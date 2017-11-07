На пути к дороге

Приятно вспомнить: юность, очередная годовщина Октября, оркестры, флаги, портреты членов политбюро, сильно состарившихся, но еще служивших учению Маркса, Энгельса и Альцгеймера. И на этом фоне — мы, бесшабашные студенты университета, от души горланившие: «Вперед, «Заре» навстречу, товарищи в борьбе!»

Никакой партком не мог и подумать, что слово «заря» нам виделось в кавычках и с большой буквы. А наш энтузиазм возрастал по мере того, как праздничная колонна приближалась к улице, где находилась гостиница «Заря», в буфете которой, на удивление, с утра разливали портвейн. Нигде в Казани ничего подобного в часы демонстрации не допускалось, а там — на здоровье. Мы на пару минут покидали колонну и возвращались пламенными революционерами, готовыми взять хоть Зимний дворец, хоть Демисезонный.

Та колонна до светлого будущего так и не дошла. Ставшие во главе ее новые люди повели толпу с обновленными флагами в другом направлении, но опять в правильном. Идти, правда, далековато. Где там, впереди, 2050-й год? Что-то не видно даже. Но уже известно, что в середине века Россия будет обладать шестой экономикой в мире и первой — в Европе. Такую перспективу на днях нарисовали президенту Путину футурологи и аналитики при посещении им Манежа, где открылась выставка «Россия, устремленная в будущее». Владимир Владимирович не возражал, хотя мог бы обеспокоенно спросить, что же за это время стрясется, например, с Германией или Францией. С чего вдруг их экономики станут хуже нашей? Свиной грипп на них нападет или засуха на Елисейских Полях случится?

Всякому политику приятнее поговорить о светлом будущем, чем о сумрачном настоящем. Верным путем идем, и не обращайте внимания на то, что у нас на обочине. Взять, к примеру, дотационную Воронежскую область с ее государственным долгом в 27 миллиардов рублей. По разным экономическим показателям, она то в двадцатке, то в тридцатке среди регионов России. Решившим экономические проблемы тут можно считать разве что одного человека, выигравшего на днях 506 миллионов рублей в «Русское лото». Но местное руководство смотрит вдаль. Здесь презентовали стратегию развития области до 2035 года, суть которой СМИ изложили коротко: «Богатых — больше, нищих — меньше». Видимо, здешним нищим станут подавать крупными купюрами, и часть их, побрившись бритвой с триммером и освежившись одеколоном Clive Christian, перейдет в разряд богатых. После чего сами они станут подавать приезжим нищим, перебравшимся в Воронеж из регионов, где со стратегией развития замешкались.

Информационный портал «Обозреватель.vrn» резонно замечает, что в 2035 году в Воронежской области наверняка будет другой губернатор, и никто не будет отвечать за то, что народу обещали в 2017-м. Никто же сейчас не вспоминает, какие человеколюбивые программы тут принимали прежде.

Ну конечно. В 2035-м в Воронеже примут областную программу процветания до 2065 года, что не помешает стране по-прежнему шагать заре навстречу. Да и в 65-м в нашем поступательном движении вряд ли чего изменится. Ну разве что впереди колонны пойдет наконец-то избранная президентом Ксения Собчак, и вместо ядерного чемоданчика за ней будут нести ядерную косметичку.