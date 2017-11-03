Что нашли (и хотят забрать в пользу государства) у бывшего полковника МВД Захарченко

Полковник Дмитрий Захарченко в суде. Фото: РИА Новости

Следствие объявило, что нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

У полковника антикоррупционного главка МВД и членов его семьи были обнаружены:

374 000 000 рублей

140 000 000 долларов

2 000 000 евро

13 квартир. Из них 2 — для хранения денег

14 машино-мест

Mercedes-Benz 250

Mercedes-Benz S500 4МATIC

Porsche Cayenne GTS

Porsche Cayenne S Hybrid

полукилограммовый золотой слиток

Генпрокуратура требует передать все арестованное имущество экс-полковника государству. Сам он утверждает, что оно ему не принадлежит.