Дело о «суровой диктатуре»

7 ноября суд парижского пригорода Нантера вынес решение по знаковому иску: впервые в истории Франции иностранное государство подало в суд на французских журналистов. Власти Азербайджана решили оспорить прозвучавшие на французском ТВ слова «диктатура», «диктатор», «деспот», «одна из самых суровых диктатур в мире» и обвинили журналистов в диффамации.

Решение суда имело значение не только для властей Азербайджана и журналистов одной программы: теоретически, в случае признания правоты истцов, суды Франции могли быть завалены исками со стороны властей других стран, чью политику когда-либо критиковали французские СМИ.

Слова о «диктаторском режиме», ставшие предметом рассмотрения суда в Нантере, прозвучали в программе «Cash Investigation», которая вышла на гостелеканале France 2 в сентябре 2015-го.

В рамках программы показали двухчасовой фильм-расследование под названием «Мой президент в деловой поездке».

Сюжет расследования, которое дает картину закулисных отношений французских политиков с властями Азербайджана и Казахстана, строится вокруг двух поездок президентов Франции в эти страны.

Первая часть фильма начинается с поездки Франсуа Олланда в Баку 11 мая 2014 года. Создатели расследования — Лоран Ришар, Элиз Люсе и другие — несколько раз называют режим Ильхама Алиева диктаторским и заявляют о том, что «в дипломатической переписке американского Госдепартамента» Ильхам Алиев описан как «крестный отец, который управляет страной на манер Корлеоне».

«Пристегните ремни. Мы вас проведем за кулисы президентских поездок. /…/ Первый этап — Азербайджан. Его нефть. Его газ. И его диктатура — одна из самых суровых в мире. Какой вес имеют права человека, когда речь идет о заключении контрактов на сумму около 2 миллиардов евро?», — такую «подводку» к фильму дала ведущая «Cash Investigation» и одна из создательниц фильма Элиз Люсе.

Ответ азербайджанских властей последовал незамедлительно: уже 9 сентября 2015, через два дня после показа фильма, французский адвокат Оливье Пардо, представляющий интересы Азербайджана, составил исковое заявление о диффамации. В результате было открыто дело в отношении Дельфин Эрнотт (президента группы France Télévisions) и журналистов Элиз Люсе и Лорана Ришара.

На стороне журналистов в суде выступала правозащитная организация «Репортеры без границ» и одна из героинь фильма, знаменитая азербайджанская правозащитница Лейла Юнус.

В пользу властей Азербайджана свидетельствовали некоторые французские политики: в частности, бывший сенатор Андре Вилье и бывший депутат Нацсобрания Жан-Франсуа Мансель — члены административного совета «Ассоциации друзей Азербайджана», «частично финансируемой Баку» (информация Le Nouvel Observateur). По информации RFI, ассоциация «в основном финансируется из фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Азербайджана Мерибхан Алиевой».

5 сентября, во время первого судебного заседания, политик Мансель заявил, что попросту «скандализирован» тем фактом, что Азербайджан назвали диктатурой: «Я хорошо знаю Азербайджан, и особенно азербайджанцев, которые очень счастливы там, где они живут», — сказал экс-депутат.

К слову, в день первого судебного заседания, 5 сентября 2017, в нескольких европейских изданиях (включая le Monde) были опубликованы результаты расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об Азербайджане.

«С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег, — говорится в материале OCCRP, — Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике».

Эта же тема стала основной и для фильма «Мой президент в деловой поездке»: журналисты представили материалы и свидетельства о том, что

французские «народные избранники», вероятно, получают от представителей «дружественной страны» — или от французских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с этой страной — подарки и деньги.

Журналисты «Cash Investigation» задали вопросы почти всем фигурантам своего расследования — от тогдашнего председателя «группы дружбы Франция-Азербайджан» во французском Нацсобрании Тьери Мариан (который теперь вошел в «комитет по этике» телеканала RT France) до Франсуа Оллланда, от азербайджанских диссидентов и независимых журналистов до азербайджанского лидера Ильхама Алиева и его жены Мехрибан.

Самым трогательным персонажем стал Мишель Гуриншас, социалистический мэр Коньяка, добившийся постройки в городе люкс-отеля на азербайджанские деньги («инвестиция на 60 миллионов евро»). Глядя в камеру, мэр робко признался, что получал подарки в Азербайджане — в частности, икру и ковер. На предложение журналиста сдать ковер на экспертизу честный мэр не смог ответить отказом.

Экспертиза оценила ковер в 6-8 тысяч евро, мэр признал свою ошибку, пообещал задекларировать подарок и передать в распоряжение жителей Коньяка.

Впрочем, другие персонажи фильма держались покрепче, да и получить от дружественной страны могли гораздо больше.

Но не это стало предметом рассмотрения суда в Нантере. Азербайджанские власти оспорили только «моральные» формулировки, не касаясь «финансовой стороны» расследования.

Сегодня, 7 ноября 2017 года, суд признал иск Азербайджана неприемлемым, так как, во-первых, свобода слова является «фундаментальной основой демократии», а в законе о прессе нет понятия «диффамация»; а во-вторых, «французское уголовное право не предусматривает» для государств возможности выступать в качестве гражданских истцов.

«Это касается и французского государства», — напомнила судья и подчеркнула, что «государство Азербайджан находится в том же положении, что и государство Франция».

Адвокат Азербайджана, мэтр Оливье Пардо в комментарии «Новой» выразил возмущение по поводу вердикта; заявил, что будет рекомендовать клиентам подачу апелляции и заверил, что страна, которую он защищает, не может называться диктатурой, так как там «есть 50 политических партий», свобода слова и «доступ к интернету», а смертной казни, наоборот, нет.

Париж