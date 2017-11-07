Взяли в заложники

У координатора кемеровского штаба Навального Ксении Пахомовой главных людей в жизни трое — мама, бабушка и молодой человек Александр. Недавно у всех троих начались крупные неприятности. Как рассказала Ксения «Новой», еще месяц назад начальство предупредило бабушку, которой скоро исполнится 70 лет, о том, что она будет уволена, если внучка «не прекратит заниматься политикой».

— Бабушка работает в бюджетной организации — смотрителем в Музее изобразительных искусств — много лет. Руководство сказало бабушке, что ему очень неловко и стыдно обращаться к ней с такой просьбой, но приходится, потому что так приказали.

И теперь бабушка должна меня отговаривать от работы в штабе Навального. Начальство дало понять: «Надо что-то с вашей внучкой решать, иначе ею займутся полиция и прокуратура».

Бабушка попыталась повлиять на внучку: когда кемеровские навальновцы проводили в центре города прямой эфир для программы «Кактус» канала «Навальный LIVE», женщину привезли на место съемки на служебной машине. Она подошла к внучке, которая общалась по скайпу с московским штабом, и честно сказала, что ей в музее дали задание — остановить это мероприятие, иначе уволят.

— Мне было очень обидно за бабушку, но я продолжила акцию.

Накануне Всероссийской акции в поддержку Навального, прошедшей 7 октября, руководство музея снова предупредило Ксенину бабушку о грозящей им обеим опасности. Но на этот раз бабушка отказалась «влиять»: «Делайте что хотите, хоть увольняйте, но я ничего не буду ей запрещать». Дело закончилось тем, что бабушка ушла на больничный.

10 октября был отчислен из Института экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) ее молодой человек Александр Степанцов. Он закончил с красным дипломом бакалавриат и учился в магистратуре на втором курсе, получал при этом повышенную стипендию. Но 10 октября у него вдруг образовалась академическая задолженность.

Ксения и Александр. Фото из социальных сетей

— Пришел в деканат, а ему говорят, что у него нет отчета по какой-то практике, — говорит Ксения, — а он впервые о нем услышал, и никто из сокурсников не знал, что нужно его сдавать.

Декан, рассказывает Ксения, проговорился: «Вообще-то я должен уже тебя отчислить», но все же решил «соблюсти формальности»: предложил сдать отчет до конца недели. Александр принес его преподавателю через три часа, тот сделал несколько замечаний, студент их так же быстро исправил. Пришел на следующее утро с готовой работой, и выяснилось, что вчера его отчислили.

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Александр не относится к навальновским активистам: лишь один раз присутствовал на протестной акции, 12 июня, — из солидарности со своей девушкой.

Александр подготовил заявления в прокуратуру и в суд. И тут же, 30 октября, ему прислали повестку в военкомат.

Весть о том, что студента-отличника отчислили из университета, широко разошлась по Сети, ее подхватили блогеры, в администрацию вуза обратился Всероссийский студенческий союз. 1 ноября приказ об отчислении был отменен: Александру Степанцову дали месяц на погашение академической задолженности.

А 31 октября уволили маму Ксении — Наталью Ивановну Пахомову, директора кемеровской Детской школы искусств № 50. На этой должности она проработала две с половиной недели. Горадминистрация досрочно расторгла с Натальей Пахомовой трудовой договор. 31 октября поступила жалоба на директора школы, ее содержание Наталье Пахомовой не раскрыли.

Ксения прокомментировала это «ВКонтакте»: «Мою маму уволили в один день, как и моего парня. Преподаватель со стажем работы более 20 лет. 2 медали: «За веру и добро» и «За достойное воспитание детей»! Конечно, в частных разговорах были намеки на то, что увольняют ее из-за меня, но в приказ же это не напишешь». Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики города Наталья Бледнова рассказала изданию РБК, что Пахомову уволили «по многочисленным жалобам со стороны родителей».

Ксения и Наталья Ивановна Пахомовы. Фото из социальных сетей

А тем временем в районе, где ранее проживала Ксения Пахомова, появились листовки с ее фото и номером телефона, где сообщается, что она «оказывает сексуальные услуги». Это случилось после того, как она побывала с адвокатом в УФСБ и отказалась дать показания против местного оппозиционера.

Митинг в поддержку Алексея Навального прошел в Кемерове 5 ноября. На нем собралось около полутора тысяч человек.