«Подбросили враги?»

Марина Сечина категорически отвергла данные, открывшиеся благодаря файлам «Райского досье», — о том, что связанные с ней компании инвестировали миллиарды в российские и зарубежные проекты бизнесмена Джулиуса Майнла. Сведения об этом она назвала «бредом».

Другой фигурант Paradise Papers, миллиардер Алишер Усманов, заявил, что не инвестировал в акции Facebook деньги подконтрольных государству компаний.

А как на самом деле? Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, объясняет на схеме.