Хлеб войне!

Зерно из 21 страны мира и российских регионов для каравая. Фото Александр Гривин — специально для «Новой»

В день народного единства на трассе Волгоград — Москва фермеры и аграрии из нескольких регионов страны испекли символический Каравай мира. Зерно весь год привозили со всей страны, а также из Грузии, Украины, Турции и других стран.

Акцию придумал волгоградский фермер Андрей Прошаков. Печь установили в поле, пекли по старинному казачьему рецепту.

«В Государственной думе нет представителей рабочих и крестьян и нет по сути трудовой интеллигенции, — сказал уральский земледелец и общественный деятель Василий Мельниченко. — Какой состав Думы — такой и бюджет. Если там 30-40 % чиновники, то вот и, пожалуйста вам: 7% на управление государством.

«Практически каждый третий — силовик, бывший или будущий, — и пожалуйста вам: 11% бюджета туда. А на развитие села 1,2%! Наше воззвание к жителям сел, деревень и малых городов: нас 70 миллионов и мы должны представлять минимум 50% депутатов. И тогда мы будем говорить, сколько надо денег на войну, а сколько на экономику и развитие территорий!»

Акцию поддержали партии «Возрождение российского села», партия «Дело», «Объединенная аграрная промышленная партия», участники тракторного марша и другие.

Кусок каравая организаторы обещали отправить президенту.

Помол зерна в жерновах. Фото Александр Гривин, специально для «Новой»

Казак угощает самогоном. Фото Александр Гривин, специально для «Новой»

Российские земледельцы и их иностранные коллеги. Фото: на память с караваями. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Представители чеченской делегации танцуют лезгинку. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Солистка ансамбля «Русская песня» прыгает через канат. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Раздача ухи из котла. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Телеканал «Россия» берет интервью у участников. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Уральский земледелец Василий Мельниченко. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»

Праздничный стол. Фото: Александр Гривин, специально для «Новой»