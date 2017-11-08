Норвежцы предостерегали

Вертолет не имел разрешения на этот полет. Если бы россияне следовали законам страны, на территории которой работают, трагедии бы не случилось.

Переписку компании «Конверс Авиа» и норвежского департамента гражданской авиации опубликовала газета «Свалбардпостен». Письмо, датированное 20 декабря прошлого года, сообщает авиакомпании, что вертолет Ми-8 с бортовым номером RA22312 в 2017 году может осуществлять лишь внутренние перелеты, непосредственно связанные с горнодобывающей деятельностью треста «Арктикуголь». В тексте особо подчеркивается (со ссылкой на норвежские подзаконные акты): «Разрешение не распространяется на любые иные рейсы, коммерческие или некоммерческие (включая транспортировку туристов, грузов, ученых, а также международные рейсы со Шпицбергена)».

Напомню, 26 октября вертолет как раз перевозил ученых НИИ Арктики и Антарктики, завершавших цикл метеорологических исследований на архипелаге. На борту были сотрудники НИИ Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Вместе с ними погибли члены экипажа — командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

Какие последствия будет иметь обнародование этих документов, пока неясно. Теоретически отправить людей в заведомо незаконный полет, из которого они не вернутся, означает получить обвинения по уголовному делу. Оно, напомню, уже возбуждено российским СК по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух и более лиц». Однако будут ли для российских следователей иметь значение норвежские документы и как «трудности перевода» повлияют на квалификацию деяний фигурантов — вопрос.

Пока, судя по скупым комментариям официальных ведомств, курс взят лишь на одну версию, столь любимую нашими следственными органами, — ошибку пилотов в сложных метеоусловиях.

Однако вопросы должны бы возникнуть и к руководителям научной экспедиции: как продумывалось транспортное обеспечение ученых и что заставило отправить людей в смертельный полет? Понятно, что ресурса, чтобы зафрахтовать норвежский борт (а это в сложившейся ситуации было бы единственным законным решением вопроса), у НИИ не было. Видимо, как часто бывает, с российским трестом просто договорились «по-дружески».

Ограничения на полеты, выданные «Конверс Авиа», связаны с особенностями российского присутствия на архипелаге. По договору о Шпицбергене, россияне имеют право работать на ограниченной его части и вести строго определенную деятельность, соблюдая при этом законы норвежской короны. Эти законы не первый раз нарушаются (самый громкий скандал был связан с посещением архипелага находящимся под санкциями вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным). Чем больше нарушений, тем строже норвежская сторона напоминает россиянам, что они в гостях. Тем не менее россияне продолжают вести себя на Свальбарде, как у себя дома.

В 2007 году россияне ухитрились провести несколько полетов, вообще не уведомив о них департамент авиации. Перевозили ученых и съемочную группу. Вертолеты тогда эксплуатировала компания «Спарк плюс». Получив претензию, «Арктикуголь» заявил, что это норвежцы нарушают договор о Шпицбергене, а именно пункт о равных правах на ведение бизнеса на архипелаге. Министерство транспорта и коммуникаций отклонило жалобу треста в августе 2008 года, напомнив, что полеты над Свальбардом могут производить только норвежские борты. А право россиян использовать свои вертолеты — исключение из правил и акт доброй воли. Вопрос решался на уровне МИД двух государств, и норвежская дипломатия оказалась более эффективной.

Но россиян это, разумеется, не остановило. Всплывшие сейчас документы вполне могут серьезно осложнить дальнейшую работу российской авиации на архипелаге.

Губернатор Кирстин Аскхольт пока дипломатично предполагает, что пребывание ученых в заброшенном поселке Пирамида и роковой полет могли быть косвенно связаны с горнодобывающей деятельностью россиян.

— Рано говорить о расследовании, мы пока сосредоточены на поисковой операции, — говорит она.

Траурных мероприятий в Баренцбурге еще не проводилось. «Арктикуголь» обещает провести панихиду лишь после того, как будут найдены тела всех пропавших членов экипажа и пассажиров. Генконсул России Вячеслав Николаев официально поблагодарил норвежскую сторону за организацию поисковой операции. После крушения единственного в этих краях российского вертолета губернатор Аскхольт предоставила россиянам собственный борт.

Что касается поисков тел погибших, они продолжаются, но пока не очень успешно. Единственное тело было найдено в 130 метрах от вертолета 30 октября. Останки направлены на экспертизу в норвежский город Тромсё.

Подъем со дна моря российского вертолета Ми-8. Фото: РИА Новости

В ночь на 4 ноября обломки вертолета были подняты на поверхность норвежским судном. На борту машины тел погибших не оказалось. Зато там нашли 24 спасательных жилета. Еще один жилет был ранее найден рядом с вертолетом. Это означает, что никто из пассажиров и членов экипажа не надел жилет перед морским перелетом, как того требуют правила безопасности. Также в ста метрах от места крушения на дне были найдены сумка, куртка и обувь. Речевой самописец в кабине не обнаружен. Найденные GPS-устройства будут расшифрованы в Москве.