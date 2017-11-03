«Золотая маска» держит лицо

2 ноября в Москве объявлены номинанты национальной театральной премии «Золотая Маска» (сезон 2016/17). Генеральный директор премии и фестиваля Мария Ревякина, президент премии Игорь Костолевский начали пресс-конференцию с главного, глобального — со слов об общей атмосфере необъяснимого недоверия к культуре и ее деятелям, растущей в обществе. Выражением этой «тенденции сезона» стало дело «Седьмой студии». Москву на пресс-конференции крупнейшего театрального фестиваля страны представлял Александр Кибовский, руководитель департамента культуры столицы. А вот министерство культуры РФ при старте нового сезона «Золотой маски» не присутствовало вовсе.

…О номинантах — они же участники фестиваля «Золотая Маска» в Москве (февраль-апрель 2018 года), гастрольных программ фестиваля, трансляций его спектаклей в кинотеатрах РФ и в интернете (обе формы расширения «Маски» на всю страну весной 2018-го будут расширены).

Экспертные советы «Золотой Маски», «драматический» и «музыкальный», объехали в минувшем сезоне 173 города России и отсмотрели около 800 премьер. Среди номинантов — «Старик и море» Анатолия Васильева, первая постановка живого классика в России за два десятилетия, «Дядя Ваня» и «Барабаны в ночи» Юрия Бутусова, «Царь Эдип» Римаса Туминаса, «Иванов» Тимофея Кулябина, «Дракон» Константина Богомолова, «Губернатор» Андрея Могучего, «Демократия» Алексея Бородина, «Человек из Подольска» Театра.doc (спектакль Михаила Угарова и Игоря Стама по пьесе Дмитрия Данилова — антропологическое исследование подмосковного фабричного города и частной жизни, в которую с размаху вторгается воинствующее новое время), «Чук и Гек» Александринского театра (в спектакле Михаила Патласова рассказ Гайдара соединен с документами 1930-х и реальностью ГУЛАГа). По 7 номинациям выдвинут спектакль Миндаугаса Карбаускиса по пьесе Мариуса Ивашкявичуса «Изгнание»: хроника судьбы литовца-эмигранта в Лондоне, но и притча о судьбе всех, кто встретил распад СССР 30-летними, уехал или остался…

Кирилл Серебренников, несмотря на безумные повороты «дела «Седьмой студии», — выдвинут в номинанты обоими экспертными советами. В драме — как режиссер спектакля Гоголь-центра «Ахматова. Поэма без героя» (в соавторстве с Аллой Демидовой). В опере — как постановщик оперы Александра Маноцкова «Чаадский» по мотивам «Горя от ума» («Геликон-опера»).

В «музыкальных» номинациях «Маски» — мировая (для композитора Глеба Седельникова — посмертная) премьера оперы «Родина электричества» по текстам Андрея Платонова (режиссер Михаил Бычков, Воронежский театр оперы и балета), «Пассажирка» Моисея Вайнберга (постановка в Екатеринбурге — первая в России), «Билли Бад» и «Манон Леско» Большого театра, «Cantos» Теодора Курентзиса и режиссера Семена Александровского из Перми.

В «танцевальных» номинациях — «Клетка» Джерома Роббинса (Большой театр), «Золушка» Пермской оперы (действие спектакля Алексея Мирошниченко и Теодора Курентзиса перенесено в 1957-й), новая работа Татьяны Багановой и ее «Провинциальных танцев» «Имаго-ловушка».

Полный список номинантов — на сайте фестиваля. В ближайшие недели к нему добавятся традиционные программы «Маска Plus» и «Детский weekend», затем — расписание кинотрансляций спектаклей «Маски»-2018 в городах России и на сайте фестиваля. Но уже по списку номинантов ясно видно: «Золотая Маска» сохранила профессиональное и гражданское достоинство. И широту взгляда: «архаисты» и «новаторы» представлены во всех номинациях.