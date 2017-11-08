Дети за плечами

В начале 2015 года министерство внутренних дел Украины приобрело для Нацгвардии 6 тысяч тактических рюкзаков на сумму 16,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов по курсу на тот момент.) Тактический рюкзак, объясняют специалисты, штука ценная. Не промокает даже в ливень — еда, сменная одежда, аптечка остаются сухими; вещмешок имеет систему строп и карабинов для переноски боевого и грузового снаряжения, дополнительные подсумки для фонарика, бинокля и тому подобного.

Время закупок рюкзаков — период ожесточенных военных действий в Донбассе, когда армия, разворованная, почти уничтоженная накануне, и вновь созданные добровольческие батальоны нуждались буквально во всем, — украинцы забудут нескоро. Критически не хватало бронежилетов и шлемов, камуфляжа и берцев. Их покупали волонтеры за деньги, собранные у граждан, везли на фронт собственным транспортом. Пенсионерки сидели по ЖЭКам, в холодных актовых залах, шили для солдат белье, вязали маскировочные сети, носки, варежки. В гаражах и частных мастерских поставили на поток производство печек-буржуек для блиндажей и блокпостов, там же брались ремонтировать боевую технику. Из сел отправляли продуктовые обозы, готовили сухие борщи с мясом, чтобы детям на фронте просто залить пакет кипятком и похлебать домашнего. Самым популярным заказом у модниц в украинском сегменте интернета стал целокс — кровоостанавливающее средство. Но и тактические рюкзаки за бюджетные средства тоже на дороге не валялись.

Тендер выиграли две фирмы: частное предприятие «Плигачев» из Николаевской области и компания «Днипровенд». Последняя брала дороже, хотя львиная доля заказа досталась именно ей. «Днипровенд» уже год к той поре находился в поле зрения днепропетровских правоохранителей как возможный конвертационный центр. Это не помешало МВД перечислить на счет фирмы необходимую сумму — 14,5 миллиона гривен. Товар не поставили в полном объеме, а к вещмешкам, что добрались до заказчика, у экспертов возникли претензии — негодное качество. Но поезд ушел: фирма самоликвидировалась вместе с казенными деньгами.

Было и всплыло?

В феврале 2016 года журналисты программы «Схемы» (совместный проект Радио «Свобода» и телеканала «UA: Первый») обратили внимание на анонимное видео, всплывшее в Сети. Человек, похожий на замминистра МВД Сергея Чеботаря, обсуждал в своем кабинете детали «рюкзачной» сделки с человеком, похожим на сына министра внутренних дел Александра Авакова. Журналисты не исключали: запись могла оказаться элементом грязных технологий в конфликте между премьерской и президентской командами. (Раунд впоследствии закончился отставкой Арсения Яценюка, Арсен Аваков сохранил свой пост и влияние в новом кабинете. — О. М.)

Александр Аваков. Фото: Zuma / TASS

Другие объяснения тоже существовали. По сведениям из официальных источников, съемки скрытой камерой у Чеботаря, отвечавшего за госзакупки и уволенного со службы еще весной 2015 года, действительно проводили — силами СБУ, по просьбе военной прокуратуры, в рамках уголовного производства относительно фактов коррупции в системе МВД. Фрагмент записи был «слит» в знак протеста против тихого развала дела.

Программа «Схемы» обратилась в Центр противодействия коррупции, общественную организацию, которая документирует подобные истории и направляет в правоохранительные органы заявления о преступлении. Журналисты связались и с Александром Аваковым, который категорически отверг все: причастность к тендеру, фирме, «левым» переговорам с Чеботарем. Экс-замминистра, в свою очередь, назвал видео смонтированным, а суть его слов — измененной.

Скандал мало-помалу испарился из эфира. И возник вновь осенью 2017-го, когда напряжение между командой Петра Порошенко и «Народным фронтом» достигло очередного максимума. Наблюдатели заговорили о конкурирующих вертикалях власти, президентской и другой, уже выстроенной Арсеном Аваковым с прицелом на предстоящие выборы. Порошенко, согласно этой логике, воспринял позицию министра МВД, вначале не помешавшего Саакашвили «прорваться» в Украину, а позже — устроить палаточный протест под Радой, как удар по своим базовым ценностям.

А что для государственных мужей представляет ценность еще большую, чем власть и деньги? Верно: судьбы собственных детей, заметных, как рюкзаки за плечами. Поскольку правило истеблишмента «потомство не трогать» в Украине перестало работать. Этот момент я предлагаю считать ключевым и отличным от российских реалий.

«Вступил в сговор и побудил»

Сыну министра Авакова двадцать девять лет. Он официально стал держателем активов отца, перешедшего на государственную службу. Теперь непросто понять, где среди бизнесов, находящихся в Италии, Литве и Украине, те, что сумел создать сам Александр. До Майдана бизнесмен Аваков-старший, вынужденно эмигрировавший из страны, заявлял, что почти разорен «бандитами Януковича». В украинской прессе не раз писали об элитных квартирах Александра в Киеве и Харькове, дорогих машинах, пристрастии к азартным играм и ресторанам — полном комплекте мажора.

С августа 2014-го Александр Аваков служил добровольцем в эмвэдэшном батальоне «Киев-1». Непосредственно на передовую, насколько можно судить из его постов и фотографий в соцсетях, молодой человек не попал, занимался материально-техническим обеспечением. Благодаря умениям этого «нерядового» бойца (у меня нет оснований не доверять оценкам коллег — военных корреспондентов!) многие жизненно важные вопросы снабжения других добробатов тоже находили положительные ответы. На дембель Аваков-сын ушел в феврале 2015-го. Дружеские, а возможно, и деловые контакты с руководителями целых подразделений, например полка «Азов», он сохранил до сих пор.

31 октября нынешнего года Александр Аваков, экс-замминистра Сергей Чеботарь и третий фигурант дела были задержаны. Но не сотрудниками СБУ, которые, напомню, вместе с военной прокуратурой давно исследовали уровень коррупции в системе МВД, а детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), структуры, созданной весной 2015-го. Детективам никто не оказывал сопротивления и не мешал. МВД лишь сделало заявление, где назвало деятельность НАБУ «политической, а не юридической», скандальное видео — фальсификатом, «рюкзачную» экспертизу — спорной.

Ночь задержанные провели в изоляторе. Наутро состоялся суд, и следствие доложило: Аваков-младший «вступил в сговор с Чеботарем и побудил к заключению договора с подконтрольным ему, Авакову, предприятием». При определении меры пресечения — отпустить до следующего заседания суда под личные обязательства или задержать — возник курьез. Оказалось, что САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура, создана два года назад) испытывает недостаток в электронных браслетах. Даже сыну главы МВД не хватило! Остроты типа «Саша закупит браслеты и себе, и людям, только заключите договор» — погоды не делали. Ведь поддержать Авакова-младшего в суде явились не только депутаты от «Народного фронта», но и десяток мужчин в камуфляже без нашивок.

Юлия Мостовая, главный редактор влиятельного «Зеркала недели», анализируя поведение «клубка друзей» (так, по мнению автора, выглядят администрация президента и верхушка «Народного фронта»), недавно рассказала в своей статье о причинах, вынудивших НАБУ «притормозить» почти на десять месяцев с обысками и задержаниями по «рюкзачной» схеме: «…Конфликт с президентом — это дорого, а с Аваковым — страшно», «…Не о таком ли органе, как НАБУ, вы мечтали в своих пафосных блогах? Вот они и заходят без стука к Насирову, к Авакову, к Порошенко на «Кузню» (одно из предприятий Порошенко. — О. М.)», — адресует Мостовая риторические вопросы «клубку друзей».

Кстати, не факт, что новые антикоррупционные структуры не дрогнут и впредь: обвинения в политическом заказе на фоне войны равны государственной измене. В сухом остатке все же имеем ожидание без привычной уверенности, что подсудимых «отмажут», — даже с учетом того, что на время разбирательства министр Аваков не подал в отставку. И это второй ключевой момент. По статье Александру грозит срок от 7 до 12 лет.