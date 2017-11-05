Марина Сечина и «Серый шакал»

Офис Appleby на Каймановых островах. Фото: Arch and Godfrey

В Карибском море, известном в прошлом своими пиратами, находится заморская территория Великобритании — тропический курорт Каймановы острова. С одной стороны — Куба, с другой — побережья стран центральной Америки — Белиза и Гондураса. Триста лет назад эти воды бороздили корабли знаменитого Эдварда Тича (Черной бороды) и Генри Моргана. Легенда гласит, что именно на этих островах зарыты награбленные ими сокровища.

Спрятанное пиратами золото пока найти никому не удалось. Зато сегодня на Кайманах — некогда одном из самых закрытых офшоров мира — обнаружились секретные богатства людей, гораздо более влиятельных, чем старые пираты.

В результате масштабной утечки данных из юридической компании Appleby стали известны имена бенефициаров тысяч и тысяч офшоров мира.

Среди этих имен оказалось и имя Марины Сечиной, бывшей супруги одного из самых влиятельных людей России. Бывшая жена Игоря Сечина, жившая несколько лет без доходов (согласно декларации ее супруга), сразу после развода завела фирму на Каймановых островах для инвестиций в российскую недвижимость вместе со знаменитым в Европе промышленником и банкиром, которого ранее арестовывали по подозрению в обмане инвесторов.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby, в котором были данные о владельцах тысяч офшоров. Süddeutsche Zeitung поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».

С Малой Бронной — на Большой Кайман

Марина Сечина. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом. Декларация госслужащего Сечина за 2008–2010 годы показывает, что у его супруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году она получила 9 млн рублей. Доходы самого Игоря Сечина в то время были еще меньше: по 4 млн рублей в 2009–2010 годах и 3 млн — в 2011 году.

Бывшие супруги, по словам знакомых, сохранили хорошие отношения. Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти» (подробнее — см. справку «Бизнес с нуля»). Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов.

А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором.

В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в столице островов — Джорджтауне: Большой Кайман, 75 Форт Стрит, всего в двухстах метрах от моря и причалов для небольших лодок.

В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной. В этом здании на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 133 кв. м., которая, по данным Росреестра, действительно принадлежит человеку, чье имя полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством бывшей супруги Игоря Сечина.

Наследник кофейной империи

Фото: EPA

Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи.

Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина. Как говорилось в презентации девелоперского проекта Майнла, ему нужны были «отборные инвесторы», способные выложить десятки миллионов евро.

Но если Майнл — наследник богатого австрийского рода, то Сечина в то время являлась бывшей женой российского вице-премьера, который все предыдущие годы провел на госслужбе. Откуда у нее могли взяться деньги для инвестиций?

Финансовый крах

Банкир и промышленник Юлиус Майнл. Фото: EPA

Юлиус Майнл не первый раз занимался российской недвижимостью. Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве. Были также другие торговые центры в Польше, Турции и Чехии. В начале 2000-х Майнл вывел этот холдинг на австрийскую биржу и собрал с инвесторов больше 4 млрд евро. Но в кризисный 2007 год его акции стремительно обрушились в цене. Недовольные вкладчики подняли скандал, и в 2008 году холдинг пришлось продать.

А спустя год, в 2009-м, Майнла арестовали. Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро.

Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину.

Схема «Серого Шакала»

Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости. Майнл хотел на этом сыграть и придумал гораздо более изощренный способ для инвестиций в Россию и Восточную Европу.

В архиве Appleby есть схема Майнла, а также презентация 2011 года для инвесторов. Идея была такой: на Британских Виргинских островах была создана фирма Gray Jackal Limited («Серый шакал»), принадлежавшая Майнлу. Поначалу она полностью владела мальтийской компанией Fulcrum Ltd, «платформой для инвестиций на развивающихся рынках» и, в частности, в российскую недвижимость.

Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.

А тем временем, как говорилось в презентации, «отборные инвесторы» должны были получить предложение вложить деньги в Fulcrum. Фирму Сечиной регистрировали на Кайманах как раз для того, чтобы она стала таким «отборным инвестором».

В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Сечина. Но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро.

справка Чем богат мальтийский Fulcrum

В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом молле в Московской области (общей площадью 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье (площадью 33.800 кв. м.) на 63 млн евро, а также о ретейл-парках за пределами России — в Венгрии, Румынии и Болгарии — общей стоимостью 4 млн евро. А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius Meinl) сказано, что среди их проектов — торговый центр «Аркада» в Уфе (площадью (23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы, "проданная с прибылью" в 2015 году; и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40.000 кв. м.), который находится в стадии разработки.

«Политически значимое лицо»

В Appleby знали о том, кто такая Марина Сечина. Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом».

К таким лицам относятся бывшие и действующие чиновники, руководящие работники госкомпаний, политики и люди, близкие к власти. Родственники и даже друзья госслужащих тоже относятся к «политически значимым лицам». Бывшие супруги тоже входят в этот список.

Бизнес людей из этого списка должен проверяться особо тщательно. Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

В документах Appleby Сечину отметили как «политически значимое лицо», выяснив, что она была связана со вторым по влиятельности человеком в России. Однако, судя по документам, вопросом о происхождении ее средств никто не задавался.

Каймановский офис Appleby. Фото: Arch and Godfrey

После того, как выяснилось, что Сечина — «политически значимое лицо», которое нужно особо тщательно проверять, ее фирму в проекте Майнла заменили на еще более непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Судя по документам Appleby, Майнл был лично осведомлен о происходящем и сам принимал участие в решение этого вопроса. Во время замены фирмы Сечиной на траст он распорядился подождать с подписанием окончательных документов, пока он сам не скажет об этом.

Summit Trustees (Cayman) Limited расположен на Большом Каймане на Вест Бей роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом центре «Букингемская площадь» между салоном красоты и ликеро-водочным магазином «Большой папа». Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц.

Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн фунтов.

Сечина не ответила на вопросы о том, вкладывала ли она деньги в проект Майнла и откуда у нее средства для таких инвестиций. Джулиус Майнл, а также представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees ситуацию также не прокомментировали.