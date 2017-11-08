«Абсолютно дикий человек» на Олимпе

Художник русско-еврейского происхождения Хаим Сутин, уроженец Минской губернии, хорошо известен во всем мире. Особенно во Франции, где жил с 1913 года, и не меньше в США, потому что оказал большое влияние на послевоенных американских художников. Слава застала его при жизни, и до сих пор в мировых музеях практически ежегодно проходят крупные персональные выставки Сутина. А вот в России имя художника знают в основном специалисты. В каком-то смысле это целиком соответствует стремлениям самого живописца: он порвал с семьей, отверг родину и всю жизнь пытался уйти от славянской эмоциональности мировосприятия. Выставка Хаима Сутина в Государственном музее изобразительных искусств — интернациональный продукт совместной работы двух кураторов: Сурии Садековой из ГМИИ и Клер Бернарди, директора Музея Орсэ.

Пейзаж Кань. 1924-1925. Аrts-museum.ru

Наперекор традиции

— Мы бесконечно вели этот разговор с моим сокуратором Клер Бернарди — русский он художник или нет. Он все-таки для французов остается художником русским, и они его не воспринимают как своего. Для нашей же эстетики он не очень русский, он, конечно, художник французской школы, он расстался с русской культурой, — рассказывает Сурия Садекова, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Хаим Сутин был десятым ребенком в ортодоксальной еврейской семье. Художником он стал не только вопреки воле отца, но и наперекор традиции своего народа: первой его живописной работой стал портрет. Жанр, запрещенный в иудаизме. Белорусское местечко Смиловичи, где родился и вырос Хаим Сутин, откуда сбежал подростком — сначала в Вильно, потом в Париж, — никогда впоследствии не было для него объектом ностальгии. В отличие от того же Марка Шагала, рядом с которым работал и жил (но не приятельствовал) Сутин, в его работах отсутствуют отсылки к детским воспоминаниям, он не вдохновляется картинками юности, не намекает на свои корни.

Хаим Сутин. Автопортрет. 1920–1921. Аrts-museum.ru

— Он пытался забыть свое прошлое. Его не принимали в его местечке, в Смиловичах, он был изгоем, перешел границы дозволенного. Есть документальные сведения, что, когда он стал знаменитым, семья искала с ним встречи, родные пытались возродить связи, но для него эти связи были разорваны: и с местечком, и с Белоруссией, и даже с родными. Он одиночка и в своем творчестве, и в своей жизни. Еврейские художники — они особенные в силу традиций. И хотя он рвал эти связи, но воспитание и традиции детства у нас все равно на подкорке остаются. Есть французское слово такое «soupçon» — намек, небольшой мотив. Это то, от чего он хотел избавиться, но до конца не смог, — считает Сурия Садекова.

Экспозиция à la france

Кураторы решили показать творчество Сутина через историческое развитие художественной мысли, продемонстрировать его место в истории искусства: рядом с картинами художника висят работы старых мастеров, вдохновлявших его, и работы знаменитых потомков, которые, в свою очередь, черпали вдохновение в работах Сутина. Так, например, в зале с портретами среди работ Хаима Сутина экспонируется «Голова старика» Фрагонара, написанная за 200 лет до работ нашего героя, а также «Портрет Мишеля Лериса» Фрэнсиса Бэкона, созданная через 30 лет после смерти Сутина. Подобные послания из прошлого в будущее скрыты и в залах с натюрмортами и пейзажами: Шарден перекликается с Поллоком и Ротко.

Натюрморт со скатом. 1923–1924. Аrts-museum.ru

— Хотелось показать французскую выставочную традицию в России: по драматургии, по сравнению с вещами, по распределению вещей, и прежде всего — выставку с историей. Любая французская выставка — это такой спектакль в высоком смысле слова, где куратор — это автор либретто, он рассказывает свою историю, а произведения служат нотами. Мы провели большую работу с нашими гидами, будет образовательная программа, подготовлены специальные экскурсии, вывешены расширенные этикетки, потому что для людей неочевидно, почему они здесь видят Фрагонара, Бэкона, Ротко, какое отношение они имеют к Сутину, — поясняет Сурия Садекова.

Кураторы сокрушаются, что на выставке, в зале с натюрмортами, явно не хватает «Туши быка» Рембрандта. Без этой явной отсылки к классику знаменитая «Туша быка» самого Сутина кажется лишенной истории. Но написанную на дереве работу Рембрандта из-за ее хрупкости невозможно вывозить из залов Лувра. Зато Лувр дал для выставки другую классическую «тушу» — шарденовского «Зайца».

— В творчестве Сутина меня особенно потрясают его натюрморты, поскольку это размышления о смертности, смерти, о течении времени, его натюрморты агрессивны и доходят до кости. Мало кто из художников пошел так далеко в размышлении о смерти, хотя эта тема вполне характерна для западной живописи, — делится впечатлениями Клэр Бернарди.

Зеленое платье. 1920–1921. Аrts-museum.ru

Парижская школа и славянские эмоции

Хаим Сутин оказался во Франции, когда ему уже исполнилось 20 лет. Никогда раньше у него не было возможности учиться у старых мастеров, и когда он впервые попал в Лувр, увиденное потрясло его. Молодой Сутин настоящими своими учителями считал Фрагонара, Пуссена и других классиков, их картины он изучал, проводя в Лувре долгие часы.

Женщина, входящая в воду. Около 1931. Аrts-museum.ru

Художников парижской школы первой волны — 1910-1920-1930-х годов — объединяет не только особенный художественный язык, но и творческие амбиции: поиск новых форм, технических средств, оригинального художественного языка. Многие из них, как и Сутин, бежали из дома и привнесли национальную самоидентификацию в художественные поиски над-языка: японец Фужито, мексиканец Ривера, многочисленные американские художники. Вот только большинство искало свой путь в новых веяниях, в экзотике Востока и Африки, а изобразительный метод Сутина вдохновлялся классическим искусством. К концу жизни он пришел к изучению античного наследия как высшей точки мировой художественной мысли. Прародитель абстрактного экспрессионизма, мастер нервного, чувственного, эмоционального письма жаждал «благородной простоты и спокойного величия» греческих статуй.

Его родители погибли в самом начале Второй мировой войны — как и большинство соотечественников уничтожены в белорусском гетто. Хаим Сутин пережил их всего на 2 года, скончавшись во Франции из-за последствий затяжной язвенной болезни — результата нищей юности.

Улица в Кань. 1924. Аrts-museum.ru

Клэр Бернарди признается: Сутин разительно отличается от художников французского происхождения того времени, его живопись экспрессионистична, что для французских художников того времени не характерно. Если мы вспомним тех же Матисса или Пикассо, а это ключевые фигуры того времени, то их выразительность гораздо более сдержанна по сравнению с Сутиным. То есть для меня это художник, в котором я чувствую большое влияние русской души.

Мария Лащева — для «Новой»