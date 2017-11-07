Отпусти, IT

В октябре 2016 года Владимир Ж. получил от своего одноклассника логин и пароль администратора классного электронного дневника. За месяц он исправил 51 оценку себе и еще семерым одноклассникам. Простая шалость, но в ГУ МВД по Новосибирской области это называется не 51 оценка, а 51 эпизод модификации информационных данных: часть 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Поэтому оба — Владимир Ж. и его знакомый — сейчас находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбудили в сентябре 2017-го, уже после выпускного бала. 1 ноября дело передали в суд.

Признавший свою вину Владимир пока не дает «показания» в СМИ, боится.

— Я не буду ничего комментировать, поскольку у меня есть некоторые планы, которые могут нарушиться. Максимум, что могу сказать: я подвергаюсь неплохому такому воздействию со стороны СМИ.

Заметка о юном «киберпреступнике» мгновенно разлетелась в информационном пространстве. Тему раскручивали все, но глубже, чем «за пятерки посадят на два года», ни у кого не получается, слишком мало информации. Во многом из-за этого путаются факты. Например, «Коммерсантъ» пишет, что Владимира исключили из школы, хотя он спокойно доучился и поступил в престижный вуз.

Одноклассники Владимира тоже молчат, прикрываясь железным правилом «Не навреди». Только ученик с параллели говорит, что никто не ожидал серьезного наказания, все воспринималось как шалость. Что бумажный журнал, что электронный — большой разницы для школьников нет. И к исправлению оценок подростки всегда относятся как к незначительному правонарушению (максимальное наказание — вызов родителей в школу). Но правоохранители посчитали невинное хулиганство уголовным преступлением. «Дневник.ру» действительно охраняется законом, но…

— Правонарушение несоразмерно наказанию, — считает майор ФСИН в отставке Светлана Качалина. — Да, был взлом (электронного дневника). Но все можно отменить и привести в порядок, не вмешивая судебные структуры. Я не думаю, что он какой-то негодяй. Нужно исходить из того, какой он вред нанес. Никаких последствий тяжких для государственного строя нет, для Министерства образования нет, для вуза и школы тоже. Правоохранительные органы всего боятся, занимаются мелкими делами и проходят мимо тех преступлений, которые очевидно наверху. Это мое субъективное мнение. Мальчишке остается собирать характеристики и надеяться на умного адвоката.

Проверяют и «подельника» Владимира. Как ученику удалось пробраться к входным данным классного администратора, неизвестно. Следствие подтверждает только наличие некой скачанной программы, считывающей код по отпечаткам пальцев.

Важно другое: практически любой школьник может ознакомиться с соответствующими инструкциями на Ютубе и попробовать проникнуть в электронную систему, даже не подозревая о последствиях.

— Все уязвимые места сайтов есть в доступном виде. Взломать сайт несложно. Тот же клавиатурный перехватчик, которым, вероятно, воспользовался школьник, работает просто. Вообще, не надо так сильно обижать школьника. Нужно обижать системного администратора, который позволяет ставить чужое ПО на свой компьютер или уходит из кабинета, не блокируя его. В целом у меня двоякое впечатление. Закон один на всех. Взлом совершен, и не важно, Министерство обороны это, Пентагон или школьный дневник. Важно повышать квалификацию сотрудников, — делится мнением инженер по информационной безопасности новосибирской софтверной компании Станислав.

Станислав отмечает, что школам необходим ликбез по федеральным законам, затрагивающим сферу IT.

— Наш случай относится к разделу «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», — замечает юрист-консультант Кирилл Т. — Вред в том, что школьник модифицировал информацию, которая являлась для него закрытой. Но не наступил имущественный вред, это тоже будет учтено при назначении наказания. К тому же и к школе вопрос — не из воздуха же он достал этот пароль, возможно, кто-то из учителей допустил промах. Конечно, несовершеннолетнему не дадут реальный срок. С другой стороны, в юриспруденции есть такое понятие: «общая превенция» — чтобы другие лица, увидев, как наказывают кого-то, не совершали подобных деяний. Может быть, это именно тот случай.

Дата начала судебного следствия станет известна в ближайшие дни.

Виктория МАЛЬКОВА — специально для «Новой», Новосибирск