Глупость и предубеждение

Согласно инсайдам из Международного олимпийского комитета, Россию так или иначе накажут за допинговый обман во время проведения сочинской Олимпиады. Вопрос только в масштабах наказания — ​от полного запрета на участие в предстоящей зимней Олимпиаде и лишения членства Олимпийского комитета России до унижения пощечиной в виде требования выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна на медальных церемониях либо запрета участвовать в церемониях открытия и закрытия.

Любой из вариантов (кроме штрафа, пусть и крупного) для нынешней России — ​неприемлем и приведет к бойкоту Олимпиады в Пхенчхане. Дальше всех пошли российские хоккейные боссы, заранее заявившие про возможные ответные меры.

Мужской хоккей, по большому счету, в стороне от финальной стадии работы двух комиссий МОК, которые разбирают дела российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Первые слушания уже преподнесли неутешительный итог — ​Россия лишилась золотой и серебряной медалей Олимпиады‑2014, а триумфатор Сочи лыжник Александр Легков был пожизненно дисквалифицирован. В понедельник настал черед других фигурантов и, судя по настрою комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, а также МОК как главной инстанции, поблажек ждать не стоит. Все чаще звучит слово «отстранение», коснуться оно может целого ряда российских спортсменов, нескольких видов спорта или даже всей российской сборной.

Никто в мире сейчас не обладает всей полнотой информации по возможным дисквалификациям и наказаниям. Никто не может оценить всех последствий санкций, если они будут применены, и антисанкций, если таковые будут приняты. Пока есть понимание того, что многое будет зависеть как от масштаба наказаний, так и от российской реакции на них. Уже был дан ясный посыл — ​под нейтральным флагом сборная России выступать в Пхенчхане не будет, а степень унижения в данном случае не важна.

Российские хоккейные боссы решили заранее упредить возможный удар. На фоне подготовки к «Кубку Карьяла» громом посреди ясного неба прозвучали слова главы КХЛ Дмитрия Чернышенко о возможных ответных мерах, которые будет вынуждена принять лига в случае дискриминационных шагов по отношению к сборной России. Ранее о невозможности хоккейной сборной выступать под нейтральным флагом заявил президент хоккейного клуба СКА и де-факто самая авторитетная фигура в российском хоккее Геннадий Тимченко.

Проще всего отменить запланированный лигой олимпийский перерыв и, соответственно, запретить клубам отпускать игроков КХЛ в Пхенчхан. Когда первые слухи дошли до руководства Международной федерации хоккея, то мало сказать, что они вызвали беспокойство. Олимпийский хоккейный турнир и без того потерял большую часть своей привлекательности, а в случае демарша со стороны КХЛ он вовсе может превратиться из украшения Олимпиады в третьеразрядный междусобойчик. Не говоря уже о том, что дисквалификациям Международной федерации хоккея могут подвергнуться все попавшие под раздачу хоккеисты, не исключая игроков российской сборной.

Президент федерации Рене Фазель, назвавший возможное требование выступать хоккейной сборной России под нейтральным флагом «кошмаром», предполагаемые ответные меры комментировать не стал. Однако вышедшее в понедельник заявление ИИХФ исполнено явной тревоги, и из него следует, что позиция организации будет зависеть от того, какое решение примет МОК: «Мы ждем окончания расследования двух дисциплинарных комиссий МОК. ИИХФ хотела бы воздержаться от комментариев по недавнему заявлению главы КХЛ Дмитрия Чернышенко до тех пор, пока расследование не завершено».

Ведомство Рене Фазеля при всех его тесных связях и даже зависимости от России вердикт МОК, каким бы жестким и провокационным он ни был, примет как основополагающий. И вот тогда, если российская сторона сочтет требования неприемлемыми и последуют «антисанкции», то для Континентальной хоккейной лиги и российского хоккея и всего мирового хоккейного сообщества наступят крайне тяжелые времена.

Настолько ли КХЛ с Россией за спиной сейчас так сильна, чтобы по примеру НХЛ, только совсем по иному поводу, выражать готовность действовать с позиции силы? НХЛ своим запретом решала свои внутренние проблемы, прежде всего финансовые, а какие проблемы будем решать мы? В свою очередь, не слишком ли много на себя берет МОК и оценивают ли в международных спортивных организациях все последствия близкого к тотальному разрыва с далеко не последней в мировом олимпийском движении страной? Насколько удачна для мирового сообщества идея окончательно заклеймить Россию как страну-изгоя? Готовы ли обе стороны к тому, чтобы оборвать связи, которые нарабатывались десятилетиями? Как им и не поступиться принципами, и сохранить хрупкий баланс, еще существующий в том числе и благодаря спорту, и хоккею не в последнюю очередь?

Верить в то, что мы не лишимся всего, конечно же, надо. Понимая при этом, что все может повернуться и по-другому. На этом замечательном фоне все привычные проблемы — ​кого взяли или не взяли в сборную, почему не получилось в НХЛ у Вадима Щипачева, как «молодежка» ухитрилась разгромно проиграть на старте суперсерии, отчего чуть ли не вся национальная сборная состоит из двух известных всем «армейских» клубов — ​представляются сущими мелочами.

Хотелось бы к таким мелочам вернуться.