дела по заявлению Максима Лапунова, который в марте этого года в течение двух недель находился на территории одной из так называемых «секретных тюрем» полиции в Чечне и подвергался там пыткам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, у следствия есть все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты.

«Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли», — привел слова Москальковой ТАСС.

Адвокат Владимир Смирнов, занимающийся делом Лапунова, рассказал «Новой газете», что о возбуждении уголовного дела узнал вечером в понедельник, когда ему позвонил новый следователь.

«Он сообщил, что старый следователь отказал в возбуждении уголовного дела, это постановление отменили, назначили нового следователя», — сообщил Смирнов. Он добавил, что предыдущий следователь не реагировал на ходатайства, которые подавала защита.

«Полагаю, что некоторые следственные действия действительно могут быть проведены только в рамках возбужденного уголовного дела, — продолжил Смирнов. — Но самое важное действие нужно было провести на этапе проверки. Это как раз то, о чем мы говорили на пресс-конференции, — это выезд в Грозный с фиксацией доказательств. Этого сделано не было».

Максим Лапунов — первый открыто назвавший свое имя заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. Общественное расследование по факту задержания Лапунова проводил «Комитет против пыток». 29 августа Лапунова представили уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен также ознакомилась с заявлением Лапунова на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее, в апреле, «Новая газета» опубликовала расследование об имеющих место в Чечне задержаниях, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ. Всех их также ранее задержала полиция, однако основания были иными: подозрение в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

ГСУ СК по СКФО начало по информации «Новой газеты» доследственную проверку, судьба которой до сих пор остается неизвестной.

Родственники многих фигурантов этого списка, не встретив поддержки правоохранительных органов Чечни в установлении судьбы своих близких, обратились с заявлением на имя уполномоченного.

19 сентября Татьяна Москалькова вылетела в Грозный с целью проверки сведений, переданных ей «Новой газетой», а также заявлений родственников пропавших. Визит омбудсмена в Чечню сопровождался колоссальным давлением на заявителей. В частности, полицейские требовали, чтобы на встрече с уполномоченным люди отказывались от своих прежних заявлений об исчезновении родных после их задержания полицией.

В ходе визита в Чеченскую Республику Татьяна Москалькова повстречалась с людьми, называвшими себя «Мохмой Мускиевым» и «Шамханом Юсуповым», — которые, по информации «Новой газеты», значились в списке расстрелянных в ночь на 26 января. Чеченские правоохранители будто бы сумели их разыскать и представить омбудсмену — живыми.

Однако вскоре правозащитный центр «Мемориал» опубликовал информацию, согласно которой во время официального визита Татьяны Москальковой в Грозный вместо людей, упомянутых «Новой газетой» в списке расстрелянных, ей показали их братьев. По информации «Мемориала», одним из мужчин, которого привели на встречу, был 24-летний Мансур Юсупов, другой — Умар или Абубакар Мускиев — кто-то из братьев Мохмы.

Со своей стороны «Новая» передала в офис уполномоченного полицейские фототаблицы на задержанных Мохму Мускиева и Шамхана Юсупова — с тем чтобы была возможность сопоставить внешность этих людей и тех, кто был доставлен на встречу с Москальковой.