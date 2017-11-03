За два дня до объявленной «революции»

С 2013 года националист Вячеслав Мальцев анонсирует «революцию» в России и смог собрать под свои знамена немало сторонников. По мнению Мальцева, все произойдет 5 ноября 2017 года. В преддверии этой даты по всей России сотрудники полиции и ФСБ задерживают активистов движения «Артподготовка», которое признано экстремистским и в стране запрещено. Сам Мальцев уже полгода как покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.

Задержания в Москве и регионах

3 ноября сторонников Мальцева задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове Томске и Костроме. Всего 14 человек в разных городах страны (со слов источника РБК в центральном аппарате МВД). У них изъяли холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».

В Москве у сторонников Мальцева изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью. Они, по данным ФСБ, планировали поджечь административные здания и готовились напасть на сотрудников полиции. Все это, считают спецслужба, должно было спровоцировать массовые беспорядки. Теперь правоохранители собираются возбудить уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кстати, в конце октября Мещанский суд Москвы арестовал участников «Артподготовки» Юрия Корного и Андрея Кептю по подозрению в подготовке теракта.

В Красноярске активисты во главе с Александром Свищевым якобы планировали диверсии на объектах линии электропередачи (ЛЭП). Там же активиста «Артподготовки» Александра Зайцева арестовали по подозрению в склонении к организации массовых беспорядков (пункт 1.1 статьи 212 УК России). 1 ноября по этой же статье (212 УК России) был арестован другой красноярский представитель движения — Роман Марьян.

В Саратове суд арестовал сторонника Мальцева Сергея Рыжова по подозрению в подготовке терактов 4 и 5 ноября. Под арест попал и ранее состоявший в «Артподготовке» активист Никита Смирнов из Краснодара (ст. 19.3 КоАП России).

А в Альметьевске (республика Татарстан) сторонника Мальцева Федора Балабанова арестовали за публикацию в «ВКонтакте» фотографий «коловрата» и «черного солнца» («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Мальцев считает, что задержание его сторонников не повлияет на планы движения. «Это они делают для галочки, для палочки, потому что такое количество людей просто не остановишь», — заявил Мальцев.

Мальцев о планах «Артподготовки»

Сам Мальцев, заочно арестованный в России по обвинению в публичных призывах к экстремизму и покинувший страну еще в июне, призвал своих сторонников выйти на улицу 5 ноября и потребовать отставки президента, правительства, Совфеда и Госдумы.

«Наша задача — чтобы 18 марта прошли выборы — без “путиных” и “медведевых”. Чтобы потом по всем городам прошли народные сходы, избрали делегатов», — описывал свой план Мальцев.

Последнее видео для сторонников Мальцев записал из поезда. На вопрос о том, зачем и куда он едет, оппозиционер ответил: «Чтобы поближе к вам находиться, когда все начнется».

«Наша задача — по максимуму выйти, чтобы поднятулась вторая волна. Мы выступим с требованием об отставке Путина — это главное требование. А все остальное в процессе», — заявил Мальцев.

Преследование Мальцева

В апреле этого года сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета провели обыск в квартире Мальцева в Саратове. Оперативники взломали дверь квартиры оппозиционера пилой-болгаркой и задержали его. У Мальцева случился сердечный приступ.

В конце октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским и запретил его. Мальцев покинул страну в июле.