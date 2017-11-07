Новая газета
Комментарии

«Подбросили враги?»

Сечина и Усманов отрицают данные Paradise papers

Политика

Роман ШлейновНадежда МироненкоГлеб Лиманский«Новая газета»

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Марина Сечина категорически отвергла данные, открывшиеся благодаря файлам «Райского досье», — о том, что связанные с ней компании инвестировали миллиарды в российские и зарубежные проекты бизнесмена Джулиуса Майнла. Сведения об этом она назвала «бредом».

Другой фигурант Paradise Papers, миллиардер Алишер Усманов, заявил, что не инвестировал в акции Facebook деньги подконтрольных государству компаний.

А как на самом деле? Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, объясняет на схеме.

Теги:
каймановы острова, офшоры, сечина, усманов

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