Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

«Новая газета»редакция
Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.
У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:
- 374 000 000 рублей
- 140 000 000 долларов
- 2 000 000 евро
- 13 квартир. Из них 2 — для хранения денег
- 14 машино-мест
- Mercedes-Benz 250
- Mercedes-Benz S500 4МATIC
- Porsche Cayenne GTS
- Porsche Cayenne S Hybrid
- полукилограммовый золотой слиток
Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству. Сам он утверждает, что оно ему не принадлежит.