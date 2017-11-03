Новая газета
Сюжеты

Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

Список

Общество

Полковник Дмитрий Захарченко в суде. Фото: РИА Новости

Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:

  •  374 000 000 рублей
  • 140 000 000 долларов
  • 2 000 000 евро
  • 13 квартир. Из них 2 — для хранения денег
  • 14 машино-мест
  • Mercedes-Benz 250
  • Mercedes-Benz S500 4МATIC
  • Porsche Cayenne GTS
  • Porsche Cayenne S Hybrid 
  • полукилограммовый золотой слиток

Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству. Сам он утверждает, что оно ему не принадлежит.

Теги:
коррупция, мвд, захарченко

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera